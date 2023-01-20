Третий Тракторный Марш одевает ботинки. Сбор у краевого суда.

Подготовка Третьего Тракторного Марша на Кубани набирает обороты. Ещё осенним решением 2022-го года Генпрокуратура РФ потребовала аннулировать права фермеров на сельхозугодия, скот, сады, чай, под угрозой роспуска оказалась и целая курортная сеть санаториев. Поэтому народное движение «Земля и воля», объединившее людей по защите своих трудовых прав, растёт. Практически каждый день проходят встречи — в прокуратуре, в суде, с солидарными коллективами, с коммунистами, прессой.

17-го января прошла встреча фермеров станицы Динской с первым замом прокурора края Павлом Гвоздевым. Гвоздев пообещал разобраться в их вопросе с захватом фермерской земли агрохолдингом Васюринский.

19 января в 10 утра в Краснодаре у краевого суда состоится сбор участников будущего Тракторного марша. Будут обсуждаться вопросы предстоящей поездки в Москву для встречи с депутатами Госдумы от фракции КПРФ и пресс-конференции (состоится в Москве 24 января в 15-00, в Обкоме КПРФ, Нагатинская ул. 26 корп. 2).

В сборе у суда также примут участие Алексей Волченко (организатор и вдохновитель первых двух Тракторных Маршей), Елена Дрюкова (активист со станицы Дмитриевской), Нина Карпенко (активист со станицы Привольной), всего ожидается несколько десятков представителей Марша.

После общего сбора у суда фермеров Сочи в 11 часов ожидает судебное заседание. Суд рассмотрит их жалобы на решение суда первой инстанции.

Далее, вместе с динскими фермерами, все направятся на встречу с краевым отделением КПРФ.

Белореченские коммунисты уже выразили поддержку народному движению, но солидарность с трудовыми коллективами Кубани только растёт, отзываясь приветственным словом в разных городах страны.

ОКП-РК-инфо