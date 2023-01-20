Профсоюз в "Дикси". Рауф Вердиев возвращается с победой!

Руководству ленинградского РЦ Шушары АО «Дикси Юг» немного не повезло в бизнесе — именно в их магазине 16 февраля 2020 г. был создан боевой профсоюз «Защита рабочих» (Союза Профсоюзов России). Нельзя сказать, что профсоюз был создан неожиданно, вернее, даже наоборот — само шушаринское руководство и приложило руку для самоорганизации трудового коллектива.

Под девизом — «Не нравится — можешь увольняться!» в «Дикси» была выстроена целая система неправового взаимодействия с коллективом — переработки (часто неоплачиваемые), бесплатное совмещение чужих обязанностей, перегруз машин, штрафы, конвойная дисциплина. Условия работы в шушаринском «Дикси» оказались столь суровы, что работникам пришлось законными профсоюзными средствами самим оздоравливать рабочую обстановку. Руководство «Дикси» оказалось настолько неготово к организации своих сотрудников в профсоюз, что не придумало ничего лучше, как объявить им войну.

Лидер профсоюза «Защита рабочих» Рауф Вердиев был уволен из «Дикси» 15 марта 2021 года. Якобы за нарушение техники безопасности — управлял техникой (погрузчиком) без удостоверения и разрешения руководства (здесь, скорее, само руководство и надо бы привлекать, ведь до этого 12 лет именно их распоряжения и выполнял Вердиев). В августе 2021-го Союзу профсоюзов России и «Защите» удалось добиться восстановления Рауфа Вердиева на работе.

Второй раз Рауф Вердиев был уволен в октябре этого же года. Теперь якобы за прогул. На деле — вопреки ст. 142 ТК РФ (приостановка работы при задолженности по зарплате) за нежелание руководства «Дикси» к постсудебной выплате перед Вердиевым. Почти 9 месяцев шли судебные противостояния — профсоюзом были предоставлены доказательства грубого нарушения трудового законодательства, представители же «Дикси» затягивали дело, как могли (в основном забывали приносить в суд требуемые документы), но потом, что-то, видимо, изменилось, и забывчивые юристы в коне июня дело вдруг выиграли. Конечно, профсоюз, уверенный в своей правоте, такого решения не принял, и обратился в высшую инстанцию.

Коммунисты разных городов страны проводили акции в защиту Рауфа Вердиева, суды продолжались, руководство «Дикси» считало в интернете лайки-солидарности с Вердиевым, и это не гипербола (от сотрудников требовали убирать лайки и писать объяснительные). Прошло ещё 7 месяцев.

17 января 2023 года судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда определила: «признать незаконным приказ акционерного общества «Дикси Юг» от 8 октября 2021 года «О прекращении трудового договора с работником», «восстановить Вердиева Рауфа Арифовича на работе в акционерном обществе «Дикси Юг»… с 9 октября 2021 года».

Поздравляем отважного лидера боевого профсоюза Рауфа Вердиева с победой! Весь этот сложный путь с ним снова (как и в первый раз) прошли его защитники — Сергей Владимирович Храмов (генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России) и Маленцов Степан Сергеевич (Председатель Профкома Территориального Организации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области МОРП "Защита").

После суда Сергей Храмов и Рауф Вердиев навестили директора РЦ Шушары АО "Дикси Юг" Ю. Верховых и попытались провести с ним переговоры, о взаимодействии профсоюза и работодателя. Проигрыш в суде не уменьшил пыл г. Верховых. Г-н директор отказался вести переговоры и заявил, что сделает все, что бы выиграть следующий суд.

Напоминаем, 20 февраля 2023 года. в Пушкинском районный суд города Санкт-Петербурга пройдут слушания по рассмотрению иска прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга к "ДИКСИ Юг".

Прокуратура подала заявление в суд с требованием перестать нарушать права профсоюза. Да, как это неудивительно, у профсоюза есть законные права, чёрным по белому запечатанные в Трудовом кодексе. А именно — работодатель ОБЯЗАН предоставить профсоюзу помещение, обязан пропускать на территорию предприятия руководителей профсоюза, даже если они на предприятии не работают (допустим, внаглую уволены работодателем и восстанавливаются через суд). Большая часть работодателей предпочитает этого не знать. Господа из «Дикси» не стали исключением.

Далее у Храмова и Вердиева состоялась встреча с представителями районной прокуратуры Пушкинского района.

Тема - Водитель «Дикси» Георгий Фёдоров ещё в 2022-м отправлен за членство в профсоюзе в «карцер» (ремонтные работы без выездов с уменьшенной оплатой). Преследование Фёдорова продолжается, за его твёрдую профсоюзную позицию водителя хотят перевести на ещё менее удобный график работы и снова понизить оплату, нет, видимо, предела пакостям руководства. В прокуратуре заверили, что дело Фёдорова у них на контроле.

Работники «Дикси», пройдя через ряд профсоюзных сражений, уже не смогут быть удобными для своего нездорового руководства, которое считает их за обои, принуждает к рабскому подчинению и открыто заявляет о своей нетерпимости к профсоюзу. Профсоюзных дел впереди много, пока такие вот дельцы от капитала, торят свой путь к деньгам напролом трудового мира.

Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо