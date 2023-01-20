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Московский листок

Российские пьесы в Русском театре Литвы назвали "багажом из прошлого"

Опубликовано 20.01.2023 в разделе комментариев 0

Российские пьесы в Русском театре Литвы назвали "багажом из прошлого"

Бывшему Русскому драмтеатру Литвы, который продолжает показывать произведения современных российских авторов, не хватило времени, чтобы изменить репертуар, считает министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Литовский театр русской драмы, ныне переименованный в Вильнюсский старый театр, вынужден играть спектакли по пьесам российских драматургов, не выплачивая им авторские отчисления, потому что литовские финансовые учреждения прервали сотрудничество с Россией. Однако, по мысли Кайриса, сам репертуар театра — пережиток прошлого.

"Естественно, у бывшего Русского драматического театра есть определенная ноша и багаж, он тащится из прошлого", — сказал министр.

То есть в прекрасном будущем театр должен стать бывшим русским не только по названию, но и фактически?

 



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