Существование Путина поставили под сомнение в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что глава российского государства Владимир Путин жив. Об этом он заявил в ходе «Украинского завтрака» в Давосе.

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть", - заявил Зеленский.

Мы очень порадовались за нашего постоянного автора Юрия Мухина, который уже много лет высказывает сомнения в существовании Путина как физического тела.

Теперь, видимо, официальному Кремлю придётся как-то подтверждать реальность президента России.

Иначе как переговариваться?

Или не переговариваться. Тогда всё ясно...

А. Б.