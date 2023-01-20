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Московский листок

Существование Путина поставили под сомнение в Давосе

Опубликовано 20.01.2023 в разделе комментариев 0

Существование Путина поставили под сомнение в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что глава российского государства Владимир Путин жив. Об этом он заявил в ходе «Украинского завтрака» в Давосе.

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть", - заявил Зеленский.

Мы очень порадовались за нашего постоянного автора Юрия Мухина, который уже много лет высказывает сомнения в существовании Путина как физического тела.

Теперь, видимо, официальному Кремлю придётся как-то подтверждать реальность президента России.

Иначе как переговариваться?

Или не переговариваться. Тогда всё ясно...

А. Б.

 



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