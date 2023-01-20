Существование Путина поставили под сомнение в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что глава российского государства Владимир Путин жив. Об этом он заявил в ходе «Украинского завтрака» в Давосе.
«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть", - заявил Зеленский.
Мы очень порадовались за нашего постоянного автора Юрия Мухина, который уже много лет высказывает сомнения в существовании Путина как физического тела.
Теперь, видимо, официальному Кремлю придётся как-то подтверждать реальность президента России.
Иначе как переговариваться?
Или не переговариваться. Тогда всё ясно...
А. Б.
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