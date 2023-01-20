Очень странная история: якобы министра внутренних дел Украины убрали в связи с торговлей оружием. Начнём сначала - вертолёт, на котором они летели, был куплен во Франции в 2018 году. Каков бы ни был пробег до продажи, предпродажная подготовка в цивилизованной стране предполагает некий регламент, так что по сути это новая машина. Так что на износ не списать. Сейчас в Киеве врут про ошибку пилотирования, но ошибки не приводят к взрыву в воздухе. Так что сбили, а чем и как не очень важно.

Практика внесудебных расправ в нынешней Украине - общее место. А после признания офиса президента в убийстве СБУ официального переговорщика с Россией и банкира в центре Киева, ясно, что высокий статус тоже не является защитой от пули в затылок. А уж от "стрингера" и подавно.

Оружейного барона убрали с поста министра?

Сместить министра и его команду не было возможности - это личная номенклатура Зеленского. Значит, убрали иначе.

О том, что оружие, поставляемое Киеву Западом, часто оказывается на чёрном рынке, говорят сегодня в открытую с самых высоких трибун. Это не новость и не повод изумляться.

Ну а там, где торговля оружием, всегда появляется небольшое кладбище. Или довольно большое.

А ещё и война, которая, как известно, всё спишет и всё покроет. А какое оружие будет в руках у погибших солдат, кто ж проверит, новейшее германское или бельгийское, или старое советское со склада.

Тем более в ведении МВД, в котором состоят иррегулярные части теробороны, где и потерь никто не считает, так, гонят на убой.

Ну и туземных министров и генералов белые хозяева тоже особо за людей не считают. Такая традиция.

Кстати, в замечательном фильме "Оружейный барон", снятом ещё до ареста Виктора Бута, действие происходит на Украине... Кто б мог подумать о таком предвидении.

А. Б.