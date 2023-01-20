Очень странная история: якобы министра внутренних дел Украины убрали в связи с торговлей оружием. Начнём сначала - вертолёт, на котором они летели, был куплен во Франции в 2018 году. Каков бы ни был пробег до продажи, предпродажная подготовка в цивилизованной стране предполагает некий регламент, так что по сути это новая машина. Так что на износ не списать. Сейчас в Киеве врут про ошибку пилотирования, но ошибки не приводят к взрыву в воздухе. Так что сбили, а чем и как не очень важно.
Практика внесудебных расправ в нынешней Украине - общее место. А после признания офиса президента в убийстве СБУ официального переговорщика с Россией и банкира в центре Киева, ясно, что высокий статус тоже не является защитой от пули в затылок. А уж от "стрингера" и подавно.
Оружейного барона убрали с поста министра?
Сместить министра и его команду не было возможности - это личная номенклатура Зеленского. Значит, убрали иначе.
О том, что оружие, поставляемое Киеву Западом, часто оказывается на чёрном рынке, говорят сегодня в открытую с самых высоких трибун. Это не новость и не повод изумляться.
Ну а там, где торговля оружием, всегда появляется небольшое кладбище. Или довольно большое.
А ещё и война, которая, как известно, всё спишет и всё покроет. А какое оружие будет в руках у погибших солдат, кто ж проверит, новейшее германское или бельгийское, или старое советское со склада.
Тем более в ведении МВД, в котором состоят иррегулярные части теробороны, где и потерь никто не считает, так, гонят на убой.
Ну и туземных министров и генералов белые хозяева тоже особо за людей не считают. Такая традиция.
Кстати, в замечательном фильме "Оружейный барон", снятом ещё до ареста Виктора Бута, действие происходит на Украине... Кто б мог подумать о таком предвидении.
А. Б.
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VAE VICTIS написал 20.01.2023 00:18
Туристы возвращаются только с одной почкой? Те, кто пришел купить малыша? Покупает ли мафия проституток? Торговцы оружием, продающие RPG мелким городским торговцам?
На самом деле, каждый мог догадаться об этом.
Даже Би-би-си догадалась об этом.
Ukrop91 написал 20.01.2023 00:17
Грызня пауков в банке написал 20.01.2023 00:15
Говорят,что заказ на него поступил от Буданова,главы военной разведки МО Украины.
Ибо,Монастырский влез на чужую поляну и захотел свою долю от продажи западной помощи.
Сам же министр МВД Украины с челядью летел на пикничок в сауну,расслабиться так сказать,от трудов праведных
В украинских пабликах это сейчас активно обсуждают.