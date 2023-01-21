Почему Крымский мост есть, а Ленского нет уже полвека?

Табагинский мыс. Место уникально тем, что тут находится Табагинский створ: самое узкое место реки Лена - около 3 км. Именно здесь планируется строительство моста. Планируется уже почти полвека...

Это отдельная грустная история. Отсутствие моста - фактор, делающий Якутию труднодоступной для большинства россиян (сюда не приедешь на машине или поезде - только самолет), но и для местных жителей, которым летом также не попасть из западной части республики в восточную, иначе, как по воздуху. Зимой проще – есть зимники, но нужен мост. Он и логистику для граждан упростит, и стоимость товаров удешевит.

Вообще, это ненормальная ситуация для столицы республики – Якутска: город входит в список 100 крупных и крупнейших городов России, не имеющий постоянного круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть.

Наконец, этот мост поможет соединить федеральные трассы «Вилюй», «Лена» и «Колыма», позволит создать транспортный коридор Иркутск-Магадан, соединить восточную Сибирь с Тихим океаном.

Тогда уже поездом или автобусом можно будет доехать не только до Якутии, но и до Магаданской области, а дальше – можно помечтать о Камчатке и Чукотке. Сейчас самая северная жд-станция в восточной части России–Нерюнгри.

Мост начали проектировать еще в 80-е, но не успели – развалилась страна, в 90-е о таком мегапроекте и мечтать нельзя было, потом вновь вернулись к этой идее, но все деньги забрал Крым и Керченский мост.

Впрочем, якутяне на крымчан, конечно не в обиде: понимают - им нужнее. И готовы ждать. А пока пересекают великую реку по старинке: зимой- по льду, летом - на пароме.