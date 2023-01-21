Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему Крымский мост есть, а Ленского нет уже полвека?

Опубликовано 21.01.2023 автором Дмитрий Огнеев в разделе комментариев 0

Почему Крымский мост есть, а Ленского нет уже полвека?

Табагинский мыс. Место уникально тем, что тут находится Табагинский створ: самое узкое место реки Лена - около 3 км. Именно здесь планируется строительство моста. Планируется уже почти полвека...

Это отдельная грустная история. Отсутствие моста - фактор, делающий Якутию труднодоступной для большинства россиян (сюда не приедешь на машине или поезде - только самолет), но и для местных жителей, которым летом также не попасть из западной части республики в восточную, иначе, как по воздуху. Зимой проще – есть зимники, но нужен мост. Он и логистику для граждан упростит, и стоимость товаров удешевит.

Вообще, это ненормальная ситуация для столицы республики – Якутска: город входит в список 100 крупных и крупнейших городов России, не имеющий постоянного круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть.

Наконец, этот мост поможет соединить федеральные трассы «Вилюй», «Лена» и «Колыма», позволит создать транспортный коридор Иркутск-Магадан, соединить восточную Сибирь с Тихим океаном.

Тогда уже поездом или автобусом можно будет доехать не только до Якутии, но и до Магаданской области, а дальше – можно помечтать о Камчатке и Чукотке. Сейчас самая северная жд-станция в восточной части России–Нерюнгри.

Мост начали проектировать еще в 80-е, но не успели – развалилась страна, в 90-е о таком мегапроекте и мечтать нельзя было, потом вновь вернулись к этой идее, но все деньги забрал Крым и Керченский мост.

Впрочем, якутяне на крымчан, конечно не в обиде: понимают - им нужнее. И готовы ждать. А пока пересекают великую реку по старинке: зимой- по льду, летом - на пароме.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
О российском экспорте (1)
ПВО над столицей (0)
Что позволено Боррелю, нельзя Лаврову (0)
Почему Крымский мост есть, а Ленского нет уже полвека? (0)
Профсоюз в "Дикси". Рауф Вердиев возвращается с победой! (0)
Третий Тракторный Марш одевает ботинки. Сбор у краевого суда. (2)
Оружейного барона убрали с поста министра? (7)
Существование Путина поставили под сомнение в Давосе (25)
Российские пьесы в Русском театре Литвы назвали "багажом из прошлого" (2)
Прорыв блокады как повод (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss