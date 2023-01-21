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Московский листок

ПВО над столицей

Опубликовано 21.01.2023 в разделе комментариев 0

ПВО над столицей

На крышах столичных домов появились системы ПВО типа "Панцирь", в частности на здании Минобороны на Фрунзенской набережной. Системы противовоздушной обороны будут защищать столицу от беспилотников. Считают, что запуск дронов могут осуществлять диверсанты из ближайших к городу районов.

Киевский режим неоднократно заявлял о наличии у ВСУ беспилотников, которые способны бить по городам РФ.

То есть, ни ФСБ, ни другие силовые структуры не могут гарантировать от проникновения в Подмосковье диверсионных групп?

А ПВО столицы, которая в прежние времена обеспечивала оборону столицы от ядерного нападения, не может защитить объекты Минобороны без того, чтобы не сбивать их прямо над густонаселенными кварталами?

Ну и проблема украинского терроризма, оказывается, не выдумана мной, а реально существует?

А защищать простое население, как всегда, некому - сами как-нибудь?

А. Б.

 



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