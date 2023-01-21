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Московский листок

Что позволено Боррелю, нельзя Лаврову

Опубликовано 21.01.2023 в разделе комментариев 0

Что позволено Боррелю, нельзя Лаврову

"Россия — большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать всё. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны", — заявил Боррель, призвав продолжать военную поддержку Киева.

Тоже самое, но в негативном контексте, сказал позавчера Лавров, что вызвало возмущение Европейского еврейского конгресса. Хотя евреев как таковых Лавров даже не упоминал.

Ну и, естественно, Лавров не требовал увеличивать поставки вооружения Киеву.

Понятно, что современный Запад не истребляет евреев, разве во времена Второй мировой войны США не отправили в концлагеря 2 миллиона японцев, кстати, американских граждан?

Да и СССР депортировал народы по национальному признаку, что современными международными нормами, впрочем, возникшими уже после войны, но всё равно квалифицируется как геноцид.

Да, у антигитлеровской коалиции не было печей Освенцима, но подход был схожий. Где, к примеру, немцы из Силезии? Как дела с еврейскими погромами в послевоенной уже Польше? Куда делись японцы с Южного Сахалина?

Сейчас вроде бы человечество изжило склонность к геноциду. Или нет?

Вот, к примеру, в США решили одобрить удары Украины по Крыму. Дескать, это украинская территория, имеют право. Что интересно, этот подход поддержала и дружественная Сербия, и даже Иран.

А как быть с 2,5 миллионами крымчан? Согласно этой логике, это украинские граждане, и она имеет право убивать их направо и налево. Как имеет право 9 лет убивать жителей Донбасса. А теперь и жителей Херсонской и Запорожской области.

А чем немцы были хуже? Они убивали евреев на своей территории, и евреи эти были германскими гражданами. А евреи из других стран появились позже, начали с немецких...

И японцы убивали китайцев, ко орых тоже считали своими.

И ведь всё прекрасно понимают, что Киев сделает с населением "оккупированных" территорий. То есть уже делает. Массовые казни без суда - это ведь не выдумка кремлёвской пропаганды, вон они везде прикопаны...

Это не оправдывает военных преступлений российской стороны, военные преступления должны быть наказаны, кто бы их не совершил. Но зачистки по национальному признаку - это всё же украинская практика. И пуля в голову после вопроса "Скажи поляниц! " - это тоже сугубо украинская практика.

И это, судя по всему, устраивает Европу. Пусть убивают...

А. Б.

 



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