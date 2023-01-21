О российском экспорте

То, что российский экспорт после краткого осеннего взлета устойчиво снижается, знают уже все эксперты, хотя не все готовы это обсуждать. Причем снижается экспорт как в денежном, так и в натуральном выражении. Иными словами, не только меньше вывозим, но и продаем дешевле (осенью ситуация была обратной из-за резкого скачка цен на газ). Но точно, как и предсказывалось на данном канале, тогдашнее счастье оказалось кратковременным. Запад на всякий случай покупал газ впрок, заливая доверху хранилища и ожидая начала «газовой войны» со стороны Путина.

Как обычно, отечественные контр-санкции нанесли нашей экономике больший ущерб, чем санкции «недружественных держав». Экспорт газа рухнул. И не только потому, что в Европе наступила очень теплая зима (бог услышал молитвы Маргариты Симоньян и сделал всё наоборот). Гораздо важнее то, что за буквально за несколько месяцев была найдена замена российским энергоносителям: стремительно выросли поставки в Европу сжиженного природного газа с разных концов планеты. Итог закономерный и предсказуемый: поставщики сырья всегда проигрывали, когда пытались использовать свои ресурсы как оружие против технологически более развитых стран. На это натолкнулись ещё конфедераты во время Гражданской войны в США, когда думали остановив поставки хлопка в Британию заставить её вступить в войну, а вместо того добились лишь создания хлопковых плантаций в Египте.

Потеря европейского рынка означает сокращение продаж примерно на 150 млн.кубометров, а Китай увеличил закупки, но всего на 16 млн., да еще с огромными дисконтами. Цена на газ в любом случае падает, поскольку новые поставщики, стремясь поскорее заместить Россию на западных рынках, добились перепроизводства топлива. С нефтью происходит примерно то же самое, освободившееся место на рынках занимают Венесуэла, Канада и даже Бразилия. Китай и Индия, пользуясь трудностями России, добиваются снижения цен до такого уровня, что с учетом издержек по транспортировке поставки едва окупаются.

С металлами, такими как кобальт или никель, дела тоже обстоят неважно. В Африке открываются новые шахты. Месторождения были давно разведаны, но вкладывать в них деньги не торопились из-за российских поставок, конкуренция с которыми делала бы новые проекты менее прибыльными. Теперь ситуация изменилась, шахты разворачивают производство.

Хорошая новость состоит в том, что политика российского руководства способствует созданию рабочих мест и внедрению новых технологий в самых разных частях мира от Северной Америки до Юга Африки. А плохую новость вы уже знаете.

Разумеется, можно посмотреть на происходящее и с другой стороны. В своё время советские геологи откопали в недрах России почти всю таблицу Менделеева, чтобы обеспечить сырьевую базу для развития отечественной промышленности. В постсоветскую эпоху промышленность угробили дабы переключить нашу экономику на вывоз сырья (простой и быстрый способ накопить капитал для олигархии). Сейчас просто нет иного выхода, кроме как использовать все эти ресурсы для собственного производства и реиндустриализации. Есть только одна проблема: при сохранении существующей политической системы и нынешней структуры господствующих интересов, нет никаких даже теоретических шансов осуществить подобный переход. Радикальная смена экономической политики невозможна без устранения политических и социальных элит сложившихся в рамках прежней системы.

Не факт, что политические и социально-экономические преобразования разом улучшат положение дел. Но до тех пор, пока этого не произошло мы обречены получать только плохие новости.