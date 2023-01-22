Против рейдерских захватов фермерских земель

19 января 2023 года у Краевого суда собрались сочинские фермеры, а также пришедшие их поддержать представители оргкомитета фермерского движения «Земля и воля».

Место встречи было выбрано неслучайно. В 11 часов должно было состояться судебное заседание по жалобе сочинских фермеров на решение суда первой инстанции по изъятию земель.

Напоминаем, ещё осенью 2022 года Генпрокуратура потребовала аннулировать права сочинских фермеров на сельхозугодия. Фермеры Адлерского, Хостинского, Лазаревского районов вдруг узнали, что используют земли не по целевому назначению. И теперь должны их освободить от своего присутствия. Отметим, что Министерство сельского хозяйства РФ, власти Краснодарского края неоднократно награждали ряд сносимых и «не ведущих сельское хозяйство» ферм, и было это не когда-то в давние времена. Последние награды датируются 21-22 гг., как раз тогда, когда Прокуратура и принимала решения о нецелевом использовании земель лучших сельскохозяйственных предприятий.

Судебное заседание 19 января было отложено по формальным основаниям. На судебное заседание не смог попасть один из фермеров (из-за болезни). Кроме этого, не все участники процесса официально получили касающиеся процесса документы и не были уведомлены о процессе надлежащим образом (в судах первой инстанции на это внимания не обращали — фермеры могли получить повестки, кто за два часа до суда, кто-то на другой день после него).

Перенос дела был воспринят фермерами положительно. Они надеются наверху понял , что нужно разбираться, кто недобросовестный, а кто добросовестный землепользователь. Что возможно пауза взята на разбор ситуации по существу. А не так как это сделали прокуратура и суд первой инстанции квадратно-гнездовым методом - всех-всех-всех за две недели (по чисто субъективному мнению автора материала, есть опасность, что пауза взята не на «разобраться по существу», а, на «пока чуток не стихнет», и если стихнет, снова пойдет квадратно-гнездовой метод).

В любом случае судебные заседание было перенесено на 28 февраля в 15-00.

23 января, в 10-00, в Госдуме РФ состоится встреча Осадчего Николая Ивановича (депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь Краснодарского краевого отделения КПРФ) с представителями «Земли и воли» - Алексеем Волченко и Романом Ловыревым.

Алексей Волченко - лидер первых двух Тракторных маршей. Напоминаем, Первый Тракторный марш (август 2016-го) привёл к некоторому ослаблению давления на фермеров со стороны крупного агробизнеса. Второй (март 2017-го) был подавлен силовиками в самом начале.

Роман Ловырев - юрист, представитель фермеров района Динской. Напоминаем, в данном районе Агрохолдинг Васюринский (хозяин - экс. депутат едрос, г-н Сергей Фурса) захватывает землю, принадлежащую фермерам. В ход идут и судебные иски и старый «добрый» рэкет в духе 90-х. Когда к пенсионеркам приходят вчетвером и «просят» продать земельный пай (право на долю в колхозной земле) за символическую цену. Отметим, что суды 1-й и 2-й инстанции принимают решения в пользу Фурсы. Когда же фермерам удаётся выиграть дело в Верховном суде – это решение не исполняется. Как такое возможно? Вопрос к системе исполнения судебных решений на юге России.

Дополнительно отметим, что имущественными исками юридическая активность Фурсы не ограничивается. Так, на активно говорившего о захвате Фурсой земли фермера Евгения Арданкина, в настоящее время возбуждено уголовное дело за «клевету» на несчастного единоросса. Дело в настоящий момент находится в мировом суде.

24 января в 15-00 Москве в обкоме КПРФ (Нагатинская ул. 26 корп. 2) пройдет пресс-конференция участников движения «Земля и Воля». В пресс-конференции примут участие депутаты Госдумы от КПРФ (Парфёнов Денис Андреевич, Обухов Сергей Павлович, Осадчий Николай Иванович, Удальцова Анастасия Олеговна).

На пресс конференции будут подниматься проблемы сочинских фермеров, трудовых коллективов Кавминвод (вследствие передела собственности, затеянного при участии генпрокуратуры, городу-курорту светит массовая безработица), проблемы захвата крестьянских земель (районов Динской, Кавказский, Коневской, Мысхако и т.д).

К услугам рейдеров — продажные судьи, возможность организовывать массовые рейды полиции и посадки несогласных по уголовным делам (как в Григорополисской). Иногда, наоборот, применяются «неформальные» силовые структуры (как это было в Кущёвке).

Для противостояния непрекращающемуся произволу было создано движение «Земля и воля», в настоящее время идет подготовка Третьего Тракторного марша.