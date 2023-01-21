Все суды установили - пленных польских офицеров в катынском лесу расстреляли немцы в 1941 году

Что-то накопилось много материалов текущего характера, посему и на выходные не могу уйти от чистой политики. Правда, я недавно об этом писал, но тут, как говорится, «дорога ложка к обеду».

В нашем мире бессовестных идиотов уже и не знаешь, как отреагировать на то, что в Чехии, оказывается, есть закон, запрещающий оспаривать утверждение о том, что пленных польских офицеров на территории СССР расстреляли по приказу советских руководителей. И вот такое следствие этого закона:

«1 февраля в Праге состоится суд над Йозефом Скалой и пражскими учеными, обвиняемыми в том, что они поставили под сомнение виновных в катынском расстреле.

31 октября 2022 года Томаш Хюбнер, единоличный судья Районного суда Праги 7, осудил Йозефа Скала, известного марксистского интеллектуала и бывшего вице-президента Коммунистической партии Богемии и Моравии (КПЧМ), а также Владимира Капала. и Юрай Вацлавик, которым всем троим предъявлено обвинение в восьми месяцах лишения свободы по статье 405 Уголовного кодекса Чешской Республики за оспаривание версии о Катынском расстреле (убийстве тысяч польских военнопленных на территории СССР, оккупированной вермахтом летом 1941 г.) советским руководителями (это автоматический перевод начала https://www.marx21.it/fr/non-a-la-criminalisation-de-la-recherche-historique-dans-lue-solidarite-avec-josef-skala-et-les-universitaires-de-prague-inculpes-pour-avoir-emis-des-doutes-sur-les-responsables-du-massacre/)».

Издревле известен принцип установления истинного состояния дела «истина рождается в споре», а точнее – в рассмотрении проблемы со всех возможных сторон, как со стороны защитников этой истины, так и со стороны противников. Но в настоящее время этот принцип уничтожается бессовестными мерзавцами – поиск истины всего лишь имитируется, поскольку одной из сторон чаще всего затыкается рот. Либо ищущие истину вообще эту строну не слушают, как следует из приведенной цитаты в деле Йозефа Скалы.

Пример – исследование холокоста евреев – расстрела советских евреев немцами и коллаборационистами с благословения сионистов на оккупированной территории СССР во время Второй мировой войны. Сегодня европейских исследователей этого преступления, не согласных с версией еврейских расистов, просто сажают в тюрьмы. Вот так и чешское «правосудие» стремится повторить этот подвиг сионистов в случае с «Катынским делом».

Немного о принципах судопроизводства.

При честных судьях реально осуществляется поиск истины тем, что судьи обязаны слушать обе стороны – и адвокатов, и прокуроров. Обеспечивают такое честное рассмотрение дела два способа ведения судебного процесса, две «презумпции». «Презу́мпция — предположение, которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана».

В настоящее время общепринят практически во всех странах мира принцип «презумпции невиновности», когда суд принимает без доказательств утверждение подсудимого о том, что подсудимый не совершал инкриминируемого ему преступления. То есть при презумпции невиновности подсудимый не обязан доказывать свою невиновность. При таком способе, обвинитель (прокурор) обязан бесспорно доказать суду факт совершения подсудимым того, в чём его обвиняют. При наличии реальных судей, а не тупых мерзавцев, это надёжный способ не осудить невиновного, но судебный процесс будет длительным, а в приговоре будут указано только то, в чём подсудимые ВИНОВНЫ.

И есть второй, малоизвестный даже нынешним юристам принцип судопроизводства – принцип «презумпции виновности», когда суд принимает без доказательства утверждения обвинителей о том, что подсудимый совершил вменяемое ему преступное деяние, а подсудимые и адвокаты опровергают эти обвинения. В этом случае сам судебный процесс будет короче за счёт отсутствия необходимости тратить время суда на выслушивание доказательств вины в случаях, когда защита всё равно не способна их опровергнуть, как это происходит при презумпции невиновности. Но в приговоре будут указано только то, в чём подсудимые НЕВИНОВНЫ.

При всём при этом тут ключевое понятие – «честный и умный суд», - а не принцип презумпции. При сволочах в судебных мантиях никакая презумпция не будет работать.

Так вот, приговор по Катынскому преступлению впервые был вынесен еще в 1946 году Международным военным трибуналом в Нюрнберге, а этот Трибунал судил исходя из принципа «презумпции виновности».

По Уставу Нюрнбергского Трибунала суд обязан был руководствоваться этим принципом, статья 21 Устава требовала от суда: «Трибунал также будет принимать без доказательств официальные правительственные документы и доклады Объединенных Наций, включая акты и документы комитетов, созданных в различных союзных странах для расследования военных преступлений, протоколы и приговоры военных или других трибуналов каждой из Объединенных Наций».

Исходя из этого принципа, представленные суду выводы советской комиссии по Катынскому делу о том, что пленных польских офицеров в 1941 году расстреляли немцы, не требовали от обвинения - прокуроров СССР и США - никаких доказательств вины обвиняемых в этом преступлении подсудимых Кейтеля и Йодля. Тем не менее, Катынское преступление было подробно, с допросом свидетелей с каждой стороны, рассмотрено Нюрнбергским трибуналом на судебных заседаниях 1 и 2 июля 1946 года. Защита Кейтеля и Йодля, не удовлетворенная показаниями трех своих свидетелей, просила Трибунал вызвать для допроса еще свидетелей защиты, но трибунал счел Катынский эпизод достаточно изученным и отказал в продолжении его слушания.

Таким образом, Катынский расстрел остался в числе других доказанных преступлений немецкой стороны. Преступники были повешены. При этом никаких упрёков в нечестности судьям Нюрнбергского Трибунала предъявить нельзя. Трибунал из 22 подсудимых трех оправдал полностью, скажем: «Фон Папен обвиняется по первому и второму разделам Обвинительного заключения. … Трибунал признает фон Папена невиновным в предъявленных ему обвинениях и предлагает коменданту суда освободить его из-под стражи после перерыва в заседании Трибунала».

Мало этого, даже признавая подсудимых виновными, судьи не соглашались с обвинением во всех пунктах, к примеру: «Доказательства не убедили Трибунал в том, что имя Заукеля в достаточной степени связано с общим планом для ведения агрессивной войны или что он был в достаточной степени причастен к планированию и ведению какой-либо из агрессивных войн для того, чтобы дать Трибуналу основания считать его виновным по разделам первому или второму Обвинительного заключения».

В той части приговора Нюрнбергского Трибунала, которая касается вины Кейтеля и Йодля, нет никаких сомнений в том, что это именно они виновны в расстреле пленных польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском.

И этот суд был не последним.

В 1992 году «Катынское дело» рассматривал Конституционный суд РФ, и так же отказался признавать вину СССР в этом расстреле.

Мало этого. Внук И.В. Сталина, Е.Я. Джугашвили, с 2009 по 2012 год инициировал в Москве ряд судебных исков к наиболее одиозным «медийным» фигурам и инстанциям, утверждающим, что польские офицеры были расстреляны НКВД СССР в 1940 году. В частности, к «Новой газете» (Басманный суд), к В. Познеру (Останкинский суд), к Росархиву (Тверской суд), к начальнику Управления регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности России генерал-лейтенанту Христофорову (Никулинский суд). В судах адвокаты ответчиков (в том числе и такие известные в России, как Г. Резник) пытались доказать, что польские офицеры расстреляны не немцами, а НКВД СССР по приказу И.В. Сталина.

Но ни один суд не признал эти сведения соответствующими действительности!

Ни один суд!

Особенно показательным является решение Тверского суда города Москвы по иску Е.Я. Джугашвили к Государственной Думе Российской Федерации, которая 26 ноября 2010 года вынесла Постановление №4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах» в котором утверждалось: «Опубликованные материалы, многие годы хранившиеся в секретных архивах, не только раскрывают масштабы этой страшной трагедии, но и свидетельствуют, что Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей».

Суд, рассмотрев все эти материалы, 14 февраля 2012 года установил: «Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия - Джугашвили) в период 1917-1953 г.г. был советским политическим, государственным, военным и партийным деятелем. Он также был одним из руководителей СССР и в период Катынской трагедии, в сентябре 1941 года. Указанные обстоятельства судом признаются общеизвестными и в силу статьи 61 ГПК РФ и не нуждаются в доказывании». То есть Тверским судом было прямо признано, что польские офицеры были расстреляны в 1941 году – то есть немцами.

А что касается Постановления Государственной Думы, то Тверской Суд решил, что: «Заявление было подготовлено и принято большинством голосов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в котором содержалась субъективная оценка подписавшихся о деятельности Сталина И.В. и их личное восприятие его влияния, по их мнению, негативного, на ситуацию, связанную с Катынской трагедией и ее жертвах».

То есть депутаты констатировали не факт, а своё мнение безответственных мерзавцев.

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Поэтому, если бы в Чехии в должностях судей были мало-мальски порядочные люди, то они ни в коем случае не пошли бы на поводу геббельсовских фальшивок.

Надеюсь, что мои читатели сумеют как-то донести этот текст подсудимым в Чехии к 1 февраля этого года.