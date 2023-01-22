Рубль сильнее пистолета

СВО может продлиться год, и то минимум. Потому что, и даже если Россия освободит Донбасс, остальная часть Украины останется марионеткой запада. Ведь инвестиции штатовского военно-промышленного комплекса вкупе со сланцевым газом для Европы уже прописаны с соответствующими корпоративными стратегиями, и никто не позволит Киеву увернуться от предначертанной участи.

Но тогда ситуация весьма тревожная. И коллеги автора этих строк, и Б. Кагарлицкий («О российском экспорте»), в частности, говорят, что сырьевая лафа заканчивается. И можно привести кучу других ссылок, показывающих, что запад ищет и находит конкурентов российским углеводородам, а азиатские «партнеры» дерут ужасные скидки.

Одним словом, сырьевая нирвана проходит, или уже прошла. Уже очередь не запада, а единороссов озаботиться плохими экономическими прогнозами. Настолько плохими, что резкая девальвация рубля к середине-концу года отнюдь не исключена. Если не будет коренного перелома в СВО, - а с чего бы ему быть, если двигаться черепашьим ходом, - то возникнет вопрос даже у самого упорного «патриота», а меня за что.

А за то, что выбранная Кремлем стратегия измора не соответствует структуре экономики и общества. Надо было уже вчера брать Киев всей мощью с севера в духе стратегии сокрушения, и с парализацией управления. Авось бы получилось. А ныне, выходит, надо бороться со всем западом. Но тогда, если откинуть шовинистические закидоны, это опасно, и весьма. И ради бога, не нужна бравада в духе РИА НОВОСТИ и подобных, что запад ослаб и развалится со дня на день. Несерьезно.

***

Вот и выходит, что нынешнее продвижение союзных войск ползком по Донбассу не вдохновляет, и при всем уважении к воюющим мужикам. Это не столько их вина, сколько беда. А вина на идиотском управлении единороссов, и подробнее ниже. А пока, вот, до «Леопардов» дело дошло. На носу удары по Крыму дальнобойным оружием. И если пойдет таким образом и дальше; то запад мобилизует свой потенциал гораздо раньше, чем союзные войска доберутся до границ Донбасса. Все увязнет в трясине удорожания боевых действий и сырьевой зависимости, в которой российская экономика и сгинет.

Но все же, большая часть российского общества еще уверена, что высокомудрые дяди делают что-то сверхсекретное и сверхмогущественное за древними стенами Кремля, - советуются с духами Ивана Грозного и Александра Невского, надо полагать, - и затем как вдарят большим наступлением, что Зеленский с компанией повесятся от страха. Однако у автора БОЛЬШИЕ сомнения на этот счет. Первые дни СВО показали уже кое-что омерзительное, поэтому и ко второму наступлению нет доверия.

К примеру, хоть убей, автор не понимает, какие результаты наступления могут быть, если не трогать сам Киев. Не в смысле простых киевлян, а в смысле верхушки хунты. Ведь что значит большое и решающее наступление?!.. Это все равно удары по главным структурам управления и снабжения. Это все равно удары по штаб-квартирам ВСУ и СБУ, удары по местонахождению Зеленского с бандой, удары по днепровским мостам, удары по Президентской администрации, удары по нацистским телеканалам, удары по Верховной Раде, удары по Центробанку для полнейшей деморализации. А если все эти структуры управления и снабжения останутся, хунта будет сопротивляться до упора, а с поддержкой запада тем более.

Более того, автор не понимает ни на йоту, почему единороссы не используют олигархические деньги для перекупки солдат ВСУ. Если уж для такого дела жаль, то единороссовский режим сгнил полностью. Если бы, во-первых, наложить хотя бы одноразовую контрибуцию на Потанина-Мордашова с компанией и собрать энную сумму; а затем, во-вторых, разбросать листовки, запустить новость по сети и прочее, это детали, что каждый сдавшийся солдат ВСУ получит триста тысяч рублей, - да даже хрен с ним, пятьсот, подумаешь-ка, оклад газпромовского чиновника, - тогда результат по уменьшению пролитой крови был бы огромен.

Ну, сто тысяч солдат ВСУ, больше и не нужно, умножим на пятьсот тысяч рублей; это пятьдесят миллиардов, если нули подсчитаны правильно. Подумаешь-ка, семьсот четырнадцать миллионов долларов. Яхта Мордашова стоит триста миллионов, а у Усманова с подобными еще круче. Две яхты, - разве что с половиной, - зато сколько жизней будет спасено, и въезжай в Киев на белом коне. Все окупится сторицей.

Родня солдата уже мыкается по заграницам, и охранка хунты не достанет; или предупредить заранее, чтобы уехали на время. Да даже, с всушным бардаком, и непонятно будет, то ли солдат погиб, то ли ранен, то ли еще где; а оный и автомат в землю с сохранением жизни, и денежки получил. Если некоторых солдат ВСУ даже свои расстреливают, и по нежеланию воевать – так эти некоторые не будут воевать за деньги ТЕМ БОЛЕЕ! А если и украинские банковские структуры будут разрушены, и проблема денежного довольствия ВСУ осложнится, на ловца и зверь бежит. Да, истовые нацисты не купятся (хоть черт его знает, смотря за сколько), но ведь таковых и немного. Поэтому рубль сильнее пистолета. А если учесть, ну, скажем так, определенный украинский менталитет, тем более.

И вот, с одной стороны, вдарить бы большим кнутом по темечку хунты в виде налетов по самому Киеву; вернее, по Банковой, или где там ихние буржуи обитают, и для деморализации всей провинции; а с другой стороны, тут же приманить пряником денежной выплаты забитый и униженный рядовой состав ВСУ – вот это другой разговор! И, разумеется, вкупе с непосредственным и мощным наступлением союзных войск. Вот так серьезные дела и делаются.

Но в том-то и омерзительность единороссов; что, весьма похоже, те сдохнут, но не сделают подобным образом. Ну никак кремлевские старцы не хотят мощного удара по самому Киеву. И не по каким-то там подстанциям (вся эта история со светом сомнительна автору, и что-то в ней социально не то) - а именно по всему вышеперечисленному, и по банковской системе не в последнюю очередь. Кремль не сделал это в первый раз; и весьма похоже, не собирается во второй. НО ТОГДА ВСЕ ПЕРЕЙДЕТ В СТАДИЮ ИЗМОРА ОПЯТЬ И СНОВА, И ТЯНИ МОЧАЛО, НАЧИНАЙ СНАЧАЛА. Еще раз, и абсолютно прямо: автор сомневается, что единороссовская Россия выдержит борьбу с западом на условиях истощения. Все ровно наоборот: вот запад выдержит, и со своим мировым резервом и печатным станком.

Вот и выходит, проблема в самой российской структуре власти и общества. Проблема в самом единороссовском Кремле. Потанин и подобные, понимаешь, наше все – а солдаты союзных войск ничто. Пусть воюют до упора, и медальку получат. Вот бомбежка Донецка, понимаешь, «нормально» - а бомбежка Киева, ни-ни, нельзя, нецивилизованно. Хоть они и противники, но свои, столичные и буржуинские. А быдло в Донецке, в Горловке и по всему Донбассу путь гибнет. Настоящий патриотизм – это для дураков. А для своих, и вплоть до семей заграницей – «цивилизованные правила».

А вот советская демократия и опередила бы запад по социально-экономическому развитию, и расчихвостила бы киевскую хунту влет. И автор писал на эту тему много раз. Все ясно с программой-максимум. Это социалистическое общество с советскими выборами вплоть до трудовых коллективов, и для полного хозрасчета; а также с поголовно республиканской, районной, кооперативной и индивидуально-трудовой собственностью наряду с общенародной (федеральной). И это отсутствие, разумеется, буржуазного разделения властей – а вся власть принадлежит только Верховному Совету и его президиуму, и когда суд и прокуратура подчиняются только Советам с должным контролем над правительством.

Кстати, немаловажно, что советское правительство должно управлять госбанком (независимость банка страны – бред). А финансы должны служить не спекуляциям, а производству продукта, и в рамках Высшего Совета Народного Хозяйства наряду с Советом Национальной Безопасности, а также с Социальным и Государственным Департаментами (читай предыдущие статьи автора этих строк). И бюджетная система должна измениться в пользу солидарного социального фонда с нормальным МРОТ; а также с ростом налоговой базы республик и районов, и примерно по формуле «пятьдесят на пятьдесят». И даже с четвертым фондом государственного страхования для крепости рубля, и еще будет разговор на эту тему (рубль, как не парадоксально для нытиков, может стать мировым резервом быстро, и на базе отсутствия шараханья акций и дивидендов). Одним словом, речь идет о модернизированном Советском Союзе.

Это-то ясно и понятно, но вот вам и программа-минимум в виде кнута и пряника насчет борьбы с хунтой, и смотри выше еще раз. Кстати, автор оказался провидцем опять и снова. Ведь говорилось с первых дней, что нужен штаб Украинского Фронта. И назначение начальника Генерального Штаба Герасимова и командующим группировкой СВО - фактически то же самое. Разве что не дословно для сохранения лица, но суть едина. Вот, слушаться надо социалистов; а то целый год потерян.

И не мешало бы фронтовые бригады (другие боевые единицы, смотря по обстоятельствам) расписать по субъектам федерации открыто и четко, и в виде шефства. Вплоть до мобилизаций добровольцев именно от этого региона в эту часть для лучшей слаженности, а что уж говорить обо всем другом. Бригада номер такая-то под шефством такой-то области, номер такая-то под шефством такого-то края и так далее. Это не значит, что военное ведомство имеет возможность сбросить снабжение этой части, и ни в коем случае вплоть до трибунала. Но это значит СВЕРХ положенного, и для повышения боевой эффективности.

***

А ныне полный разлад. Высокие цены на углеводороды были в прошлом году по причине шока боевых действий – но Киев так и не был взят. Более того, пришлось оставить Херсон. И наоборот, возможно, боевая выучка союзных войск вырастит в этом году (хотя не факт, но, допустим) – но зато цены на углеводороды не будут расти к бабке не ходи, резервы запада накоплены, теплая зима, сбытовые цепочки налажены.

Итого. Противостояние с западом сорвалось с цепи, с одной стороны; но борьба с хунтой затянулась, с другой стороны. Да, Конашенковы-Песковы уверяют, что все хорошо, прекрасная маркиза; но цена барреля опускается, и это железный факт. Поэтому тыл с фронтом не синхронизируются, и со всем вытекающим.

Поздно пить боржоми, и единороссы проморгали стратегию сокрушения; а стратегия измора предполагает устойчивое социально-экономическое положение. Но тогда никуда не денешься, и рубль сильнее пистолета. Или, вернее, скажем так – пистолет хорошо, а пистолет с рублем еще лучше.

Читателю решать, куда все пойдет. Но лично автор уверен, что итоги наступления, даже если оное состоится, будут скромными, и без уничтожения структур управления; но тогда через полгода будет возмутительная девальвация; через год не только левые активисты, а большинство народа начнет заниматься активной политикой; а еще через полгода плюс-минус детали произойдет переворот в пользу советской демократии. И умным людям надо пропагандировать в подобном направлении уже сейчас. И напоследок, смысл статьи в том, что единороссовский режим скурвится раньше, чем некоторым кажется. Потому что одним пистолетом победу не сделать. Нужен еще и рубль. А вот с рублем-то у Кремля будут большие проблемы, и очень скоро.