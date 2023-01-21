Преемник Челомея сбежал с кассой

Бывший генеральный директор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрей Калиновский, заочно арестованный за хищение около 400 млн руб., появился в базе данных розыска МВД.

А физически, как тело, он появился на Кипре. И надо полагать, с 400 миллионами это тело чувствует себя совсем неплохо. И никто его не выдаст "стране-изгою", так что жить и питаться он там может совершенно открыто. Ну разве что Петров с Бошировым... Но их нынче на Кипр не пустят уже, там шпилей же нет никаких.

Но у меня вопрос только один - кадровый. Как он, такой хороший, оказался на такой должности? Всё же давно в отрасли, собственно, с самого окончания МВТУ имени Баумана. Это ж примерно как если б Королёв или Янгель, или тот же основатель завода Челомей дриснули за рубеж с кассой!

А он свалил ещё и с государственными секретами. Как? Надо думать, заранее готовил себе лежбище, ездил, открывал счета, покупал недвижимость... Наверно и паспорт какой-нибудь завёл, хотя и не обязательно. А куда смотрела служба безопасности, которой на таком предприятии руководит действующий генерал ФСБ, не меньше. А то ещё и параллельно на руководящей должности в УФСБ по Москве и области.

Путинский кадр. Нет? И вот мне интересно, они все такие или всё же через одного?

А. Б.