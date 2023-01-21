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Московский листок

Преемник Челомея сбежал с кассой

Опубликовано 21.01.2023 в разделе комментариев 2

ракеты ядерные
Преемник Челомея сбежал с кассой

Бывший генеральный директор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрей Калиновский, заочно арестованный за хищение около 400 млн руб., появился в базе данных розыска МВД.

А физически, как тело, он появился на Кипре. И надо полагать, с 400 миллионами это тело чувствует себя совсем неплохо. И никто его не выдаст "стране-изгою", так что жить и питаться он там может совершенно открыто. Ну разве что Петров с Бошировым... Но их нынче на Кипр не пустят уже, там шпилей же нет никаких. 

Но у меня вопрос только один - кадровый. Как он, такой хороший, оказался на такой должности? Всё же давно в отрасли, собственно, с самого окончания МВТУ имени Баумана. Это ж примерно как если б Королёв или Янгель, или тот же основатель завода Челомей дриснули за рубеж с кассой!

А он свалил ещё и с государственными секретами. Как? Надо думать, заранее готовил себе лежбище, ездил, открывал счета, покупал недвижимость... Наверно и паспорт какой-нибудь завёл, хотя и не обязательно. А куда смотрела служба безопасности, которой на таком предприятии руководит действующий генерал ФСБ, не меньше. А то ещё и параллельно на руководящей должности в УФСБ по Москве и области.

 Путинский кадр. Нет? И вот мне интересно, они все такие или всё же через одного?

А. Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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БЛД ЁВРТ ! НУ, ВЫ И НАИВНЯКИ-КАК МОЯ САРА!
ОДИН ЗА ВСЕХ! написал 21.01.2023 19:08
Чтобы послать к еврею Калиновскому "для проведения беседы" кого-ни
будь, надо получить добро от главраввина Берл Лазара. Иначе "Путину"
придется на карачках приносить извинения перед партнерами.
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(без названия)
А будет так! написал 21.01.2023 18:50
Ну если Петрова с Бошировым не пускают,значит поедут другие.
Может быть даже с украинским гражданством-)
Ну или законспирированый агент киприот исполнит приговор.
Пусть ходит оглядывается и трясеется от страха.
Заслуженная кара его постигнет обязательно.
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