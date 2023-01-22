Спрячь свои доходы, и будешь Героем труда

Сейчас у нас званиями Герой Труда награждают в основном директоров разных компаний, артистов, чиновников. Например, Путин повесил звезду Героя на грудь главы Газпрома Миллера. Он, действительно, достоин этого звания. В среднем подгребает под себя в месяц 158 млн. рублей, или 5,2 млн. в день. Может быть, на миллион меньше, может больше, точно узнать не удается. Достоверную информацию скрывают.

И приходится многим правдивым экономистам и правозащитникам, работать как бы разведчиками во вражеском тылу, вести поиск истины в нашей демократической стране. И выяснилось, что Миллер кроме работы главой Газпрома, входит ещё в советы директоров компаний "СОГАЗ", "СК СОГАЗ Жизнь", "Газпром медиа холдинг", "НПФ Газфонд", "Газпромбанк". На эти показные должности денег тоже не жалеют. Потом идут различные премии, которые эти крылатые люди сами себе назначают. Приходится удивляться, как успевает Миллер обслуживать все эти ручейки, по которым текут к нему деньги? Трудяга, настоящий герой нашей страны, каждая рабочая минута дает ему, как подсчитали иноагенты, почти месячный прожиточный уровень, установленный для обыкновенного человека в нашей стране, 11 тысяч рублей.

У нас почти исчезли национальные герои на трудовом фронте. В 1935 г. шахтер Алексей Стаханов добыл с напарниками за смену фантастическую массу угля. 102 тонны. Превысил норму в 14 раз. Герой! О нем говорили, писали, брали с него пример. И я не удержался побывал как корреспондент в Стаханове, на шахте, где работал наш герой. Вместе с директором спустились на глубину свыше ста метров. Удалось поговорить с шахтерами. Все они многое знали о Стаханове и гордились, что работают в этой же шахте.

Для попытки показать социальное равновесие в стране президент вынужден выдергивать для награждения кого - то из рабочей среды. В основном это люди советского призыва.

Вот, например, в прошедшем году сделали героем дояра из Якутии, Владимира Михайлова, награжденного ещё в советские времена орденами Трудовой Славы трех степеней. Не удивительно, что он уже работающий пенсионер, ему 70 лет.

После окончания средней школы, поддерживая общественное движение «Школа ‒ производство», он проявил желание работать дояром в совхозе «Бордонский» и с этих пор более сорока пяти лет верен избранной профессии.

С 1979 года стал работать старшим дояром на молочно-товарной ферме «Маяк». За время его работы на ферме коллектив достиг высоких показателей по надою молока, стал победителем в социалистическом соревновании между племенными хозяйствами республики. Во многом здесь и заслуга Михайлова, как организатора и вдохновителя. После перестройки Михайлов продолжал доить коров, но уже в сельскохозяйственном кооперативе.

Кроме того, он является наставником молодых дояров, активным участником художественной самодеятельности и активен общественной жизни. Хочется ему своей душой согреть коллектив.

Хороший герой, но только возраст подводит, 70 лет. Большинство уходят к этим годам на заслуженный отдых. Вот Стаханов сотворил свой рекорд в 29 лет. Люди, подобные ему, с зарядкой молодости кипят энтузиазмом, с ними увлекательно стоять рядом на стартовой дорожке.

Но у нас сейчас не принято рассказывать о жизни и поступках таких людей. Заглушили все историями о дворцах, которыми владеют различные звезды эстрады и театра, а потом, как они делят это имущество в трагических случаях. Так что дояру Михайлову нет места на нашем экране.

В молодости я тоже немного отличился, стал одним из первых ударников коммунистического труда в Астраханской области. Отлично работал, занимался спортом, выигрывал соревнования. Меня призвали служить в ЦСКА. И тут сообщает мама, что областном краеведческом музее висит мой фотография, как одного из первых ударников коммунистического труда в области.

После армии я немного поработал тренером, но случился несчастный случай, в моей команде утонул молодой гребец, я не был виноват, но чувствовал в себе постоянную тревогу и какую-то вину. Расстался с ребятами, и опять завод. Стал брать пример с таких людей, как дояр Михайлов. Многие из них были, действительно, героями, творили настоящие подвиги в мирной жизни, придумывали новаторские подходы в своей работе, повышали производительность труда. Статьями о таких людях, были заполнены газеты, журналы. Они рождали оптимизм в обществе. Так я стал рабкором.

Потом перешел на работу в журнал, заглянул на свой завод за какими-то документами, а на доске почета напротив заводоуправления встретил меня мой портрет, оказывается, учли, что я часто предлагал новаторское предложения в своей работе.

Так меня оставили жить на своем заводе. Такие доски почета выстраивали с портретами передовиков возле входа на предприятие. Шли мимо прохожие и впечатлялись. Теперь ни досок почета, ни заметок о рабочих людях.

В советское время только в одном Красноярском крае звание Героя Труда были удостоены 368 человек. 33 строителя, 13 трактористов, 7 шахтеров и 8 директоров предприятий. А в сельском хозяйстве, только бригадиров производственных бригад наградили 43 человека. Начальников, директоров в этом длинном списке единицы. В основном рядовые работники.

Вот так рождались передовики на уровне предприятия. Было на кого равняться. Награждение же орденами, медалями тогда входило в компетенцию Президиума Верховного Совета нашей страны, а сейчас списки, ни с кем не советуясь, составляет в одиночку наш президента. А где общественность?

Награждает он в основном своих друзей, не забывает и их детей. Наградил орденом якобы за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд 25-летнего Ивана Сечина - сына своего питерского друга и нефтяного олигарха Игоря Сечина.

Не обошел вниманием также, якобы за многолетний добросовестный труд 26-летнего Андрея Патрушева, сына главы Совбеза Николая Патрушева. Получил заодно орден и брат Патрушева, Виктор. Вот такой семейный подряд.

Недавно Путин сделал Героем Труда за строительство Крымского моста ещё одного своего друга Аркадия Ротенберга. У этого строителя есть уже несколько орденов за подобные отличия.

В семье Ротенбергов, есть ещё ордена. В ноябре прошлого года Путин наградил брата Аркадия, Бориса Ротенберга орденом Александра Невского - за достижения в области спорта. Борис — вице-президент Федерации дзюдо. Путин вместе этими братьями ходил в юношеский клуб дзюдо «Турбостроитель».

Нашлись ордена и для жены Елены и дочери Ксении друга Путина Тимченко, правда, эти женщины уже граждане Финляндии. Они удостоились этой чести якобы за укрепление сотрудничества с Россией.

Вот ещё один Герой России, Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех». Они с нашим президентом служили в ГДР в 1980. Жена Чемезова тоже получила награду - орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Ещё в этом году присвоили это почетное звание Герой Труда бывшему директору Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. Он успел скупить у своих работников при приватизации акции комбината за копейки, и сейчас он уже ни директор, а хозяин этого предприятия, у него 80 процентов акций. Теперь появились у него новые заботы, как спрятать подальше от посторонних глаз и налоговых служб свою собственность. Конечно же, в офшорах, за границей. Для акций комбината он выбрал убежище в офшоре на Кипре. Для самолета бизнес -джет, стоимостью 75 миллионов долларов, Бермудские острова. Яхту длинною 140 метров и стоимостью 400 миллионов долларов спрятал на Каймановых островах.

Во Франции у Рашникова две виллы на Лазурном берегу, одна стоимостью 83 миллионов долларов, другая чуть подешевле, всего за 45 миллионов. И квартира в Париже, в 5-6 минутах ходьбы от резиденции президента Эммануэля Макрона, стоимостью ещё миллионов десять.

И вот грянула неприятность, после начала СВО Запад стал награждать таких людей санкциями. Собственность в офшорах оказалась в опасности. И Виктор Рашников успел 28 февраля прошлого года вывести основной пакет акций ММК с Кипра в Россию.

А 15 марта, Совет Европейского союза, действительно, опубликовал четвертый пакет санкций против Российской Федерации. В этот список попали 15 граждан и 9 компаний. Включили в него и хозяина «Магнитогорского металлургического комбината» Виктора Рашникова. Естественно, собственность его могли в любой момент заморозить, но он, молодец, успел спрятать все, теперь в родном крае.

Путин, очевидно, именно за этот поступок присвоил ему звание Героя Труда. Вот такие у нас Герои на трудовом поле.