Арестович прогнозирует поражение

По мнению политика, правительству Зеленского стоит прислушаться к предупреждениям президента Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения Украины. Арестович также отметил, что в его стране началась борьба за власть, которая приведет к поражению в кратчайшие сроки.
"Уже крутится история, которой мы не управляем", — добавил он.
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Тут и комментировать нечего. Раньше говорил полуправду, поскольку был при должностишке. Теперь говорит, как понимает.
Оно и без Арестовича понятно. С чего бы вдруг в Штатах заговорили про удары по Крыму и даже о его захвате, хотя еще вчера и слышать об этом не хотели? Да потому что речь идет о том, что вот-вот украинских фронт рухнет и солдаты побегут, сметая по ходу заградотряды.
Фронт, который дердиттся на страхе, не модет быть крепок.
С российской стороны тоже не все хорошо. Никто не ждал такой войны. Люди устали, люди теряют мотивацию.
Но с украинской стороны все тоже самое, только хуже. Как всегда.
Осталось только убедить украинского солдата, что в русском плену его не ждет ничего, страшней каши с тушенкой - и всё.
А.Б.
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Что дословно сказал Арестович написал 22.01.2023 01:27
Арестович заявил, что он теперь не официальное лицо и может говорить, что хочет.
С 14 числа очень не похоже. Как вы думаете, откуда оценка от президента Польши Дуды, что вообще неизвестно выживет ли Украина. И не только он сказал про решающие месяцы. Это просто так было сказано, или он на основе какой-то информации говорил об этом?,добавил он.
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Теперь Арестович стал неулюже сдавать назад.
Ибо,понял,что кастрюлеголовые скакуны ему такое не простят.
=== написал 22.01.2023 01:00
Баранов.
Для тебя наверное новость, что российский плен это пытки, издевательства и смерть.
Сейчас как раз работает следственная комиссия по этому поводу.
=== написал 22.01.2023 00:53
Сразу видно разница уровней развития россиян и украинцев.
Баранов на полном серьезе обсуждает бред Аристовича, Леся Никитюк и Степан Гига чудно протянули Аристовича в своей юморной песне еще пол года назад.
https://www.youtube.com/watch?v=x8DOfGW86sQ
... У эфирах на *Раша-Тудэй* Аристович лякае людей...
Он прав! написал 22.01.2023 00:45
Дмитрий г.Запорожье 4. написал 22.01.2023 00:27