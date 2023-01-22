Арестович прогнозирует поражение

По мнению политика, правительству Зеленского стоит прислушаться к предупреждениям президента Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения Украины. Арестович также отметил, что в его стране началась борьба за власть, которая приведет к поражению в кратчайшие сроки.

"Уже крутится история, которой мы не управляем", — добавил он.

***

Тут и комментировать нечего. Раньше говорил полуправду, поскольку был при должностишке. Теперь говорит, как понимает.

Оно и без Арестовича понятно. С чего бы вдруг в Штатах заговорили про удары по Крыму и даже о его захвате, хотя еще вчера и слышать об этом не хотели? Да потому что речь идет о том, что вот-вот украинских фронт рухнет и солдаты побегут, сметая по ходу заградотряды.

Фронт, который дердиттся на страхе, не модет быть крепок.

С российской стороны тоже не все хорошо. Никто не ждал такой войны. Люди устали, люди теряют мотивацию.

Но с украинской стороны все тоже самое, только хуже. Как всегда.

Осталось только убедить украинского солдата, что в русском плену его не ждет ничего, страшней каши с тушенкой - и всё.

А.Б.