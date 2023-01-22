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Московский листок

Арестович прогнозирует поражение

Опубликовано 22.01.2023 в разделе комментариев 5

украина европа война киев
Арестович прогнозирует поражение

 

По мнению политика, правительству Зеленского стоит прислушаться к предупреждениям президента Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения Украины. Арестович также отметил, что в его стране началась борьба за власть, которая приведет к поражению в кратчайшие сроки.

"Уже крутится история, которой мы не управляем", — добавил он.

***

Тут и комментировать нечего. Раньше говорил полуправду, поскольку был при должностишке. Теперь говорит, как понимает. 

Оно и без Арестовича понятно. С чего бы вдруг в Штатах заговорили про удары по Крыму и даже о его захвате, хотя еще вчера и слышать об этом не хотели? Да потому что речь идет о том, что вот-вот украинских фронт рухнет и солдаты побегут, сметая по ходу заградотряды. 

Фронт, который дердиттся на страхе, не модет быть крепок.

С российской стороны тоже не все хорошо. Никто не ждал такой войны. Люди устали, люди теряют мотивацию. 

Но с украинской стороны все тоже самое, только хуже. Как всегда.

Осталось только убедить украинского солдата, что в русском плену его не ждет ничего, страшней каши с тушенкой - и всё.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Что дословно сказал Арестович написал 22.01.2023 01:27
"Если все думают, что мы выиграем войну, то очень не похоже".
Арестович заявил, что он теперь не официальное лицо и может говорить, что хочет.
С 14 числа очень не похоже. Как вы думаете, откуда оценка от президента Польши Дуды, что вообще неизвестно выживет ли Украина. И не только он сказал про решающие месяцы. Это просто так было сказано, или он на основе какой-то информации говорил об этом?,добавил он.
................................
Теперь Арестович стал неулюже сдавать назад.
Ибо,понял,что кастрюлеголовые скакуны ему такое не простят.
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.
=== написал 22.01.2023 01:00
Да.
Баранов.
Для тебя наверное новость, что российский плен это пытки, издевательства и смерть.
Сейчас как раз работает следственная комиссия по этому поводу.
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.
=== написал 22.01.2023 00:53
Прикольно.
Сразу видно разница уровней развития россиян и украинцев.
Баранов на полном серьезе обсуждает бред Аристовича, Леся Никитюк и Степан Гига чудно протянули Аристовича в своей юморной песне еще пол года назад.
https://www.youtube.com/watch?v=x8DOfGW86sQ
... У эфирах на *Раша-Тудэй* Аристович лякае людей...
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(без названия)
Он прав! написал 22.01.2023 00:45
Арестович знает,что говорит.
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье 4. написал 22.01.2023 00:27
Молодец Баранов.Я горжусь собой,ибо мое утверждение в том,что ты конченый креатин полностью подтвердилось.Именно на таких как ты кретинов Арестович и рассчитывает.Подождите месяц.Мы как раз очередные 300 танков получим и можете с лозунгами...Даешь Киев за 3 дня....,...Мы же братья,сдавайтесь...И т.д.опять наступать.Мы только этого и ждем,ибо открою тебе не служившему в армии ужасную военную тайну.Заключается эта ужасная военная тайна в том,что самый лучший способ наступать,это наступать на потерявшего наступательный потенциал ротивника.Поэтому не затягивайте.Ждем недождемся,того момента,когда снова завалим кацапорылой солдатней все пригорожные канавы.Ну и Крыму само собой при готовится,не все же Херсону, Запорожью,Днепру и т.д.отражать кацапские ракеты.Да кстати.Ваше кацапорылое недосущество Небензя недавно в ООН утверждал о том,что размещать в городской черте комплексы ПВО,это военное преступление.Может прокомментируешь?
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