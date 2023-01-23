Военное искусство Кремля на Украине

Кому война, а кому и мать родна

Что-то давненько кукловоды ансамбля артистов в роли Путина не смешили нас выступлениями своих подопечных о том, что Путина там, дескать, что-то «планирует», посему начну с информации, которая и приведёт нас к выводу по заявленной теме.

Так вот, война с точки зрения финансов – это дорого, а длинная война – это очень дорого. По оценке академика Аганбегяна, совокупный ущерб для России от СВО, включая смертность и ранения, составляет около 1 млрд долларов в день. (https://t.me/rusbrief/84256). Для справки: в 2021 году доходная часть бюджета России составила 343,3 млрд долларов.

Но для некоторых война дело очень прибыльное. К примеру, химический концерн Дюпонов с 1910 по 1914 год получал около 6 миллионов прибыли в год, а с началом Первой мировой войны – с 1914 по 1918 годы - по 58 миллионов, - почти в 10 раз больше, хотя США вступили в Первую мировую войну только в 1917 году.

Так вот, война идёт у нас – в России и на Украине, - а богатеет военная промышленность НАТО. Стоимость акций всего лишь 26 западных военных корпораций в сумме возросла за 2022 год с 579 до 705 миллиардов долларов – на 21,7%.

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Оно, как бы, так и должно быть – списывается и вывозится оружие со складов НАТО, странам блока необходимо произвести новое, соответственно возрастают заказы, возрастает прибыль, возрастают дивиденды на акцию корпораций военно-промышленного комплекса Запада, растёт стоимость акций.

Ну, вот, к примеру, на Украину американцы поставили 105-мм гаубицы М-101, начатые производством в 1941 году, а на Украину поставлены экземпляры, построенные 80 лет тому - в 1943 году. Нет, оружие неплохое, но склады-то освобождены, и надо их заполнить новым оружием и боеприпасами. Как без этого?

Акт «доброй моли»

То, что эта война должна вестись очень долго и расходами на себя дать максимально заработать хозяевам России и Украины на Западе, было видно сразу, но только тому, кто это хотел увидеть.

К примеру, военные специалисты, тот же полковник В. Квачков, просто кипят от возмущения в связи с тем, что с таким трудом и потерями захваченные позиции вокруг Киева, с которых осталось всего ничего для захвата столицы Украины, вдруг были оставлены и наёмники Кремля были чуть ли ни панически выведены, условно скажем, «под Мариуполь», с потерей огромного количества оружия и техники. Военные не понимают, в чём смысл этого, фактически, бегства?

Блокада Киева, вхождение в город с местной поддержкой сторонниками «русского мира», организация заседания Рады с соответствующими депутатами, возвращение Януковича или иные варианты создания правительства, приказ этого правительства вооружённым силам Украины прекратить сопротивление, вызвало бы смятение и дезорганизацию армии Украины и, как результат её либо отступление, либо сдачу в плен, либо вообще переход на сторону Кремля, как это было в Крыму. Ведь и без того, та же Херсонская область и часть Запорожской были заняты практически без выстрела, а что было бы, если бы из Киева ещё и следовал приказ не сопротивляться? Насколько тогда приказы Зеленского из Польши выполнялись бы?

И не пришлось бы разрушать Мариуполь, положив для этого своих солдат и убив граждан Украины.

Военные специалисты наивно объясняют это глупостью российских генералов, но, простите, я не собираюсь этих генералов оправдывать, но столь глупых людей не бывает. Им приказали! Кто? Уверяют, что генералам приказала сидящая в бункере добрая моль.

Но в России во главе государства нет даже моли, у нас в телевизоре голов шесть артистов, играющих роль президента Путина, а артисты ничего приказать не могут, кроме как подать им 100 грамм и огурчик после закрытия занавеса.

Это США, это Запад не дали быстро прекратить войну, не в их интересах это было. И докажите мне обратное!

Окопная война

Мало этого, и по сей день стороны конфликта, Россия и Украина, не подводят США – они ведут бои по самым худшим стандартам Первой мировой войны – по стандартам более, чем вековой давности, по стандартам, от которых отказались ещё Махно с Будённым в Гражданскую войну.

Будущий маршал Польши Ю. Пилсудский, командовал бригадой в ходе Первой мировой войны и писал, во что в то время превратилась эта война:

«Линии окопов стали наращиваться одна за другой, создавались целые лабиринты… По требованию нового фетиша войны в его победоносную боевую колесницу впряглось все, чем располагала воюющая страна. Не какой-нибудь пехотинец-инженер применял здесь свои технические знания, а многочисленные заводы и фабрики поставляли огромное количество строительных материалов, которые окоп с удовольствием поглощал. Как в большом городе, во все стороны разбегались провода, соединяющие между собой командиров и штабы, склады и хранилища, госпитали и конюшни. Окоп жирел, с каждым месяцем наращивал свою мощь, планомерно и настойчиво разрушая силу прежнего военного победителя — маневр и движение. …Тогда с ожесточением сражались за кусочек окопного лабиринта, победой считался захват полкилометра этой новой, незнакомой преграды. …Помню, я не мог удержаться от смеха, когда однажды на р. Стоход только одну мою роту, отправлявшуюся в поиск, поддерживало более двадцати батарей различных орудий и различных калибров. Это было настоящее огненное пекло! …Эти победы окупались многочисленными человеческими жертвами… Помню, как маршал Петэн, показывая мне залитые кровью холмы под Верденом, говорил, что в этой перепаханной снарядами земле лежит более миллиона человек! Миллион живых существ исчезли без следа, и кости противников перемешались так, что даже родственники не могут найти своих близких!».

Вот и сейчас Кремль и Киев ведут войну так, как велась и Первая мировая в описании Пилсудского, - вместо сосредоточения всех сил в одном или двух местах фронта, прорыва фронта, выхода в тыл противника с нанесением ему решительного, ведущего к сдаче поражения, стороны сели в окопы и пытаются нанести друг другу ущерб массированным огнём, требующим огромных затрат.

Если посмотреть на войну с финансовой точки зрения, то она начала вестись так, чтобы дать НАТО обогатиться в полной мере – дать НАТО поставить для этой войны как можно больше оружия.

Что они - Россия и Украина – для этого и делают!

Смотрите, наёмники Кремля осенью прошлого года заранее построили укрепления в своём тылу и, бросив Изюм в Харьковской области и огромный плацдарм в Херсонской области (вместе с Херсоном), отбежали к этим укреплениям. Но теперь с этих позиций наёмники Кремля атакуют ВС Украины, имитируя попытку отодвинуть украинцев чуть дальше от своих окопов. отодвинуть в ту сторону, с которой воины Кремля прибежали.

Точность огня

Что касается тактики, то комментаторы Украины уверяют, что и ВС Кремля, и банды Пригожина тупо гонят мобилизованных и уголовников на смерть в атаках силами небольших подразделений – не более взвода. Но гонят практически равномерно по всему фронту.

Что по поводу таких атак можно сказать.

Органы разведки обеих сторон с воздуха снимают такие бои, и видеоролики о них иногда попадают на Ютуб, а из них видно, что для хоть какого-то успеха чисто пехотной атаки необходима закрытая чем-нибудь местность – хоть зданием, хоть забором, хоть кустами. По открытой местности подойти к противнику на расстояние эффективного выстрела или броска гранаты - не реально.

Вообще-то по старым критериям пехотная атака даже не на закрепившуюся пехоту противника приводит к троекратным потерям только из-за того, что противнику лучше целится с места, чем стрелять бегущему атакующему. А уж атаковать закрепившихся украинцев…

Кроме этого, в нынешней войне характерна роль беспилотных летательных аппаратов.

Отдельных военнослужащих с воздуха при современной и доступной оптике, имеющейся на БПЛА, видно прекрасно, хоть на открытой местности, хоть в окопах, порою видно выражение их лиц. И днём, и ночью. Видно, как они корчатся от ран и пытаются перевязать себя, есть эпизод, как оставленный на поле боя «вагнеровец» с поломанной ногой развернул к себе стволом автомат и застрелился. Наблюдения сверху резко изменили картинку войны, но БПЛА, создающие эту картинку, меняют и саму тактику боёв, более того, создают новые приёмы войны.

Скажем, даже на маленькие квадрокоптеры цепляют легкие авиабомбочки, есть видео, на котором украинские солдаты крепят на чуть ли не игрушечный квадрокоптер 50-мм миномётную мину. И вот сидящие в своём глубоком тылу «воины» с ноутами посылают этот квадрокоптер за линию фронта к противнику, там выискивают цели, по ноуту прицеливаются и сбрасывают эти снаряды с высот около 100 метров, порою очень точно – прямо в окопы. Есть и БПЛА, которые работают, как камикадзе https://t.me/uniannet/86367.

Конечно, думаю, что эти операторы БПЛА сначала 10 раз промахнутся, пока один раз попадут и этот эпизод выложат в интернет, - не без того. Но БПЛА начали придавать войне какой-то фантастический вид.

Однако главное в том, что БПЛА резко изменили убийственную роль артиллерии – резко увеличили точность гаубичных орудий, стреляющих навесным огнём с закрытых позиций.

И раньше была опасность попасть под огневой налёт артиллерии, если живая сила вышла из укрытия, но для старого способа артиллерийского огня по квадратам нужна была приличная цель, а не пара солдат противника, поскольку огонь вёлся по площадям и затрачивалось огромное количество снарядов. Кто интересуется Великой Отечественной войной должен вспомнить, что в 1943 году на Курской дуге Рокоссовский, зная о времени начала наступления немцев, провёл контрартподготовку по местам вероятного сосредоточения подготовленных к наступлению и вышедших на открытые места немцев, в результате из-за потерь от этого артогня немцам пришлось начать атаку на 2 часа позже, да и получилось у них наступление на этом фасе дуги неубедительным – быстро захлебнулось.

И вот сейчас на Украине артиллерия обеих сторон даже крупных калибров бьёт чуть ли не по одиночному солдату, а уж выявленная цель из трёх солдат, будет обстреляна безусловно двумя-тремя снарядами с изумительной точностью. И поскольку российская сторона атакует, и военнослужащие Вооружённых Сил Кремля чаще появляются вне укрытий, то в Ютубе полно эпизодов о применении по ним огня украинской артиллерии. Интересно, что видел уже несколько роликов артиллерийского огня по санитарам, выносящих раненного на носилках. Тут уже получается группа в пять человек – её, как говорится, сам бог дал обстрелять.

Благодаря наводке с беспилотников, настильный огонь артиллерии с закрытых позиций стал чрезвычайно точным – порою артиллеристы поражают цели с одного выстрела, причём, камера беспилотника иногда фиксирует даже полёт снаряда или мины к цели. Понятие «линия фронта» превратилось в понятие «полоса фронта», причём, эта полоса из-за БПЛА простирается в тыл на очень большую глубину.

Пехота без артиллерии беспомощна (соответственно, без артиллерии мало, что значит мобилизация в пехоту), но, в свою очередь, без БПЛА мало, что значит и артиллерия. Квадрокоптеры стали главным инструментом фронтовой разведки, без БПЛА сегодня нет возможности воевать хотя бы мало-мальски эффективно.

Вот к месту сообщение журналиста Владлена Татарского, яростного сторонника победы над хохлами. Однако в данном случае он 13 января сообщил о другом:

«Сегодня побывал на позициях артиллерийского полка, личный состав которого состоит из мобилизованных из Приморья. Полк артиллерийский, но в нём нет артиллерии. Нет и артиллеристов. По штату должен быть реактивный дивизион и два дивизиона на Д-30, по факту есть четыре «Гиацинта», которые недавно привезли. Собрали из всего полка тех, кто хоть чуть-чуть шарит в артиллерии и послали обслуживать орудия. Придется учиться всему в бою.

Из тех, кому не хватило пушек, отправили пехотинцами на усиление кадровых частей. Из вооружения автоматы, РПГ и пулеметы... Правда не простые ПК, а ПКМБ. «Б» - значит бронетранспортерный. Найдите фото в интернете и подумайте, какие правильные тактические стойки подходят для этого аппарата. АГСов и СПГ нет. Есть «Утесы». Для «Утесов» даже сделали специальные автомобили... Нет, не «Тойоты», - «Газели»! Правда полноприводные. Обычные, белые, как по городу ездят. С них, по задумки, мобилизованные будут подбивать «Брэдли».

Не хватает просто «Уралов». На дивизион может быть 10-15 штук.

БПЛА нет. Двоих парней отдали на обучение в соседнее подразделение, там они и остались.

Хорошо, что этот полк попал на относительно спокойный участок фронта, а также был придан боевой бригаде со здравым командиром. В такой обстановке у людей есть шанс пройти боевую обкатку. Я представил, чтобы было бы если этих замечательных ребят бросили сразу в бой, как это было на других участках фронта, особенно в зоне ответственности ЗВО».

(В реактивном дивизионе артиллерийского полка по штату 18 машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра122 мм БМ-21-1 «Град». А Д-30 это 122-мм гаубица, образца 1960 года, сколько их должно быть в данном полку – не нашёл, поскольку полк не штатный, но вряд ли меньше 24. «Гиацинт-С» — ещё советская 152-мм самоходная пушка. ПКМБ - 7,62-мм пулемёт Калашникова, «Утёс» - 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт.)

Генералы в точности огня не заинтересованы??

До сих пор мне казалось, что ВСУ в отношении БПЛА с самого начала и во многом превосходят наёмников Кремля, казалось, что уж у Украины с этим всё более-менее благополучно.

Может и превосходят, однако я с удивлением услышал в репортаже с Бахмута злое сетование, как я понял, военного журналиста на то, что без разведки и корректирования огня с БПЛА, артиллерия бесполезна, а в войска Украины БПЛА поставляют только волонтёры – то есть лица, покупающие и поставляющие эти квадрокоптеры за свой счёт, а не за счёт сметы министерства обороны Украины. То есть, оказывается, вооружение ВСУ квадрокоптерами это не заслуга украинского военного гения.

И этот сидящий в горящем Бахмуте журналист выразил горькую надежду на то, что когда-нибудь в управление украинской армией придут люди, которые понимают, как выглядит война. Журналист даже делает какие-то понятные украинцам намёки, какого именно украинского генерала он имеет в виду, но из этих намёков мне стало понятно только то, что это не Залужный https://t.me/uniannet/86219 (со второй минуты).

Ну, а о состоянии воздушной разведки в вооружённых силах наёмников Кремля высказался мой любимый источник, А. Ходаковский, который, если ничего не изменилось, с 29 октября 2022 года штурмует и штурмует город, Угледар. И вот А. Ходаковский 10 января уже этого, 2023 года написал в своём Телеграмм-канале:

«Вчера нам сбили «птицу» - небольшую электричку самолётного типа, верой и правдой служившую нам несколько лет. Мы сделали её в нашей лаборатории с применением некоторых изысков, и хоть морально она давно устарела - к РЭБ противника она демонстрировала некоторую устойчивость. Достали мы её с полки, потому что в последнее время все эти ДиДжиАй, в изобилии поставленные в войска волонтёрами, начали сыпаться с неба, как осадки - противник максимально усилил противодроновую борьбу.

Но тут вопрос: чем и как сбили? Птица благополучно залетела туда, куда коптеры и близко не подлетали, как вдруг по ней прилетела ракета. Там этой птицы - полтора метра в размахе, - и ракета.... Сразу же возникло подозрение, что навелись по радиоизлучению - электричку по выделяемому теплу не засечешь. И не пожалели ведь ракеты! - насколько берегут сейчас небо над собой.

Что нам с того? А надо переустраивать систему. Во-первых, сколько ни возись с коптерами - их потолок применения ограничен самим принципом их работы. Значит, нужно искать другие способы переиграть противника, но при том, что у нас есть решения - превратить это в тактику не получается. Одна из причин - правила капитализма: каждый разработчик трусится на своим авторским правом, боится упустить выгоды, - в итоге то, что должно стать массовым, остаётся штучным. Отсюда и дороговизна изделий, кстати.

А представьте, я таких электричек наделаю тысячи и буду запускать по десять штук на своём участке каждый день? - Как это примерно происходит с Геранями, только по всему фронту.... Никаких ракет не хватит, чтобы их сбивать. А за ними полетят барражирующие боеприпасы на дистанции, недосягаемые для нашей артиллерии.... Через месяц у противника не останется ни ПВО, ни средств поражения, без которых пехота бессильна. Что нужно для этого? Нужны «танки Т-34» и «автоматы Калашникова» в массовом производстве, а при нынешней системе подхода это невозможно».

Что следует из этого очередного «неконтролируемого потока сознания» Ходаковского?

Начну с его вывода, который напомнил мне старый, ещё советский анекдот, который особенно хорошо звучит на «мове», но я его всё же испорчу переводом. Председатель колхоза докладывает на общем собрании: «В позапрошлом году мы посадили 10 гектаров сахарной свеклы, но долгоносик её сожрал. В прошлом году мы посадили 100 гектаров сахарной свеклы, но долгоносик её сожрал. В этом году мы посадим 1000 гектаров сахарной свеклы – пусть он подавится!».

Так и Ходаковский предлагает наделать огромное количество БПЛА и запустить их в сторону ВСУ, чтобы у ВСУ закончились ракеты их сбивать и можно было бы, наконец, получать сверху разведданные о противнике.

Но главное не это, а вопрос о том, что все БПЛА Ходаковский получает не из Минобороны России, а тоже от волонтёров. А ведь войне уже год! И значение БПЛА стало понятно с её первых дней. Но и МО Украины, и МО России не обеспечивают войска БПЛА, чтобы увеличить точность артиллерийского огня и снизить расход боеприпасов и орудий. Это как понять? Ведь если волонтёры могут найти и купить БПЛА, то почему министерства обороны этого не могут?

Тут ведь такая причинно-следственная связь.

Для нанесения противнику быстрого ущерба и быстрого и экономически выгодного окончания войны требуется точный огонь артиллерии. Для организации точного огня требуются БПЛА.

А ни одна сторона в этой войне не обеспечивает этими БПЛА войска, по крайней мере, в достаточном количестве. Обеспечением войск занимаются граждане обеих государств за свои деньги.

Вот смотрите, наёмники Кремля проводят в России мобилизацию, призывают артиллеристов, формируют новый артиллерийский полк, а по приведенному выше сообщению Владлена Татарского, если для этого полка всё же отыскали четыре пушки, то БПЛА не нашли ни одного. А зачем людей мобилизовали?

Каково следствие этой политики? Ответ один - перевод войны не просто в позиционную, а в позиционную, требующую огромных ресурсов.

Главное - нажиться

Ведь Запад делает всё, чтобы не дать Украине достичь решительных побед в виде прорыва фронта. Нет, Запад поставляет на Украину огромное количество разнообразного оружия. Но для решительной победы нужно не просто оружие, для такой победы нужны танки. Скажем, да, Запад позволил всем странам бывшего Варшавского договора направить на Украину танки советского производства, но они уже выбиты в боях. Осталось поставлять собственно танки НАТО. Они есть, ими забиты склады, но вместо поставок танков уже несколько месяцев идут нескончаемые препирательства по этому вопросу между членами НАТО. Уже несколько месяцев Германия не поставляет сама и не даёт другим странам поставлять немецкие танки «Леопард» и уже прошли сообщения, что Германия поставит их Украине в следующем, 2024 году. США обещают поставить Украине танки «Абрамс», но ещё ни один танк не поставлен, а за подвиг считается передача Украине десятка бронемашин «Бредли», которые ничего не поменяют. Присмотритесь! Ведь Запад ничего не делает и для того, чтобы Украина военным путём окончила войну. Запад нагло затягивает войну!

Что в итоге?

И у официальной власти Украины, и у официальной власти России хозяин один – США. То, что США отпускает Украине не то оружие, что обеспечит быструю победу в войне, - это понятно, это приводит к затягиванию войны и к росту прибылей военно-промышленного комплекса НАТО. Но в чём интерес того, что США и Кремлю приказали сесть в оборону и затягивать войну?

Думаю, в том, что экспорт вооружений из России — одна из крупных статей российского экспорта и этот экспорт давал Кремлю 14-16 миллиардов долларов в год, ну, а доля российского экспорта оружия в мировом экспорте достигала до недавнего времени чуть ли 19%.

https://www.tadviser.ru/images/thumb/f/f6/IMG_20220317_171110_398.jpg/840px-IMG_20220317_171110_398.jpg

Российское оружие продавалось в десятки стран мира, включая Индию, Китай, Вьетнам, Алжир. Но в последние годы, при том, что общие поставки оружия по всему миру выросли на 4,6%, экспорт российского оружия снизился на 26%, а США увеличили экспорт оружия на 14%. Такие данные в середине марта 2022 года обнародовали специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). То есть увеличение собственной потребности Кремля в оружии, уменьшает его экспорт, что тоже приводит к увеличению прибыли военно-промышленного комплекса США.

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Вот так выглядит «военное искусство» войны Кремля с Украиной, если взглянуть на неё с точки зрения интересов США и НАТО.