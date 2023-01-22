Полный Делягин N 61

Обзор новостей от депутата Государственной думы, доктора экономических наук Михаила Делягина.
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Лот правед ный написал 22.01.2023 13:37
Владимир Путин забегает в студию и
с криком нет времени на раскачку садится с.рать на Делягина!!