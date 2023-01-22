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Московский листок

Полный Делягин N 61

Опубликовано 22.01.2023 в разделе комментариев 1

экономика деньги

Обзор новостей от депутата Государственной думы, доктора экономических наук Михаила Делягина.

Помочь каналу: Сбер 4276 1609 4595 4072

Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Ю-мани: 5106 2180 3639 1381



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Всего комментариев к статье: 1
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Лот правед ный написал 22.01.2023 13:37
Нет времени на раскачку!
Владимир Путин забегает в студию и
с криком нет времени на раскачку садится с.рать на Делягина!!
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