Опять ковид, опять "старт даёт Москва"

Сергей Собянин рассказал, что электробусный парк Москвы стал одним из крупнейших в мире за 4 года с момента поставки первых машин. По словам мэра Москвы, в конце 2022 года количество электробусов на улицах столицы достигло 1050 единиц.
И даже сообщил, что в России возникла новая отрасль промышленности по производству электробусов.
А вот нахрена? Этого мэр не объяснил...
Троллейбус, который впервые появился в столице ещё перед войной, практически идеальный городской транспорт. Экологически чистый, надёжный и доступный. Не в смысле цены проезда, а может использоваться в любом городе, даже небольшом.
И главное - электробус во много раз дороже троллейбуса! Именно во много раз.
Грубо говоря, вместо электробуса можно приобрести пять обычных троллейбусов. При этом троллейбус практически вечный двигатель, а в электробуса самая дорогая часть, батареи, ещё и достаточно быстро требует замены.
Правда, троллейбус требует установки линий электропередачи, но ведь и для электробуса нужна сеть станций подзарядки. Получается то же на то же, с той разницей, что уже давно установленные линии нужно было ещё и демонтировать.
Ну и в чем выгода для города?
В чем выгода для отдельных лиц в руководстве, можно предположить.
Но у нас город для горожан или для тех, кто приехал к нам эффективно поруководить нами? Вопрос риторический...
Впрочем, лозунг "Москва для москвичей" давно уже признан экстремистским. Значит, не для москвичей... А. Б.
На завтра в столичный раздел: "Электробус не для москвичей? "
За сутки в Москве выявлены 1755 случаев COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 330 104 случая коронавируса, выздоровели 3 133 360 человек, умерли 47 785 человек.
По России за это время умер 41 человек.
То есть в процентном отношении смертность от ковида в Москве выше, чем в целом по России, раза в два. Это при всём накопленном опыте, наличии специализированных стационаров и героя России Проценко.
Всё как в начале пандемии, которая то ли закончилась, и начинается новая, то ли старая всё никак не пройдёт.
Впрочем, как и в самом начале, абсолютные цифры скромные, что успокаивает. Вероятность сыграть богу в ящик вроде не великая. Пока.
Ну так что, опять карантин или ну-его-нах?
Хотелось услышать что-то более конкретное, чем сайт Стопкоронавирус. Что думают в Минздраве, какие меры планируют? Что намерено предпринять столичное руководство? Или ничего не планирует, ждёт жареного петуха?
А. Б.
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И Шваб дал отмашку написал 23.01.2023 00:23
В том числе в России.
ПОка их не выгонят с их теплых мест и не выйдем из ВОЗ ничего не измкенится