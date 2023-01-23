Опять ковид, опять "старт даёт Москва"

Сергей Собянин рассказал, что электробусный парк Москвы стал одним из крупнейших в мире за 4 года с момента поставки первых машин. По словам мэра Москвы, в конце 2022 года количество электробусов на улицах столицы достигло 1050 единиц.

И даже сообщил, что в России возникла новая отрасль промышленности по производству электробусов.

А вот нахрена? Этого мэр не объяснил...

Троллейбус, который впервые появился в столице ещё перед войной, практически идеальный городской транспорт. Экологически чистый, надёжный и доступный. Не в смысле цены проезда, а может использоваться в любом городе, даже небольшом.

И главное - электробус во много раз дороже троллейбуса! Именно во много раз.

Грубо говоря, вместо электробуса можно приобрести пять обычных троллейбусов. При этом троллейбус практически вечный двигатель, а в электробуса самая дорогая часть, батареи, ещё и достаточно быстро требует замены.

Правда, троллейбус требует установки линий электропередачи, но ведь и для электробуса нужна сеть станций подзарядки. Получается то же на то же, с той разницей, что уже давно установленные линии нужно было ещё и демонтировать.

Ну и в чем выгода для города?

В чем выгода для отдельных лиц в руководстве, можно предположить.

Но у нас город для горожан или для тех, кто приехал к нам эффективно поруководить нами? Вопрос риторический...

Впрочем, лозунг "Москва для москвичей" давно уже признан экстремистским. Значит, не для москвичей... А. Б.

На завтра в столичный раздел: "Электробус не для москвичей? "

За сутки в Москве выявлены 1755 случаев COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 330 104 случая коронавируса, выздоровели 3 133 360 человек, умерли 47 785 человек.

По России за это время умер 41 человек.

То есть в процентном отношении смертность от ковида в Москве выше, чем в целом по России, раза в два. Это при всём накопленном опыте, наличии специализированных стационаров и героя России Проценко.

Всё как в начале пандемии, которая то ли закончилась, и начинается новая, то ли старая всё никак не пройдёт.

Впрочем, как и в самом начале, абсолютные цифры скромные, что успокаивает. Вероятность сыграть богу в ящик вроде не великая. Пока.

Ну так что, опять карантин или ну-его-нах?

Хотелось услышать что-то более конкретное, чем сайт Стопкоронавирус. Что думают в Минздраве, какие меры планируют? Что намерено предпринять столичное руководство? Или ничего не планирует, ждёт жареного петуха?

А. Б.