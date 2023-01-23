Агрохолдинг "Васюринский". Как единоросс грабил фермеров

Фермеры Динского района рассказывают о том, как агрохолдинг «Васюринский» (хозяин — бывший депутат-единоросс, г-н Фурса) лишает их земли.

В ход идут и рэкет (приезжают к пенсионеркам вчетвером и «предлагают» продать земельный пай за цену намного ниже рыночной), в ход идут и судебные решения об изъятии земли у фермеров. Впрочем, если слишком активно выступал против фурсячьей земельной политики, могут возбудить и уголовное дело. Допустим, за клевету.

Отметим, что местные суды принимают решения в пользу представителя самой честной в стране партии. В Верховном суде фермерам удаётся выигрывать, но на нижнем уровне эти решения не исполняются. Как это возможно? Кубань уже вышла из состава РФ? Это интересные вопросы, но не к автору материала.

ОКП-РК-инфо