В военное время гадать не приходится

На радио "ФМ" и "КП" день и ночь журналисты судачат о том какие плохие руководители "НАТО", "ЕС" и какие хорошие наши. Не бомбят мирное население, освобождая ДНР, ЛНР и части двух других регионов от нацисткой чумы. Кто ценит жизнь давно выехали от бомбёжек в другие регионы и даже в Россию. Поэтому наши войска год топчутся на месте, показывая свой интеллектуальный уровень.

Давайте хотя бы один раз скажем слово правды. Не удавшаяся по времени и потерям специальная военная операция заставила министра обороны принять некоторые меры по увеличению количества полигонов в военных округах на территориях новых образований, а также создать в Карелии новые военные формирования. А где полигоны, которые были созданы и работали в Советское время? В этом наша вина, что мы не разбираемся в последствиях грабежа Союза. А это отрицательно влияет на новых руководителей. Развалил, разграбил и на новую должность. Поэтому в стране тотальное воровство о котором все знают и ничего не делают. Не знают только руководители страны.

Сколько времени понадобится выполнить то, что потребовал министр, никто не знает, думаю, что не знает и сам министр. Такой порядок заведён в нашей России после ликвидации Союза.

На военной базе США в Германии собрались 50 руководителей стран, которые выступают против России. Что они примут? Если НАТО под давлением США хором обрушится на Россию, что будет с нами? Почему бы не создать армию в три миллиона штыков и срок службы увеличить хотя бы до двух лет. Территория России огромна, а если нападут со всех сторон? Читатель скажет, что в стране нет средств на её содержание. А кто позволил вывести к нашим врагам 300 миллиардов долларов и столько же тонн золота? Да и сейчас деньги текут за границу. А сколько вывезли наши олигархи? Была бы армия никто бы не посмел так распоряжаться нашими средствами. Была такая армия, но её руководители Российского государства разрушили и виноватых нет. Кто - нибудь из наших больших чиновников и генералов может объяснить руководству страны о том, что действительно Россия может исчезнуть с карты земли. Ведь США к этому и стремится. Союз ликвидировали, следующая задача ликвидировать Россию. И к этому международная обстановка идёт. Друзей не осталось, бывшие превратились во врагов. Руководство "ЕС" официально заявляет, что к концу года полностью прекратит потребление российского сырья, а это 50 % бюджета. Чем и кто попытается заменить продажу сырья? Какое министерство способно этому помочь?

Опальный депутат Саратовской области Бондаренко говорит, что российская нефть падает в цене, а солярка растёт. За 2022 год цена на дизельное топливо выросла на 10 %. Поднимая цены бюджет не сколотишь, да и народ в конце концов может возмутиться. При этом Европейский Союз пригрозил России, что до конца этого года он прекратит всякие закупки российского сырья. Из каких источников власть будет формировать бюджет? Создать промышленность в течение года, которая бы перекрыла поступления от продажи сырья для нынешней России практически невозможно.

Рабочие многих развитых стран бастуют. Например, в Великобритании железнодорожники парализовали движение, требуют повышения заработной платы. За ними идут медики тоже не согласны с оплатой и условиями труда. Даже в Эстонии бастуют и тоже по причине плачевного состояния здравоохранения. У нас всё хорошо, все довольны условиями труда и зарплатой, возможно по этой причине президент поблагодарил М.Мишустина за работу. Тем более президент повысил минимальную оплату труда до 16 тысяч с копейками. На хлеб хватит, но не более.

У нас каждый чиновник считает себя политиком. Например, А.Малофеев на радио говорит, что если Россия использует тактическое ядерное оружие то Запад не будет применять ядерное оружие. Вот такая прозвучала фраза. Запад и США только зацепи они бросят на Россию всю мощь стратегического вооружения и армада самолётов из 200 единиц способных нести ядреное оружие поднимется в воздух.

День и ночь радио, телевидение комментируют высказывание руководителей "НАТО", "ЕС" , собравшихся на базе США в Германии по поводу оказания военной и финансовой помощи нацистской Украине. Речь идёт о самом современном оружии. А что же наше армейское руководство? На создании полигонов и армейской группировки в Карелии достаточно, чтобы встретить современных нацистов. Пока Россия не достигнет экономического потенциала, которое имел Союз нас всегда будут унижать и просто издеваться. Это можно стерпеть, а если объявят войну?

А что же наша оппозиция? Военные действия на Украине её не касаются. Зюганов к каждой знаковой дате Союза возлагает цветочки и заранее публикует в газете призывы и лозунги в честь такой даты. Так и сейчас в газете "Правда" публикует 27 лозунгов и призывов к дню памяти В.Ленина. Лозунги и призывы должны где то прозвучать, иначе зачем их публиковать. За последние 22 года мне не удалось их услышать даже по радио. Почему бы Зюганову самому не подняться на мавзолей В.Ленина, сейчас он без драпировки, и скандировать то, что он публикует в газете. Возможно его бы кто - то поддержал. Читатель, объясните людям, для кого он постоянно пишет эти фразы? Возможно Геннадий Андреевич думает и действует как будто он живёт в Союзе. Но ведь зарплата - то не Союзная. Разве это не напоминает ему в какой стране мы живём?

На днях на радио И.Панкин пытал военного эксперта и профессора Сивкова на счёт противовоздушной обороны. Ведь Украина готовится достать Москву современным оружием, которое требует от США и НАТО. А вдруг Зеленский получит такое оружие. Возможно это? Сейчас всё возможно по причине ликвидации Союза. При нём о таком даже и не думали. Так вот профессор говорит, что московское небо закрыто, а остальное? Закрыть практически всю Россию невозможно те более с нашим бюджетом, а вот по границе возможно, но это дело наших руководителей.

Получая газету "Правда" обращаю внимание на первую страницу, где отражаются главные проблемы и достижения страны. Бросается в глаза снимок из Кабардино - Балкарии на котором человек 20 выстроились для снимка, некоторые держат флаги КПРФ. Так отмечают день освобождения республики от фашистов. Естественно возложили цветы. А что дальше? Весь пыл коммунистов выходит на снимки и цветочки.

Внизу первого листа газеты два снимка на которых показано как в других странах люди борются за свои права. К чему бы это?