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Московский листок

Электробус не для москвичей?

Опубликовано 23.01.2023 в разделе комментариев 0

Электробус не для москвичей?

Сергей Собянин рассказал, что электробусный парк Москвы стал одним из крупнейших в мире за 4 года с момента поставки первых машин. По словам мэра Москвы, в конце 2022 года количество электробусов на улицах столицы достигло 1050 единиц.

И даже сообщил, что в России возникла новая отрасль промышленности по производству электробусов.

А вот нахрена? Этого мэр не объяснил...

Троллейбус, который впервые появился в столице ещё перед войной, практически идеальный городской транспорт. Экологически чистый, надёжный и доступный. Не в смысле цены проезда, а может использоваться в любом городе, даже небольшом.

И главное - электробус во много раз дороже троллейбуса! Именно во много раз.

Грубо говоря, вместо электробуса можно приобрести пять обычных троллейбусов. При этом троллейбус практически вечный двигатель, а в электробуса самая дорогая часть, батареи, ещё и достаточно быстро требует замены.

Правда, троллейбус требует установки линий электропередачи, но ведь и для электробуса нужна сеть станций подзарядки. Получается то же на то же, с той разницей, что уже давно установленные линии нужно было ещё и демонтировать.

Ну и в чем выгода для города?

В чем выгода для отдельных лиц в руководстве, можно предположить.

Но у нас город для горожан или для тех, кто приехал к нам эффективно поруководить нами? Вопрос риторический...

Впрочем, лозунг "Москва для москвичей" давно уже признан экстремистским. Значит, не для москвичей...

А. Б.



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