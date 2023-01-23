Электробус не для москвичей?

Сергей Собянин рассказал, что электробусный парк Москвы стал одним из крупнейших в мире за 4 года с момента поставки первых машин. По словам мэра Москвы, в конце 2022 года количество электробусов на улицах столицы достигло 1050 единиц.
И даже сообщил, что в России возникла новая отрасль промышленности по производству электробусов.
А вот нахрена? Этого мэр не объяснил...
Троллейбус, который впервые появился в столице ещё перед войной, практически идеальный городской транспорт. Экологически чистый, надёжный и доступный. Не в смысле цены проезда, а может использоваться в любом городе, даже небольшом.
И главное - электробус во много раз дороже троллейбуса! Именно во много раз.
Грубо говоря, вместо электробуса можно приобрести пять обычных троллейбусов. При этом троллейбус практически вечный двигатель, а в электробуса самая дорогая часть, батареи, ещё и достаточно быстро требует замены.
Правда, троллейбус требует установки линий электропередачи, но ведь и для электробуса нужна сеть станций подзарядки. Получается то же на то же, с той разницей, что уже давно установленные линии нужно было ещё и демонтировать.
Ну и в чем выгода для города?
В чем выгода для отдельных лиц в руководстве, можно предположить.
Но у нас город для горожан или для тех, кто приехал к нам эффективно поруководить нами? Вопрос риторический...
Впрочем, лозунг "Москва для москвичей" давно уже признан экстремистским. Значит, не для москвичей...
А. Б.
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