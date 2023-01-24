Анатолий Баранов: Нужны " железные наркомы", а вокруг одни дебилы

«Десятилетия рецессии» - не сильно сказано? Или просто сказать нечего? А у самих-то все хорошо и безоблачно? Уже привыкли жить без дешевого газа? Промышленность не разбегается?

Боюсь, что она говорит правду. Десятилетия или нет, но на десяток лет проблем хватит, у нас построена импортзависимая экономика, и быстро это не лечится. Собственно, любая современная экономика импортзависима, но у нас она чересчур такая. И за короткое время не построить целые отрасли промышленности, снабжающие страну микро электроникой, турбинами, авиадвигателями и многим другим.

Российская экономика первый год санкционного шторма пережила достаточно хорошо. Это стало для Запада неожиданностью?

Да, думаю, это стало неожиданностью и для нашего руководства, которое принципиально ничего, тяжелей стакана, в руки не берёт. Но чудес не бывает, и интеграция в мировую экономику - это кратное увеличение технологической зависимости. Мы вот в ВТО без мыла влезли, а чем мы за это заплатили? Тем самым увеличением зависимости. Про эпоху Гайдара и не говорю. Мы же своё авиастроение угробили, а ведь производили раньше всё типы летательных аппаратов, такое могли только США и мы. А теперь покупаем даже БПЛА, и разбираем самолёты на запчасти. Да что там, на себя вот смотрю - всё, даже резинка от трусов импортная.

А будет ли и дальше так? Или все же мы столкнемся с реальными проблемами, просто эффект от санкций отложенный? Если да – на какой срок?

Этот эффект не просто отложенный, он нарастающий. Это очень неприятно сознавать. С этим могла как-то справляться команда Примакова-Маслюкова, из которой живых осталось разве что Делягин да я. Но тогда санкций не было, и эпоха развала была на 20 лет короче. С тех пор уроков извлечено практически не было.

По словам Урсулы, российская промышленность лишится современных и важных технологий. Так ли это? О чем конкретно речь?

Урсула говорит, конечно, обобщённо, она не технолог. Вот, в Суперджете 70 процентов импортных комплектующих. Вот их и лишимся, верхней, лишились. Авионики у нас, считай, вообще нет своей. Фирму "Томпсон" слышали? Вот наша авионика к боевой авиации. Композитные материалы тоже целиком на отечественной базе не делаются... Да что там, "Москвич" запускаем - это что, наш автомобиль? Или "китайское чудо" с москвичевским шильдиком? Я вот в больнице сейчас, всё бумаги в моей истории болезней жёлтые - краски нет...

Есть ли нам чем все это заменить? Или возможность создать собственные технологии? В какой срок?

Теоретически всё возможно, хотя и не моментально. Это либералы считают, что дал денег - и вот тебе всё принесли. Как видим, именно в либеральной парадигме деньги могут и не работать. Для начала технологии - это люди. Надо этих людей подбирать по человечку, покупать из, даже выкрадывать - и такое бывает. Но сначала нужны организаторы производств. Нужны " железные наркомы". Но вокруг одни дебилы...