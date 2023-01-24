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Московский листок

Типично путинское назначение

Опубликовано 24.01.2023 в разделе комментариев 1

Типично путинское назначение

Ректор РАНХИГС Владимир Мау ушёл в отставку по состоянию здоровья после не очень продолжительного ареста. Володя не такой древний, как может показаться, и... В общем, с таких должностей по собственному желанию не уходят. По сути, кузница кадров для высшего управленческого звена, особая приближенность к верхам, особенно, если можешь обращаться к каждому второму министру как к своему бывшему ученику.

По существу, уже при Мау заведение перестало быть таким вот "Олимпии", где восседают боги Отечественной экономической жизни, но " олимпийской деревней" всё же оставалось. И довольно большой по масштабам.

И вот и. о. Мау становится некто Комиссаров, о котором известно, что когда-то он закончил МАДИ по ремонту автомобилей, защитил кандидатскую, но после скандала с плагиатом вынужден был от учёного звания отказаться. Построил лакокрасочное производство в Твери. Занял пост министра науки в столичном правительстве, но вскоре съехал на должность советника Собянина. Ну и подвизался в РАНХИГС на малопонятных должностях, но в ранге проректора.

И вот такой выдающийся учёный-экономист возглавляет кадровую кузницу правительства и средоточие экономической мысли страны.

И что самое интересное - возглавляет по праву, никто даже не удивлён, даже Путин - всё жа академия президентская, мог бы и поинтересоваться, кто там его именем будет руководить экономической жизнью страны...

У нас что, нет докторов экономики с общероссийской и международной известностью? За которыми, кроме мутной степени МБА и списанной кандидатской, хоть что-то имеется? Ах, свечной заводик в Тверской губернии...

Хотя есть же у нас Ковальчук во главе Курчатовского института... Хотя тот всё же доктор наук. У есть Рогозин, руководивший космосом, а ранее и всей оборонкой. Но тот тоже доктор наук, хоть и совсем не технических. Есть Суровикин, пехотный генерал во главе ВКС. Но тот в любом случае генерал, а не МБА...

А тут что?

Осталось назначить какую-нибудь спортсменку во главе Академии наук, и порядок. "Фельдфебеля в Вольтеры дам" мы уже, похоже, проехали. Осталось автослесаря в генералиссимусы, и порядок. Можно воевать со всем миром. Обязательно победим.

 

Анатолий Баранов

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Непонятны мне переживания г-на Баранова. Как утверждает М. Делягин, г-н В. Мау является
историком экономической науки, а не ученым. написал 24.01.2023 00:50
Если теперь его место займет автослесарь, может, только лучше будет.
.
А, вообще, в российской науке и образовании уже давно пройдена точка невозврата.
.
Посмотрите на бывшего министра обороны Сердюкова: разве в советское время мог иметь такую физиономию доктор экономических наук?
Сейчас таких докторов наук в России от Москвы до Магадана раком не переставить.
.
Между прочим, все началось с Чубайса: в 1983 г. он защитил кандидатскую диссертацию "Исследование и разработка методов планирования совершенствования управления в отраслевых научно-технических организациях".
Такие вот "толики" так усовершенствовали управление наукой и техникой, что все оказалось в нынешнем состоянии.
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