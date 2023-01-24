Ещё один шаг к мировой войне

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с РФ. По словам главы латвийского МИД Эдгара Ринкевичса, это будет сделано "в знак солидарности с Эстонией".

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до Временного поверенного в делах.

Может, кому-то не до конца понятно, но следом за отзывом посла следует разрыв дипломатических отношений. А за разрывом - объявление войны.

России сейчас нужна война с Эстонией? Оно смешно, конечно, но это член НАТО, и согласно уставу организации, в войну обязан вписаться весь блок.

Ну ладно, Россия угрожает перспективой войны маленькой Эстонии. Но ещё более мелкая Латвия теперь угрожает войной России!

Вот это же надо иметь такую мудаковатую дипломатию?

Ну да, завязли в степях Херсонщины и с боями берём каждый хутор на Донбассе. Так сидели бы прижавшись задницу, и не демонстрировали бы свои агрессивные намерения всём подряд! Ну нагадила Эстония нам на ботинки, так разве в первый раз? Невозможно стерпеть, что десяток бездельников из посольства уедут в Москву?

А теперь какая-то Латвия демонстрирует, что плевать на нас хотела. Так ведь и правда, хотела! Нет же уже давно ни транзита, ни торговли, ни культурного обмена. А танки послать на Ригу всё равно не можем.

Так чего борзеть?

Строго говоря ведь и Украину упустили по недомыслию. Надо ж было постараться, чтоб и справа, и даже слева от Днепра о нас без матюков не вспоминали. Отправляли послами как в санаторий всяких бывших, не справившихся. А посол в Киеве для нас важней, чем в Вашингтоне. Нам надо было отношения с Украиной пестовать, как самое дорогое, что есть. Чтобы не сообщать теперь с гордостью, что убили очередную сотню бывших братьев. Какая радость! И гордость какая!

А теперь давайте и с остальными бывшими республиками доведём всё до поножовщины. А то ж!

А. Б.