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Московский листок

Ещё один шаг к мировой войне

Опубликовано 24.01.2023 в разделе комментариев 1

Ещё один шаг к мировой войне

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с РФ. По словам главы латвийского МИД Эдгара Ринкевичса, это будет сделано "в знак солидарности с Эстонией".

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до Временного поверенного в делах.

Может, кому-то не до конца понятно, но следом за отзывом посла следует разрыв дипломатических отношений. А за разрывом - объявление войны.

России сейчас нужна война с Эстонией? Оно смешно, конечно, но это член НАТО, и согласно уставу организации, в войну обязан вписаться весь блок.

Ну ладно, Россия угрожает перспективой войны маленькой Эстонии. Но ещё более мелкая Латвия теперь угрожает войной России!

Вот это же надо иметь такую мудаковатую дипломатию?

Ну да, завязли в степях Херсонщины и с боями берём каждый хутор на Донбассе. Так сидели бы прижавшись задницу, и не демонстрировали бы свои агрессивные намерения всём подряд! Ну нагадила Эстония нам на ботинки, так разве в первый раз? Невозможно стерпеть, что десяток бездельников из посольства уедут в Москву?

А теперь какая-то Латвия демонстрирует, что плевать на нас хотела. Так ведь и правда, хотела! Нет же уже давно ни транзита, ни торговли, ни культурного обмена. А танки послать на Ригу всё равно не можем.

Так чего борзеть?

Строго говоря ведь и Украину упустили по недомыслию. Надо ж было постараться, чтоб и справа, и даже слева от Днепра о нас без матюков не вспоминали. Отправляли послами как в санаторий всяких бывших, не справившихся. А посол в Киеве для нас важней, чем в Вашингтоне. Нам надо было отношения с Украиной пестовать, как самое дорогое, что есть. Чтобы не сообщать теперь с гордостью, что убили очередную сотню бывших братьев. Какая радость! И гордость какая!

А теперь давайте и с остальными бывшими республиками доведём всё до поножовщины. А то ж!

А. Б.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4. написал 24.01.2023 00:53
Баранов,что читаю?.... посол в Киеве для нас важней, чем в Вашингтоне. Нам надо было отношения с Украиной пестовать, как самое дорогое, что есть. Чтобы не сообщать теперь с гордостью, что убили очередную сотню бывших братьев. Какая радость! И гордость какая!......Вот что "Хаймерс" и "Эскалибур"животворящий делает.И кстати.То что кацапье,а это нация такая кацапорылых недочеловеков прошедших за какие то 30 лет стремительный процесс деградации от уровня развития 21 века до века каменного,не имеет аналогов этих самых "Хаймерсов"и"Эскалибуров"спасибо свинорылому Рогозину,ибо СССР имел аналогичную GPS систему позволяющую корректировать боеприпасы аналогичным образом.Система эта называлась ГЛОНАСС.Вот только есть разница между СССР и кацапопомойкой и эта разница тебе известна.Ну то таке.Так вот Баранов.Ни какие... посол в Киеве для нас важней, чем в Вашингтоне. Нам надо было отношения с Украиной пестовать, как самое дорогое, что есть. Чтобы не сообщать теперь с гордостью, что убили очередную сотню бывших братьев. Какая радость! И гордость какая!....тебе не помогу,ибо интернет помнит все.И твои высказывания о недогосудорстве и о обезьяне с гранатой и много еще чего,так что не рассчитывал на снисхождение.Попадешься-пристрелю как бешеную собаку,а твоего друга-свинорылую тварь Кучеренко,в Одессе обещали утолить без разговоров.Вот как то так.
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