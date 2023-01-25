Медицинская служба без организации и тактики

Ещё раз на мою любимую тему - эвакуацию раненых и вообще организацию и тактику медицинской службы (ОТМС). Дисциплина, когда-то изучавшаяся на любой военной кафедре в медвузе, а нынче совершенно забытая. Вот Ходаковский пишет: "Группа, выносящая раненого из зоны поражения, представляет из себя крупную, маломаневренную цель, которую противник легко обнаруживает и обрабатывает огнём. Транспорт можно подтянуть только до определённой дистанции, и до точки погрузки приходится нести раненого на руках, преодолевая открытые участки местности. Хорошо, что нет сильного мороза - стабильные могут ждать, не боясь обморожения".

А где санинструктор, который выносит раненого в одиночку как положено? Санинструктор, которые ползком или полу ползком выносит раненого из зоны поражения- это куда менее приметная цель.

А где транспортёр переднего края, разработанный ещё в 1950-е годы именно для этой цели? ТПК управляется санинструктором в лежачем положении, он на ручном управлении. А рядом лежит раненый. Высота ТПК около полуметра, это неудобная цель.

Понятно, что штатные машины давно ушли на металлолом, но именно на базе ТПК был создан "Запорожец", а позже ЛуАЗ. Ну так обратная трансформация куда проще, и может быть произведена на любом пункте техобслуживания.

Я об этом писал и говорил с 2014 года, но это оказалось никому неинтересно. Это же не людей, принимающих решения, будут тащить под обстрелом на носилках, рискуя ради одного раненого жизнью двух солдат из медвзвода.

Почему эвакуация идёт на каких-то странных бронетранспортерах, а не на штатных армейских УАЗах, специально для этого предназначенных? Габариты которых гораздо меньше, а внутри размещается, если умеючи, пять носилочных больных.

Но, как сказано выше, люди, принимающие решения, такой чепухой не интересуются. А мне сейчас и не до этого - завтра тяжёлая операция, и не известно, будет меня что-то вообще интересовать послезавтра?