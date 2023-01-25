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Московский листок

Пригожин предложил запретить дискредитацию осужденных

Опубликовано 25.01.2023 в разделе комментариев 0

Пригожин предложил запретить дискредитацию осужденных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предложил принять закон о запрете публиковать негативную информацию о добровольцах в зоне спецоперации, в том числе о прошлом осужденных. Письмо опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

«Прошу вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе осужденных: "Прошу вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», в рамках которой запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных, <...> в том числе запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием на срок до пяти лет», — говорится в письме.

Ну а что ж, если у нас осуждённые оказываются лучшими людьми и примером для подражания, а всякая вшивая интеллигенция - говно нации, то стоит их поменять местами. Журналистов на нары, а зеков в Георгиевский зал, на приём к президенту. Его ж тоже нельзя дискредитировать, он же главнокомандующий.

А потом удивляемся, чего это народ из страны бежит?

А боится народ. Государства своего боится. Ну или закономерно опасается.

Кстати, бойцам "Вагнера" надо не забыть вернуть активное и пассивное избирательное право. А то в Думе одни спортсмены. А вагнеровцев нет... А.Б.

 



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