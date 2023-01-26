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Московский листок

Вроде жив

Опубликовано 26.01.2023 в разделе комментариев 0

Вроде жив

Операция прошла, более-менее, аортокоронарное шунтирование на работающем сердце. Пока слабоват, дренажи торчат отовсюду, жду разрешения на путешествие с койки в сортир. Но говорят, всё более-менее, а там поглядим.

А.Б.

 



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