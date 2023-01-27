Почему нелояльный актёр не может играть Кису Воробьянинова?

Петр Зеленов, режиссер новой экранизации «Двенадцати стульев», объявил, что актер Дмитрий Назаров не будет участвовать в съемках фильма. Сцены с участием господина Назарова, который должен был сыграть Кису Воробьянинова, будут пересняты с другим актером.

Свое решение он связал с политической позицией Дмитрия Назарова, выступающего с резкой критикой политики российского руководства в отношении Украины.

«Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять»,— сообщил режиссер.

А какая связь между фильмом про Бендера и Кису и отношением актёра Назарова к президенту РФ?

Во-первых, среди уважающих себя актёров наврядли найдётся замена. А во вторых, уважающие себя актёры могут отказаться от съёмок без Назарова.

И кому будет охота позориться?

Тем более, что для режиссёра, который "вместе с Россией, вместе с президентом" это режиссёрский дебют. Весь расчёт был на сильный актёрский состав и беспроигрышную тему.

Думаю, теперь зритель тоже не поддержит.

А. Б.