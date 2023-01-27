Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему нелояльный актёр не может играть Кису Воробьянинова?

Опубликовано 27.01.2023 в разделе комментариев 0

Почему нелояльный актёр не может играть Кису Воробьянинова?

Петр Зеленов, режиссер новой экранизации «Двенадцати стульев», объявил, что актер Дмитрий Назаров не будет участвовать в съемках фильма. Сцены с участием господина Назарова, который должен был сыграть Кису Воробьянинова, будут пересняты с другим актером.

Свое решение он связал с политической позицией Дмитрия Назарова, выступающего с резкой критикой политики российского руководства в отношении Украины.

«Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять»,— сообщил режиссер.

А какая связь между фильмом про Бендера и Кису и отношением актёра Назарова к президенту РФ?

Во-первых, среди уважающих себя актёров наврядли найдётся замена. А во вторых, уважающие себя актёры могут отказаться от съёмок без Назарова.

И кому будет охота позориться?

 

Тем более, что для режиссёра, который "вместе с Россией, вместе с президентом" это режиссёрский дебют. Весь расчёт был на сильный актёрский состав и беспроигрышную тему.

Думаю, теперь зритель тоже не поддержит.

А. Б.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
Полный Делягин N 61
Полный Делягин N 61
22.01.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ООН всё больше отходит от США (0)
Почему нелояльный актёр не может играть Кису Воробьянинова? (0)
О закредитованности (0)
Вроде жив (12)
Медицинская служба без организации и тактики (2)
Пригожин предложил запретить дискредитацию осужденных (0)
Какого президента не получила Россия (2)
Типично путинское назначение (18)
Ещё один шаг к мировой войне (6)
Анатолий Баранов: Нужны " железные наркомы", а вокруг одни дебилы (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss