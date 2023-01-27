ООН всё больше отходит от США

Массовую передачу танков Украине нельзя считать шагом в направлении достижения мира, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Журналист задал чиновнику вопрос, с чем тот хотел бы обратиться к сторонам конфликта, чтобы избежать худшего сценария, учитывая, что Запад поставляет Киеву все больше военной техники.

Чего мы хотели бы видеть — так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Долгое время ООН во всех вопросах следовала линии США, видимо, сказывалось нахождение организации в Нью-Йорке и самые крупные взносы, вносимые в нее Америкой.

Но времена меняются и порой голос какого-то Зимбабве бывает слышен громче, что Большой белый отец из Вашингтона.

С другой стороны, в НАТО и даже ЕС голос США является определяющим.

Может статься, что между международными организациями пройдёт водораздел по линии отношений с США. И всеобщему миру этим будет нанесён мощный удар.

А. Б.