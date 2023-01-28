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Московский листок

Как скоро война разорит Европу?

Опубликовано 28.01.2023 в разделе комментариев 1

Как скоро война разорит Европу?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что в случае успешного наступления России на Украине страны НАТО зададутся вопросом, надо ли посылать в эту страну своих военных. Об этом он сказал на встрече со спикерами международной медиаконференции, передает American Conservative.

По словам Орбана, у Запада «большие проблемы», и, если весеннее наступление России окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос: посылать ли им своих солдат воевать за Украину? Как отметил венгерский премьер, это не то, о чем будет думать народ США, однако этот вопрос коснется европейцев, «чьи страны будут опустошены, если война распространится».

По мнению Орбана, реальность заключается в том, что Запад «находится в войне с Россией» и «каждый день заходит в этом все дальше».

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт наложит вето на введение Евросоюзом санкций против российской ядерной энергетики. По словам премьер-министра Венгрии, сейчас в Евросоюзе идет разработка новых санкционных планов.

Короче говоря, либо война, либо опять война.

А. Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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-а- написал 28.01.2023 00:43
Наверное выглядеть идиотом на весь мир стоит тех денег что ему платят.
Россия уже почти год успешно завоевывает Украину за три дня.
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