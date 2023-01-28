Культурная революция в науке

Культура – это способность использовать знания, накопленные человечеством. Для их эффективного использования эти знания должны быть истинными. А чтобы они были истинными, их надо исследовать на истинность – убедиться в наличии истины или найти её.

Исследованиями знаний на истинность занимаются все, но среди всех уже с древних времён выделились особо любознательные люди, которые начали исследовать окружающий мир далее вопросов бытовых нужд (вопросы бытовых нужд исследовали и исследуют все люди и животные), и эти любознательные дали начало профессии исследователей, которую по-русски назвали крайне глупо – «учёные».

Ну, а с тех пор, как за такие исследования поглупевшее общество начало платить деньги лицам, всего лишь называющим себя учёными, в эту профессию за деньгами ринулись организмы, которым иным способом заработать деньги не давали слабые умственные способности. И со временем вся эта профессия профессиональных исследователей (за редким исключением) превратилась в отстой умственной немощности, который в своей массе не способен ни на какие исследования, даже элементарные. Даже быта. Люди слушают таких «учёных», полагая, что могут услышать от них что-то умное, но на самом деле «учёные» - это одна из наиболее желательных профессий для дураков.

Вот пример. РБК - как бы наиболее серьёзный источник информации в России, который перепечатывают очень многие новостные издания, - сообщает:

«В Китае за месяц после начала отмены политики «нулевой терпимости» от коронавируса умерли 59 938 человек, сообщила представитель Национальная комиссия здравоохранения (NHC) Цзяо Яхуи, передает Global Times.

Данные приведены за период с 8 декабря по 12 января. По данным NHC, смерть 5,5 тыс. умерших пациентов была вызвана дыхательной недостаточностью, остальные умерли от сочетания коронавируса с другими заболеваниями.

Средний возраст погибших — 80,3 года, девять из десяти скончавшихся были старше 65 лет. Число смертей пожилых людей относительно велико из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний среди пожилых людей зимой и повышением заболеваемости респираторными болезнями, пояснила Цзяо Яхуи».

Ладно, в РБК тупо пересказали перепуг бульварного варианта газеты правящей в Китае власти «Женминь жибао», и в РБК даже от себя добавили, что естественная смерть глубоких стариков – это не смерть от старческих болезней, а их «гибель» от страшной эпидемии. Молодцы! Запугали читателей. Вот только промолчали, что источник этого как бы страшного недуга - типа вирус SARS-CoV-2 - вопреки элементарным требованиям эпидемиологии никогда не был выделен и изучен, а состав типа этого вируса придуман, причём, разными учёными придуман разный состав.

Давайте немного об этом. Для того, чтобы понять, что вот эта сегодняшняя простуда вызвана новым вирусом, этот вирус простуды надо выделить из соплей заболевшего, очистить от попутной слизи и микробов, и провести секвенирование – определить порядок расположения нуклеотидов в РНК или ДНК этого вируса – это типа прочесть паспорт данного разыскиваемого вируса.

Ну, а как бороться с тем, что неизвестно?

Но в РНК коронавируса (в геноме вируса) содержится или, точнее сказать, предполагается 30 тысяч нуклеотидов, и кусочек его паспорта на экране монитора компьютера будет выглядеть примерно так:

Так вот вирус SARS-CoV-2 ни с летучей мыши, ни с простуженного больного, никто не выделял, а эту красивую картинку пресловутого вируса SARS-CoV-2 не с соплей больного получили, а её придумали «учёные». Придумали! И до сих пор «борьба» идёт не с тем, реальным, источником болезни, что вызывает простуду, а с вот этой выдумкой.

И «профессиональных исследователей» во всём мире это ни на грамм не смутило, уже с марта по октябрь 2020 года – за 8 месяцев - «профессиональными исследователями» во всём мире опубликовано 87 тысяч «научных» статей о борьбе с SARS-CoV-2. О борьбе с тем, чего никто из этих исследователей не видел и что к реальной болезни не имеет никакого отношения.

Идиотизм с этой аферой коронавируса дошёл до того, что в Ирландии группа энтузиастов во главе с Самуэлем Эккертом создала сайт, на котором собрала миллион евро тому, кто сообщит адрес статьи, в которой описывается выделение вируса SARS-COV-2. Заметьте, даже не тому, кто реально выделит этот вирус и секвенирует его реальный, а не выдуманный геном, а тому, кто только сообщит адрес статьи, описывающей это выделение. И до сих пор эти деньги никто не получил!

А «мировая наука» борется, борется, вытрет пот со лба и снова борется с «ужасной болезнью». Вы понимаете, что так поступать только умственно недалёкие люди!

То, что журналисты дебилы – это понятно - что с них взять? Написанное выше про вирус для них слишком сложно. Но насколько сложно людям, считающим себя учёными, попробовать оценить прочитанное хотя бы с точки зрения арифметики?

Ведь этот китайский Яхуй даже не заикнулся, что эти 60 тысяч умерли дополнительно к обычной смертности, - просто у умерших от обычных болезней стариков обязательные ПЦР тесты были положительными. А сколько в Китае умирает за месяц, вернее, за эти 36 дней?

За 10 лет до аферы коронавируса – с 2009 по 2019 годы - средние показатели смертности за 36 дней составляли от 930 до 984 тысяч человек. То есть даже если эти 60 тысяч и были дополнительными к обычной смертности, то они всего лишь укладываются в обычные колебания даже в благоприятные годы (в 2021 году за 36 дней в быстро стареющем Китае вообще умирало более миллиона, а уже в 2022 году население Китая впервые сократилось сразу на миллион). Но и в Китае, с трахнутой китайской системой тестирования и «нулевой терпимостью», мифический SARS-CoV-2 подтверждался всего у 5% умерших от разных причин.

Понятно, что этому Яхую приказали вопить, вот он и вопит, но что мешает миллионам «учёных» у нас и в Китае вспомнить таблицу умножения и задаться вопросом – а чего он вопит? И профессионально сообщить дебильным журналистам, что поднимаемая ими паника яйца выеденного не стоит.

Но ведь научный мир молчит! А это означает, что эти «учёные» не понимают, о чём речь, не понимают, что они показывают себя дебилами, борющимися неизвестно с чем. И этот мир профессиональных «исследователей» тупо молчит во всех случаях, даже когда исследования до предела просты.

Этот мир «учёных» даже придумал приём, который используется, когда дебильные мозги учёных не способны понять, что происходит, и когда для понимания происходящего и мозгов-то особо не надо. В таких случаях эти «учёные» тех неофициальных исследователей, кто понимает, что происходит, называют «лжеучёными» и «конспирологами», а результаты исследований понимающих называют «теорией заговоров» или «лженаукой».

Вот пример. Американцы организовали аферу с высадкой на Луну – они вместо высадки на Луну организовали съёмки «высадки и пребывания на Луне» в условном «Голливуде». Понятно, что куриным мозгам тех же академиков РАН все детали аферы понять трудно, но снимавший эту высадку американский кинорежиссер Кубрик фотографии «высадки и пребывания на Луне» для удобства делал не с артистов, а с кукол и маленьких моделей всего оборудования, не особо заморачиваясь правдоподобностью. Вот, скажем, НАСА даёт фото типа астронавт Олдрин спускается с типа лунной кабины. Смотрите, вот на этом фото этот «Олдрин» привязан к четвёртой ступеньке лестницы сверху, а на следующей – к шестой.

А вот типа американские астронавты лихо покатались по Луне на некоем «лунном ровере», объявленной массой 210 кг. Как видите, следы подошв кукол астронавтов, Кубрик не забыл оставить на съёмочном столе, а вот макет «ровера» просто поставили на стол, забыв, что надо бы и колею от колёс изобразить.

Нет, не все российские учёные кретины, среди тех, кто смеётся над этой «высадкой и пребыванием на Луне» американцев, есть даже доктор физико-математических наук А.И. Попов, но в основном это инженеры, кинооператоры и прочие любознательные. А вот академики Российской Академии Наук и стадо российских учёных по сей день тупо восхищаются «космическими достижениями американских учёных». СССР кормил каждого четвёртого учёного мира, а ведь они, как видите, не способны даже на элементарные исследования, доступные даже ребёнку!

Ну, посмотрите на этих учёных со стороны – это же стадо болтунов-паразитов, а не исследователей мира, в котором мы живём.

Умственно недалёкие бездельники, повалившие «в науку» за лёгкими деньгами (относительно результата их деятельности, какие бы деньги им ни платили – это всё равно плата ни за что), уверены, что им должны платить за правильную болтовню. А для дурака «правильно» не то, что существует на самом деле, а то, чему дурака научили. Но правильно болтать учёных учили преподаватели, а преподавателей учили те, кто им преподавал, и так далее. В результате «профессиональные исследователи» истинной считают до предела архаичные и к настоящему времени просто идиотские теории.

К примеру, у физиков незыблемой истиной считается Теория Относительности Эйнштейна, которая уже в момент своего установления в качестве истины была идиотской, а сейчас на неё могут молится только люди, которые видят не тот мир, что существует на самом деле, а мир слов и понятий, которые описывают бредовые фантазии.

Вот, скажем, теория Эйнштейна базируется на том, что скорость света всегда и везде постоянная и ничего не может быть выше этой скорости света. И в мире сотни тысяч «физиков» делают вид, что нет исследований и наблюдений, опровергающих глупость этого утверждения. Опровергающих как в опытах прохождения собственно света через различные среды, так и в микромире – при разгоне элементарных частиц.

А вот наблюдения из макромира – астрономов.

«По сообщению пресс-службы Казанского федерального университета (КФУ), учёные с кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ совместно со специалистами Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) обнаружили новый класс галактик. В результате анализа каталога из 173 тысяч звёзд, созданного на основе данных рентгеновского телескопа еROSITA, астрономы открыли около 500 галактик с активными ядрами, обладающими необычными свойствами.

При этом измеренные спутником GAIA собственные движения для этой группы галактик формально могут свидетельствовать о движениях вещества в этих галактиках со скоростями в десятки-сотни раз превышающими скорость света, а это противоречит основам физики».

Не основам физики это противоречит, а противоречит всего лишь «великой и незыблемой теории Эйнштейна». И вот ввиду глупости исповедуемых теорий, у «официальных исследователей» есть закон: если практика противоречит теориям, от которых «учёные кормятся», то неправильна практика! И только так!

В результате огромная масса этих официальных исследователей за деньги общества занимаются болтовнёй о том, что по своему идиотизму, казалось бы, «ни в какие ворота не лезет». К примеру, ведь продвинутые физики за хорошие деньги всю жизнь изучают то, как искривляется пространство. Пространство – это то, в чём всё находится. Как это можно искривить? Оказывается, в кривых мозгах всё можно!

К примеру, во многих информационных изданиях, особенно стремящихся показать себя умными, появились сообщения с заголовками: «Времени не существует: физики представили новые доказательства». Время - это последовательность событий. Как эта последовательность может не существовать?? У «учёных» это запросто: «…это зависит от того, что мы подразумеваем под существованием. Теории физики не включают в себя столы, стулья или людей, и все же мы все еще принимаем, что столы, стулья и люди существуют. Почему? Потому что мы предполагаем, что такие вещи существуют на более высоком уровне, чем уровень, описанный физикой. Мы говорим, что таблицы, например, «возникают» из базовой физики частиц, проносящихся вокруг Вселенной», — пишет автор издания The Conversation Сэм Барон, ученый из Австралийского католического университета.

Я не против, чтобы люди болтали, что сочтут нужным, я за свободу слова, я даже за то, чтобы люди свободно бредили. Но у меня вопрос – а не хватит ли за такие бла-бла-бла платить деньги общества? Вот почему бы этому Барону не работать дворником, а в свободное от стрижки газонов время писать вот эдакую херню про время?

Ведь этих тупых дебилов, считающихся исследователями, слушают ещё более тупые дебилы – «государственные деятели». В результате безответственная болтовня превращается в законы, наносящий огромный ущерб человечеству.

Прогресс в мире уже давно движется за счёт инженеров – исследователей, нанятых фирмами для поиска истин для этих фирм. А от «учёных», сидящих на выплатах из бюджета и на грантах благотворительных фондов и работающих в университетах, в собственно исследовательских институтах и академиях, уже давно пользы для общества нет или эта польза случайна.

В результате уже давно наука нуждается в революции. И я много лет предлагаю, как эту революцию провести.

С исследователями, которых нанимают фирмы, всё понятно – там фирмы своими деньгами отвечают за результаты исследований. А вот с «профессиональными исследователями» надо поступить так.

Деньги на поиск истин в бюджет государств закладывать надо, но вот этим учёным ничего и ни в каком виде сразу не выдавать. Путь эти учёные и академики берут в банке кредиты под гарантии своего имущества, проводят какие хотят исследования, а потом результаты этих исследований продают тому, кто в них нуждается. Ведь кто-то же нуждался в болтовне о том, что времени не существует, вот пусть и купит это балабольство.

Тут ведь дело в том, что за расходом денег из всех бюджетов следят, и когда деньги будут расходоваться не просто на «благое дело» - на сытное содержание академиков РАН, - а на покупку результатов их исследований, у проверяющих расходы бюджета возникнет вопрос – а зачем вы эту тупую ерунду купили? Ну, зачем этим академикам, тупо расхваливающим лунные достижения США или пугающие страшной смертью от сезонной простуды, платить деньги из бюджета, когда эти академики способны сами заработать на жизнь, подметая улицы вместо таджиков? Не столько, конечно, заработать, но ведь по «мощам и елей».