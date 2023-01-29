Спрос на счастье

Исследователи маркетингово-коммуникационной компании Wunderman Thompson полагают, что основной потребительской тенденцией текущего года станет стремление людей к позитивному опыту, отвлечению от стресса, который они пережили в предыдущие два года из-за пандемии, военных конфликтов и роста инфляции. Люди хотят услуг, которые поднимают настроение, ярких цветов в товарах, позитивных новостей в своих лентах. Это заметили многие компании и организации, которые уже предлагают соответствующие продукты. Формирование такого предложения эксперты назвали «Счастьеномикой» (Joyconomy).

Переживая трудные времена, люди хотят все больше радости, положительных эмоций и ярких цветов

«Все говорит о том, что минувший год стал довольно мрачным и хаотичным — проблемы в экономике, нестабильность в политике и ухудшение окружающей среды никуда не делись. Но люди настроены на то, чтобы противостоять неблагоприятным условиям, внедрять и потреблять инновации и получать радость даже в непростых обстоятельствах»,— говорится в январском докладе Wunderman Thompson. Исследователи компании полагают, что ключевым потребительским трендом 2023 года станет запрос на положительные эмоции — спустя два года пандемии, локдаунов, постоянной неопределенности, тревожных слухов и еще более тревожных новостей.

И то сказать, кому охота покупать несчастья? Заплатить свои деньги за дерьмо в коробочке?

Конечно, никуда не денешься, придётся покупать тактические ботинки, коллиматорные прицелы, респираторы и вакцины. Но хочется приобретать Пляжные шорты, сланцы, акваланги, билеты в театр и цветы любимым женщинам.

И рано или поздно цветные плавки победят военные штаны защитного цвета.

А. Б.