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Московский листок

Не надо истерить на ядерную тему

Опубликовано 29.01.2023 автором Виктор Олевич в разделе комментариев 1

Не надо истерить на ядерную тему

В связи с решением НАТО о поставке танков Украине в отечественных СМИ вновь стали разгонять «ядерную истерику». В прессе и на ток-шоу то и дело появляются эксперты, угрожающие или призывающие нанести ядерные удары по странам НАТО и Украине. Делается это в таком залихватском ключе, оставляя без внимания очевидные последствия подобных решений для России. Окончивший Академию Генштаба отставной генерал призывает смести Францию, притворяясь, что ничего не слышал о ядерном арсенале Парижа и концепции коллективного ответа НАТО. Политолог размышляет об использовании ТЯО на Украине, игнорируя такие последствия как колоссальный ущерб международной репутации России и полномасштабную политическую и экономическую изоляцию от мирового (уже незападного) сообщества. Военкор с советским военным образованием предлагает провести референдум о нанесении ядерных ударов по НАТО.

Ядерная истерика имеет две основные цели. Во-первых, на Запад таким образом транслируется готовность Москвы к радикальным вариантам и ее непредсказуемость. Проблема лишь в том, что угрозы нанесения ударов по странам НАТО воспринимаются на Западе как блеф, и чем дольше Москва эти угрозы транслирует, тем ниже потенциал российского ядерного арсенала как средства сдерживания. Нанесение же ядерных ударов по Украине на руку США и вполне их устроит. Во-вторых, таким образом пытаются придать энтузиазма обеспокоенным ходом СВО и уверить в том, что у России по-прежнему остаются козыри в кармане и победа так или иначе гарантирована. Но и такая линия проблематична, т.к. может быть эффективной как успокоительное лишь на ограниченом временном отрезке.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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-в- написал 29.01.2023 11:41
Сказка о второй армии мира была торжественно развенчана ВСУ.
Только и осталось так пугать ядерным оружием.
И вот тут большой вопрос. А есть ли вообще это ядерное оружие.?
А если есть, так США уже предупредило Россию, что в случае использования ядерного оружия, все ВС РФ будут уничтожены.
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