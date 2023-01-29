Не надо истерить на ядерную тему

В связи с решением НАТО о поставке танков Украине в отечественных СМИ вновь стали разгонять «ядерную истерику». В прессе и на ток-шоу то и дело появляются эксперты, угрожающие или призывающие нанести ядерные удары по странам НАТО и Украине. Делается это в таком залихватском ключе, оставляя без внимания очевидные последствия подобных решений для России. Окончивший Академию Генштаба отставной генерал призывает смести Францию, притворяясь, что ничего не слышал о ядерном арсенале Парижа и концепции коллективного ответа НАТО. Политолог размышляет об использовании ТЯО на Украине, игнорируя такие последствия как колоссальный ущерб международной репутации России и полномасштабную политическую и экономическую изоляцию от мирового (уже незападного) сообщества. Военкор с советским военным образованием предлагает провести референдум о нанесении ядерных ударов по НАТО.

Ядерная истерика имеет две основные цели. Во-первых, на Запад таким образом транслируется готовность Москвы к радикальным вариантам и ее непредсказуемость. Проблема лишь в том, что угрозы нанесения ударов по странам НАТО воспринимаются на Западе как блеф, и чем дольше Москва эти угрозы транслирует, тем ниже потенциал российского ядерного арсенала как средства сдерживания. Нанесение же ядерных ударов по Украине на руку США и вполне их устроит. Во-вторых, таким образом пытаются придать энтузиазма обеспокоенным ходом СВО и уверить в том, что у России по-прежнему остаются козыри в кармане и победа так или иначе гарантирована. Но и такая линия проблематична, т.к. может быть эффективной как успокоительное лишь на ограниченом временном отрезке.