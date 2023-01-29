Чешского коммуниста будут судить по делу о катынском расстреле

31 октября 2022 года Томаш Хюбнер, единоличный судья районного суда Праги 7, приговорил Йозефа Скалу, известного марксистского интеллектуала и бывшего вице-председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), а также Владимира Капала и Юрая Вацлавика, к восьми месяцам лишения свободы по статье 405 Уголовного кодекса Чешской Республики за то, что они оспорили версию, приписывающую Катынский расстрел (убийство тысяч польских военнопленных на территории СССР, оккупированной вермахтом летом 1941 года) советскому руководству.

Двумя годами ранее, 2 июля 2020 года, все трое приняли участие в публичной дискуссии, организованной по просьбе слушателей на сайте «Свободного радио», посвященную катынскому расстрелу, который стал одной из главных тем антисоветской и антикоммунистической пропаганды политических и общественных сил, пришедших к власти в 1989 году, чья версия обвиняет Советы в преднамеренности и совершении преступления. Эта версия оспаривается исследователями и учеными из разных стран, приписывающими расстрел нацистским оккупантам.

В своем выступлении 2 июля 2020 года Й. Скала подчеркнул, что его целью было стимулировать дальнейшую дискуссию без каких-либо догматических заявлений. Ни он, ни другие выступающие не отрицали и не ставили под сомнение факт массового убийства польских пленных, не одобряли и не оправдывали его. Они лишь вступили в дискуссию, которая длится уже более трех четвертей века, по вопросу о возложении ответственности. Они виновны только в том, что выступили против той версии, которая сегодня выдается за незыблемый канон, обосновывая свое мнение ссылками на источники и документы, в том числе и те, которые были найдены в архивах в период после распада СССР. Передача получила много положительных отзывов и не вызвала споров.

18 марта 2022 года – почти два года спустя – все трое участников дискуссии были вызваны в Национальное управление по борьбе с организованной преступностью полиции Чешской Республики для дачи объяснений. Это был начальный этап уголовного процесса, который завершился 31 октября приговором о 8 месяцах лишения свободы, на который они подали апелляцию.