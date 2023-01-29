Зачем Израиль бомбит Иран?

Сообщается, что в городе Исфахан, который находится в центральной части республики, получил повреждения центр по производству боеприпасов. Согласно сведениям военного ведомства, 28 января примерно в 23:30 (22:00 по мск) объект «неудачно атаковали при помощи беспилотников». Один дрон удалось уничтожить ПВО, а ещё два «попали в оборонительные ловушки и взорвались». В Минобороны заявили, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал, а повреждения характеризуются, как незначительные.

Жертв, как уточнили в ведомстве, нет, а в результате атаки были нанесены «незначительные повреждения». При этом не сообщается, чьи это могли быть беспилотники.

Агентство Tasnim, тем временем, сообщает о взрыве и крупном пожаре, которые произошли ночью на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Там горят резервуары с топливом.

Семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, передает The Jerusalem Post. Сообщается, что стрельбу устроил житель арабского района Шуафат, он был убит полицией при попытке бежать. Отмечается, что силовики не приезжали на место происшествия более 20 минут, по словам одного из служителей синагоги, правоохранители не поверили сообщениям о теракте. Ответственность за теракт в Международный день памяти жертв Холокоста взяло на себя исламистское движение ХАМАС.

Также утверждается, что стрельбу из пистолета устроил житель Восточного Иерусалима, член палестинского исламистского движения ХАМАС по имени Фади Айаш.

Итак, стрельбу устроил палестинец из Восточного Иерусалима, а в Иране живут персы, и вообще это другая страна. И было заранее объявлено об ответной акции ХАМАС в ответ на убийство израильским спецназом 10 человек в Дженине. При чем тут оборонный завод в Исфахане и моторное масло из Азаршахра?

И почему правоверные хасиды так радостно пляшут под жовто-блакитным флагом после этого, под тем самым, под которым убивали евреев в Бабьем Яру?

Можно ещё под польским сплясать, под тем самым, под которым убивали евреев в Кельце, уже после войны. А что? Русских поляки уже и в Освенцим не пускают, Освенцим освободили поляки и немцы от русских коммунистов, это всём известно...

Интересно, а если б в день памяти Холокоста казаки плясали бы с триколором где-нибудь в Змиевой балке, а?

А в Киеве ничего, пляшут... И президент у них еврей, а вот еврейской мудрости что-то не видать.