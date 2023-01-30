США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине

"Сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая", - пишет журнал Newsweek.

В статье отмечается, что Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90 процентов титановой руды Соединенные Штаты импортируют.

"Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще всего", — сообщил изданию источник.

В июле прошлого года газета WSJ сообщала, что ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" из-за возражений Франции и некоторых других стран. Они опасаются, что Россия прекратит экспорт титана в Евросоюз. Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций против Москвы.

Как только Украина лишится запасов, она будет выброшена на свалку истории.

На самом деле не совсем так: Украина располагает запасами коксующихся углей для химической промышленности, и запасами урановых руд, что тоже значимо для будущего. Но загрузки для своих АЭС может получать либо от РФ, либо от США. Ну и титан как сырьё для авиадвигателей после разгрома авиазавода в Запорожье потерял для неё смысл. Хотя и сам титан Украина добывала на севере Крыма, который теперь отнюдь не украинский.

Но вопрос в другом - почему США получают этот металл из России? Получается, мы старательно вооружаем своего уже даже не вероятного, а реального противника.

Представляете, куда отправил бы Сталин наркома, поставляющего стратегические материалы Германии вразгор битвы под Москвой или Сталинградом?

Нам что-то самолёты и даже запчасти к уже проданным гражданским самолётам больше не поставляет. Несмотря на риск аварий и авиационный каннибализм. А мы такие гуманные идиоты, что снабжаем необходимейшими материалами военное авиастроение, танкостроение и прочие отрасли американского ВПК. Ну, привет ворам федерального значения. Анатолий Баранов, бывший помощник вице-премьера по промышленности.