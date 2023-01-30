Неизвестные противовирусные лекарства

С точки зрения современной науки простуды являются острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), которые вызываются респираторными вирусами. Грипп, вызываемый вирусами гриппа, может рассматриваться отдельно, но с бытовой точки зрения он не отличается от ОРВИ.

Следует признать, что все противовирусные средства, используемые в настоящее время при гриппе и ОРВИ, малоэффективны.

Однако есть лекарства, формально не являющиеся противовирусными, которые обладают недекларируемой или малоизвестной активностью против вирусов гриппа и респираторных вирусов, включая коронавирусы, и их можно применять для лечения гриппа и ОРВИ. Конечно, они не являются панацеей, но вполне могут помочь, привести к ослаблению симптомов, сокращению продолжительности заболевания. Это безрецептурные препараты и БАД. Одна группа из них также может быть использована для профилактики гриппа и ОРВИ.

Эта статья составлена по результатам поиска и системного анализа научной литературы на английском и русском языке, которые были проведены мною для обнаружения новых противовирусных препаратов.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)

Все НПВС обладают, помимо противовоспалительного, также жаропонижающим и обезболивающим действием (в различных соотношениях). Поэтому их широко применяют при гриппе и ОРВИ.

Для некоторых из НПВС была также обнаружена противовирусная активность. Это всем хорошо известная ацетилсалициловая кислота (аспирин) и напроксен.

Их выпускают в форме таблеток, принимать которые надо так, как предписано для этих препаратов. Используемые разовые и суточные дозы, продолжительность приема, противопоказания и побочные действия описаны в инструкциях по применению этих препаратов (в частности, следует учитывать их раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт).

Средства для горла и носа

Рассмотренные ниже препараты также обычно применяют при гриппе и ОРВИ. Ацетилцистеин (АЦЦ) является хорошо известным муколитическим и отхаркивающим средством. Его широко применяют при респираторных заболеваниях, сопровождающихся образованием вязкой трудноотделяемой мокроты. Для него также известно противовирусное действие.

Обычно используемые формы – раствор для приема внутрь, порошок или гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, таблетки шипучие (растворимые).

Ацетилцистеин оказывает некоторое противовирусное действие и при приеме внутрь. Но более эффективным будет местное применение, т.е. обработка горла и полости носа. Для этого имеются следующие препараты:

 Флуимуцил раствор для внутривенного введения и ингаляций, около 100 руб. за 5 ампул по 3 мл (100 мг/мл ацетилцистеина);

 Риностейн спрей назальный (также содержит сосудосуживающее средство туаминогептан против заложенности носа), около 300 руб. за ампулу 10 мл (10 мг/мл ацетилцистеина +5 мг/мл туаминогептана).

Впрочем, можно развести любой имеющийся в продаже раствор этого препарата или приготовить подходящий раствор из порошка/гранул/таблеток и использовать для полоскания горла или промывания полости носа.

Например, для этой цели можно использовать Ацетилцистеин Канон гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 20 пакетов по 200 мг в каждом, цена около 120 руб. Он предназначен для применения не только внутрь, но и в виде ингаляций. Для полоскания горла или промывания полости носа один пакет растворить, например, в половине стакана воды (100 мл, концентрация 2 мг/мл).

Можно одновременно принимать препарат внутрь согласно инструкции по применению и местно, как описано здесь. Противопоказания и побочные действия описаны в инструкции.

Аммония глицирризинат – аммонийная соль глицирризиновой кислоты, которая является основным активным компонентом корней солодки. Он вначале применялся как отхаркивающее средство, но позже было показано, что он также обладает противовоспалительным и противовирусным действием.

Имеющиеся в продаже препараты аммония глицирризината для приема внутрь:

 Реглисам таблетки и гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;

 Глицирам таблетки.

Однако они рассматриваются как отхаркивающие и противовоспалительные средства, при приеме внутрь их противовирусное действие не проявляется. Но их вполне можно развести в воде и использовать для полоскания горла или промывания полости носа, как ацетилцистеин.

Для этой цели предпочтительно использовать Реглисам гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 30 пакетов по 25 мг в каждом, цена около 600 руб. Для полоскания горла или промывания полости носа один пакет растворить, например, в половине стакана воды (100 мл, концентрация 0,25 мг/мл).

Можно одновременно принимать препарат внутрь согласно инструкции по применению и местно, как описано здесь. Противопоказания и побочные действия описаны в инструкции.

Дополнительно можно отметить, что также есть спреи/гели аммония глицирризината для наружного применения против вируса герпеса, однако из-за состава их не следует использовать для обработки горла или полости носа при ОРВИ.

Йота-каррагинан – это пищевая добавка E407 или E407a, высокомолекулярный полисахарид, получаемый из красных морских водорослей. Точнее, под этими номерам идут все каррагинаны, каппа, йота и лямбда, но для обработки горла или полости носа следует использовать йота-каррагинан, который дает мягкие гели и используется как загуститель и гелеобразователь.

Для подобных полимеров прием внутрь нецелесообразен, поскольку они не всасываются через слизистые оболочки, и местное применение является единственно возможным вариантом.

Для йота-каррагинана показана активность против вирусов гриппа и основных риновирусов, а также коронавирусов. За рубежом применяются спреи для носа и для горла, содержащие 1,2-1,7 мг/мл йота-каррагинана. Не знаю, как сейчас, но раньше их можно было купить через Интернет, хотя стоили они достаточно дорого. Например, один из спреев назальных, 20 мл в упаковке, стоил 3080 руб.

В России препараты йота-каррагинана для медицинского применения не выпускаются.

Йота-каррагинан (порошок) в аптеках не продается, его можно купить в мелкой фасовке в магазинах, продающих пищевые добавки. Например, в Интернет-магазине Ozon йота-каррагинан, 50 г в упаковке, продается за 394 руб. (без доставки, цены могут отличаться в зависимости от фасовки и магазина).

Раствор йота-каррагинана для полоскания горла или промывания полости носа надо готовить из расчета 120-170 мг на 100 мл или 1,2-1,7 г на 1 л, так что 50 г хватит надолго.

Йота-каррагинан, как пищевую добавку, следует считать самым безопасным из описанных выше препаратов, побочные явления для него не обнаружены.

Препараты, содержащие трутневый гомогенат

В организме пчел (как и других животных) вырабатываются дефензины (от англ. defense – защита) – пептиды, обладающие активностью в отношении бактерий, грибков и вирусов (т.е. это неспецифичные вещества). Пчелиные дефензины обнаружены не только в организме пчел, но также и в маточном молочке и меде.

Среди различных полезных для здоровья продуктов пчеловодства известен трутневый гомогенат (или расплод), который получают прессованием и гомогенизацией личинок трутней. В трутневом расплоде содержатся аналоги тестостерона, а также дефензины, вероятно, потому, что пчелы кормят личинок трутней маточным молочком.

ООО «Парафарм» (Пенза) выпускает ряд БАД, содержащих трутневый гомогенат (адсорбированный на носителе для стабильности), в форме таблеток. Имеется две группы таких препаратов, при этом основным действующим веществом в них считаются аналоги тестостерона.

Первая группа – остеопротекторы, применяемые при остеопорозе, причиной которого, даже у женщин, является недостаток тестостерона – Остеомед и другие.

Вторая группа – препараты, применяемые при мужских заболеваниях и расстройствах, связанных с недостатком тестостерона – Простатон П и другие.

Для этих препаратов, при применении согласно инструкции во время заболевания гриппом или ОРВИ, было обнаружено положительное влияние на лечение этих заболеваний (что связано с присутствием в них дефензинов).

Особо следует отметить, что в отличие от остальных препаратов, описанных выше, для этих препаратов, при применении согласно инструкции, также показано профилактическое действие в отношении заболевания гриппом и ОРВИ.

Приобрести продукты ООО «Парафарм» можно в их собственной аптечной сети «Секреты долголетия», стоят они недорого.