По плану бестолковщины как и СВО

(Продолжение)

Странные у нас в России коммунисты. Они с людьми не общаются и не знают, что о них думает народ, на который они всё время ссылаются когда выступают перед своей публикой. А публика как правило журналисты и какие - то левопатриотические организации, которых народ никогда не видел. На пресс - конференции от 18 - го января выступил не только Зюганов, но и Ю.Афонин. Возможно Геннадий Андреевич готовит его на своё место и он уже говорит почти не отличишь от лидера. Но вспомним ещё одну цитату лидера КПРФ. "Хочу напомнить, что президент на встрече с журналистами на Валдайском форуме особо подчеркнул: капитализм зашёл в тупик и не подлежит ремонту". Это он для кого сказал? Очевидно для руководителей других капиталистических стран, но не для России. Надо менять не ремонтируемый капитализм, но в нашем случае сказал не значит сделал. Да и никто не требует смены. Партию власти наш бандитски - воровской капитализм устраивает, не против и коммунисты. Если бы были против, то возможно принимали бы меры, а так молчат и при этом соглашаются с тем что говорит президент. После этой речи коммунисты предложили свой план, свою программу выхода из кризиса. Однако правительство и "Единая Россия" программу проигнорировали, да и коммунисты не настояли. Надеялись, что всё произойдёт по щучьему велению, по коммунистическому хотению. За сказку надо бороться а не надеяться на щуку. Они надеются, что правительство в феврале после подведения итогов экономического развития придёт в думу и отчитается. Так происходит всегда оно отчитается, находя в своей работе выдающиеся успехи. Например, по сельскому хозяйству, хотя семена закупаем. А недостатки спишет на специальную военную операцию. Да, Зюганов может пустить пыль в глаза и особенно в уши. "Мы в нынешних условиях не можем терять ни дня". Тридцать лет теряли и всё дальше отдаляясь от народа. И кто это "мы"? Очевидно 57 депутатов - коммунистов говорунов. "Так что нам надо быстро и энергично принимать главные меры". Так почему же вы не принимаете главные меры? И снова надеетесь на дядю, а он спит и вы его не тревожите. Он даже не знает какие это главные меры. Вы же не разговариваете с людьми., пишите в газету, которую никто из народа не читает. Она не по карману рабочему человеку, студенту, пенсионеру. Вы сюсюкаете для себя и своих сотоварищей, которые вообще не хотят менять что - то в стране, их и вас всё устраивает, особенно зарплата. "Во всём этом мы готовы помочь". Почему не говорите как? Сказал, а как помочь думайте сами. Отдохнули теперь за работу. "Суверенитет страны берегут наши ракетно - ядерные силы". Но они не добавляют зарплату рабочим, наоборот забирают за счёт повышения цен и тарифов последнее. Конечно вас это не волнует, ваша не заработанная зарплата стабильна. Геннадий Андреевич, вы себя не спрашивали , а за какую работу я получаю такую зарплату? Ни народ, ни ваши противники вообще не видят вашей деятельности. Болтаетесь как...

Далее Зюганов напоминает о том, что финансисты вывели из страны 320 миллиардов долларов, которые уже западные финансисты заморозили, и ещё 19 миллиардов личных денег российских граждан. Но об этом Зюганов не говорит, может в этих миллиардах есть и его вложение. Об этом он всё время выступает в думе. Он понимает, что дума эти вопросы решать не будет у неё другие интересы, А Зюганов продолжает талдычить, считая для себя это работой. Почему бы не обратиться к народу? Боится. И на конец заключает своё выступление так: "Мы готовимся к 30 - летию образования нашей партии, которое будет отмечаться 14 февраля. КПРФ сегодня является продолжательницей лучших традиций Советской страны". Другой заботы у коммунистов нет.

Вторым выступил зам Зюганова, врал больше чем лидер. Интересно , что за публика слушала эти бредни и сколько их было? "Тот опыт что был накоплен нашим великим государством и Коммунистической партии РФ, востребован так начал своё повествование Ю.Афонин. Для кого он востребован? Для вас сомнительно, потому что вы им не пользуетесь. Народ без лидера безмозглая толпа. Ваш лидер запретил коммунистам выходить на улицу. Так о каком опыте вы вспоминаете? Болтаете не вдумываетесь в то, что говорите. "За последние 30 лет КПРФ сделала многое для России". Например, что? " Жизнь подсказывает, что коммунисты, выдвигая программы развития нашей страны, оказались правы во всём". А в чём именно? А может у вас вообще нет никаких программ. Ведь народ их не видит, а живёт всё хуже и хуже. Может вы просто блефуете. "Коммунисты оказались правы и с точки зрения оценки натовцев и западного сообщества, задача которых - уничтожение России". Вот здесь вы загнули до смешного и до вашего позора. Натовцы знают, что Россия гибнет экономически поэтому и науськали Украину. Если бы Россия была в экономике как при Союзе то натовцы бы сидели дома поджав хвосты. Не надо так по детски врать. "Оказались правы и в вопросах внутреннего развития страны". А что случилось внутри страны? Построили несколько заводов, дали людям работу и настоящую зарплату. Очевидно вы измеряете всё по себе. Не удивительно. "И самое главное здесь то, что КПРФ сегодня является мощной, серьёзной структурой в которую входят десятки тысяч местных и первичных партийных отделений". Я спрашиваю земляков и сидя в поликлинике перед дверью врача людей о том знают ли они что - нибудь о нынешней КПРФ? Большинство отвечают, что они вообще не знаю о существовании КПРФ и что это такое. КПСС знали и знали руководителей. Афонин, что сделала "мощная КПРФ" за 30 лет своего существования? Ничего кроме предательства на выборах 1996 года. "Партией сформирован могучий фронт левопатриотических сил". Юрий, покажите хотя бы одну левопатриотическую силу в действии. Об этом народ вообще ничего не знает и для них что такое левопатриотические силы? И сколько же вступило в ваши ряды молодых и в чём выражается колоссальная их энергетика? "В нынешнем году работа с трудовыми коллективами и профсоюзами будет усилена, потому что люди труда, рабочие с большим вниманием читают наши программы, они готовы вместе с нами отставать свои права и интересы". Юрий, сколько коммунистов в вашей разваливающейся партии? Чуть больше чем тираж газеты "Правда". Откуда рабочий с зарплатой не более 30 тысяч будет покупать ваш язык вранья? И что толку от того, что кто - то прочитает о вашей программе. Лично вы когда были на крупном заводе, предприятии и отвечали на вопросы рабочих? Никогда вы их боитесь, потому что некоторые рабочие с удовольствием бы попортили вам физиономии за ложь и бездействие, за вашу не заработанную зарплату и льготы.

И далее Афонин глаголет: "Мы направили добровольцами более четырёхсот наших товарищей на борьбу с фашизмом" А почему бы вам , Юрий, не возглавить эту команду, став замполитом, вы хорошо говорите и на передовой лини бы очень пригодились. Вам 45 лет и вы подходите по возрасту и опыту жизни на эту должность. Всего доброго.