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ЗиД. То элитное жилье, то проезд к мосту, но оборонный завод снести нужно!

Опубликовано 02.02.2023 автором Александр Зимбовский в разделе

ЗиД. То элитное жилье, то проезд к мосту, но оборонный завод снести нужно!

В январе 2023 г. было официально объявлено, что в связи с необходимостью строительства моста, часть территории ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) будет изъята. Сам же завод будет частично перенесён на территорию бывшего велозавода «Велта».

Отметим, что ЗиД - это оборонный завод, в настоящее время работающий по 3 смены в авральном режиме. Завод выпускает радиовзрыватели для «Авитека» (производителя ЗРК), а также для всех видов артиллеристских систем и неуправляемых авиационных ракет.

И тут переезд. Это точно именно сейчас нужен перебой в работе оборонного завода? Причём, на время непонятной продолжительности. Один переезд – это как треть пожара, говорят про перевозку обычной мебели. А с оборудованием, предназначенным для сверхточных работ, всё обстоит ещё сложнее. Есть у старого оборудования такое свойство – после демонтажа и перевозки и монтажа оно начинает работать нормально далеко не всегда.

Конечно, старое оборудование можно было бы и заменить. Но вот незадача. Собственное станкостроение у нас за десятилетия свободного рынка практически замучено, а покупать, ну сами знаете, почти не у кого. Кроме этого, завод переносится из центра на окраину. Дорогу работникам это удлиняет часа так на два (в один конец). В общем, к потери оборудования (как минимум части) добавится потеря квалифицированных кадров (как минимум части).

И наконец, ввиду, сами понимаете, какого времени, на заводе крайне жёсткий пропускной режим. Даже ветеранов ЗиДа внутрь не пускают (возможно, потому, что слишком много говорили о возможном развале уникального предприятия), а вот у организаций, осуществляющих строительные работы, которые будут работать на территории ЗиДа, пропускной режим и система отбора кадров гораздо мягче.

И вот всем этим точно нужно заниматься именно сейчас? Точно нельзя никаким другим способом построить проезд к мосту?

Напоминаем, ЗиД начали банкротить с 2006 года. Сначала схлопнули гражданскую продукцию, а именно - выпуск российских бензопил. Отметим, что выпуск данного товара был крайне невыгоден… для немецкой фирмы «Штиль» (после закрытия производства бензопил на ЗиДе штилевские изделия того же ценового сегмента резко выросли в цене раза так в два).

 

Виновные в банкротстве (конкурсный управляющий Евгений Лысов, исполнительный директор ФГУП Денис Бронников, председатель совета директоров Артур Васильев, а также бизнесмен Владислав Шинкевич) тут же предстали перед ликом фемиды. Фемида так долго рассматривала их деяния, что вышел срок давности и господа были освобождены от ответственности. Отметим, что это стандартный для РФ способ освобождения от ответственности лиц, виновных в крупных экономических преступлениях.

Тем временам начали банкротить военную часть ЗиДа. Отметим, что первый иск подала налоговая инспекция. Государственная служба банкротит государственный завод. У государства с управляемостью всё в порядке? Параллельно был обнародован план застройки территории ЗИДа элитным жильём. Не надо спрашивать у автора материала - кому в Перми было нужно столько элитного жилья. Он не знает. И никто из опрошенных им пермяков не знает.

В 2019 году ЗиД был полностью остановлен. Работникам сообщили о сокращении. Благодаря акциям протеста, организованными работниками, ветеранами ЗиДа, московскими и пермскими коммунистами, патриотической общественностью — завод был запущен. Но быть банкротом не перестал.

Государство твёрдо намерено продать завод (напоминаем, в три смены работающий над оборонным заказом), видимо, для улучшения его эффективности. Насколько велика разящая эффективность рыночной экономики видно, к примеру, по судьбе отечественного станкостроения. Или того же завода «Велта», ранее выпускавшего и оборонную и автомобильную продукцию, а теперь представляющего совокупность складов и цеха по отверточной сборке китайских велосипедов.

По данным «Ъ-Прикамье», скорее всего, продажа случится в ближайшее время, а отчуждение территории (под мегамост) намечено сразу после продажи.

У некоторых участников кампании в защиту ЗиДа возникают стойкие ассоциации с понятием «измена Родине». Автор материала не уверен в правильности подобной оценки. В конце концов, кто его знает, где у тех ребят, которые нами управляют, Родина.



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В январе 2023 г. было официально объявлено, что в связи с необходимостью строительства моста, часть территории ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) будет изъята. Сам же завод будет частично перенесён на территорию бывшего велозавода «Велта». Отметим, что ЗиД - это оборонный завод, в настоящее время работающий по 3 смены в авральном режиме. Завод выпускает радиовзрыватели для «Авитека» (производителя ЗРК), а также для всех видов артиллеристских систем и неуправляемых авиационных ракет.

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