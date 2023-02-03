А где "ядреная бонба" имени Медведева?

У нас в среде откровенных идиотов во власти есть такие, которых и идиотами назвать как-то трудно, если их оценивать не по результатам их деятельности, а только по тому, что они говорят или о чём молчат. К примеру, Антон Вайно, Руководитель Администрации Президента России. Комментатор на моём сайте даже пишет: «За 6 лет в должности главы АП внук Первого секретаря Компартии Эстонии Антон Вайно не произнес публично ни одного слова. Не сделал ни одного заявления, не выступил ни с одним разъяснением, не провел ни одного общественного приема, не выехал ни в один регион. Это фантом. Фейк». Заместитель Вайно, С. Кириенко, время от времени что-нибудь вякает, а сам он молчит, «как рыба об лёд».

Но зато кретинов с распахнутой пастью хоть пруд пруди. Вот «американ бой», греющий зад в кресле Первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, в девичестве «пердизент» России, Д. Медведев, грозно отреагировал на сплочение мира против Кремля:

«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», – заявил Медведев, добавив, что «это должно быть очевидно» любому человеку».

Так ведь во всех ядерных державах такие как Медведев, находятся не у руля государственной власти, а у руля газонокосилки возле дома каких-нибудь «афроамериканцев». Вот кто-бы мне объяснил, почему эти убогие уверены, что ядерное оружие есть только у России, и что при реальной угрозе миру от России, в России никто ничего не успеет, – наши города не будут сожжены так, что Хиросима с Нагасаки игрушкой покажутся?

А ведь про «ядрёную бонбу» балаболят и балаболят без остановки что «вечерний мудозвон» Соловьёв, в девичестве Шапиро, что депутат Фёдоров, в девичестве полковник!

Мало этого, чтобы взорвать термоядерной устройство, нужен атомный детонатор – атомная бомба на основе плутония-239 или урана-235, а я приводил в своей статье «Кремль и «ядрёные бонбы» источник, в котором сообщалось, что сроки эксплуатации плутониевых ядерных зарядов не превышают 18 лет, а производство оружейного плутония в СССР прекращено в 1990-1991 годах, что сроки эксплуатации урановых боезарядов не превышают 30 лет, соответственно производство оружейного урана в СССР прекращено в 1988-1990 годах. И ведь никто не оспорил ни меня, ни приведенный источник в том, что в настоящее время у России никакого ядерного оружия просто нет. Ну, нет! Ракеты для доставки как бы есть, а тех боеголовок, которые на них надо устанавливать, нет!

И ведь есть ещё и законы жанра, а они требуют от телевидения в сюжетах о Президенте, если «пердизент» о чём-то говорит, показывать то, о чём он вякает, а уж исполнение его приказов надо показывать по телевидению обязательно! Скажем, раз «пердизент» приказал: «Начать спецоперацию!», – то телевидению надо показывать, как колонны войск прут на Украину, приказал: «Мобилизация!», – надо показывать, как призывники ломятся в военкоматы.

Так вот, через три дня после начала спецоперации, 27 февраля 2022 года президент приказал привести некие «силы сдерживания» в некий «особый режим боевого дежурства». То есть привести эти силы в готовность пуска ракет с ядерными боеголовками в сторону, скажем, США.

Это значит по телевидению нам должны были показать:

– как в термоядерные боевые части ракет и бомб вводят урановые детонаторы и эти боевые части устанавливают на ракеты;

– как из холодильников вынимают плутониевые детонаторы и тоже устанавливают их в термоядерные боевые части;

– как подводные лодки уходят в море на боевые позиции;

– как к стратегическим бомбардировщикам подвешивают термоядерное оружие.

Вот американцы показывают, как собирают термоядерные боеголовки к своим ракетам «Минитмен»:

А нам такое показали? Показали, что у Кремля есть что-то похожее на ядерное оружие? С целью проверки, годятся ли ещё урановые и плутониевые детонаторы или их уже надо менять, в СССР проводились регулярные подземные испытания ядерного оружия, и мы, советские граждане, понимали, что ядерное оружие таки в Советском Союзе есть! И как не поверить? Испытательная площадка Семипалатинского полигона находилась от моего города Ермак в 200 км, но когда там производили очередной взрыв («от 20 до 120 килотонн»), то у нас дрожала земля, качались люстры и рвались подземные коммуникации. Ну, как тут усомниться в наличии у СССР ядерного оружия?

А теперь? Тридцать лет об ядерном оружии ни слуху ни духу. Комментатор моего сайта сообщает, что «у ВВП и Ко уже с 2020 нет ни одной боеспособной ядерной боеголовки – все сроки эксплуатации ЯО, оставшегося от СССР вышли. Именно поэтому резкое обострение отношений РФ с Западом и началось в 2021, а не ранее. По слухам, летом 2022 года ВВП с Шойгу попытались два раза провести ядерные испытания оставшихся боеголовок – и оба раза боеголовки штатно не сработали». Как видите, и сам информатор считает это слухами, и я так считаю, потому что уверен в том, что у Кремля уже давно просто нет никакого ЯО – ядерного оружия.

Ну, вот повторю: 27 февраля 2022 года Путин по телевизору заявляет о некоем приведении неких «сил сдерживания» в некий «особый режим боевого дежурства». И что эти слова подтверждает? Какие картинки из телевизора? Хотя бы мультики были?

В подтверждение исполнения приказа приведения ядерного оружия в боевое состояние телевидение показало только грустные рожи министра обороны и начальника Генерального штаба. Не маловато ли будет?