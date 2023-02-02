Возложение цветов, другого нынешним коммунистам не осилить.

21 - го января лидер нынешних коммунистов возглавил траурное шествие к Мавзолею Ленина по случаю дня памяти пролетарского вождя. Кто - нибудь из рядовых коммунистов может назвать действия своего лидера кроме возложения цветов, венков, проведения пресс - конференций, пленумов и съездов? Вот это и есть их работа от которой люди мрут или у кого есть средства уезжают из страны. И так происходит 30 лет. 14 февраля Зюганов будет справлять именины партии. Что - нибудь народ за эти годы получил от коммунистов Зюганова, а они получили? Кто дружит с математикой посчитайте сумму их зарплат и это заплатил нищий народ от имени которого выступает и Зюганова, и его зам Афонин. Неплохо пристроились в этой бандитской стране. Как говорит профессор М.Делягин. "Гайдар заложил политику так она и действует". "Государство продолжает политику Гайдара, Чубаиса, Кудрина вплоть до того, что банк России по - прежнему оказывает золотопроизводителям в покупке золота по рыночной цене, стимулируя не только бегство капитала, но и вывоз золота из России" - так пишет М.Делягин.

Прочитав статью "Учиться у Ленина побеждать", в которой изложены тезисы Зюганова выданные толпе единомышленников после возложения цветов к Мавзолею Ленина. Читатель, смотрите что излагает лидер партии. "Сегодня мы все пришли поклониться светлой памяти В.И.Ленина, Не только нашей стране, но и всей планете повезло, что на берегах матушки Волги, реки, которая олицетворяет величие русского духа, дружбу народов и нашу великую державность, родился Владимир Ильич". Я про планету не говорю, а в чём повезло нам простым смертным, особенно тем кто родился в восьмидесятых и позже? Они даже не знают что такое Советский Союз. Вам, да, повезло, такой жизни вы и не представляли, ничего не делать и получать полмиллиона зарплаты и пользоваться льготами, которых в Союзе не было. Зюганов предлагает учиться у Ленина. А он сам научился? В теории да, но народу нужна практика. Вчера зашёл в деревенский магазин, наполнен до потолка. Есть всё, торгует пенсионерка, никого нет, разговорились и она поведала, что её пенсия 13 тысяч с копейками. И вы думаете она одна такая в России? А ведь президент установил прожиточный минимум в 16 с копейками тысяч. Кто исполняет его указания? Никто и вы даже не знаете, что воровство преобладает среди чиновников в нашей стране. Никто не учится у Ленина, в том числе и вы а только пишите, но и сами далеки от действий В.И.

Далее рассказывает о том, как Ленин установил восьмичасовой рабочий день, бесплатное образование и медицинское обслуживание. Это для кого он рассказывает? Рабочий день Зюганова может быть даже короче, образование бесплатное как и медицина. Более того для себя они установили специальную поликлинику и больницу, куда простым смертным не попасть. Об этом бы рассказал присутствующим , а не нёс бред. "Ленин обладал потрясающим умом и бесстрашием", что нельзя сказать о нынешних коммунистах и чиновниках.

Смотрите до чего осмелился нынешний лидер КПРФ. "Я бы сегодня предложил Путину и всему его правительству провести ленинский урок". А разве в стране нет толковых руководителей, которые знают Ленина, но главное знают как выйти из кризиса и за пять лет сделать страну снова великой и сразу большинство проблем просто исчезнут. Что вы уже 20 лет талдычите о своей программе и никак не можете её ввести в действие. Вы ведь знаете, что она никогда при этом правительстве не будет принята. Надо от болтовни переходить к делу. Вот вам и уроки Ленина не помогают. Он не вылезал из рабочих коллективов и доводил до них свою программу, что и привело к созданию великого государства. "В конце 1917 года, после того как либеральное буржуазное правительство пустило по ветру Российскую империю, по сути дела, угробило армию и всё сделало для того, чтобы иностранцы захватили нашу территорию". Красиво сказано, но не всё. А чем сейчас отличается действующее правительство от того правительства. Полная копия. Но большевики поправили правительство полной сменой, а почему бы сейчас не воспользоваться примером того времени? Зюганов об этом ни слова. А зачем им и так хорошо. Вышел на улицу часок лекцию почитал и на покой до следующей праздной даты. Он советует и Генеральному штабу внимательно изучить стратегию Ленина. Что - то новое появилось у Зюганова, он советует и президенту и начальнику Генерального штаба. Однако не думает, что его советы даже не дойдут до ушей этих чиновников. Всё это он говорит небольшой толпе, которая выстроилась только для того чтобы её сфотографировали для газеты, на большее она не способна, да и лектор их никуда не приглашает.

"Ленин заложил основы будущего, а Сталин продолжил его политику". Надо дополнить, что нынешние коммунисты эти основы выбросили на свалку истории и вернулись в капитализм при котором им легче жить и дурить народ ничего не делая ни хорошего, ни плохого. При этом лидер КПРФ напоминает немцам о ВОВ и чем она закончилась. Во - первых вас немцы не слышат, да и политика в мире изменилась по причине ликвидации Союза. Запад и США видят, что у России не осталось друзей, хотя вы не забываете о Китае. Год Россия ведёт войну и ни одна страна не помогла России за исключением Ирана, который поставлял летательные аппараты. Кто - то взорвал завод , возможно поставки прекратятся. Страна большая а насытить воюющих "Дронами" не хватает не известно чего. Вас ведь это не волнует, вас волнуют даты, цветочки, болтовня никому не нужная.

На выступлении Геннадий Андреевич заявил, что мы победим их в любом случае. Ведь у нас только в Бессмертном полку 15 миллионов человек. Вы с ума сошли, заявляя такое? Там большинство пенсионеров и предпенсионного возраста. Вы хотите повторить Великую отечественную войну в которой погибло 27 миллионов человек. Да, рехнулся наш главный коммунист.

"Я хочу, чтобы на столе у всех политиков во главе с президентом был наш материал "СССР о себе", подготовленный к столетию образования СССР". Политики и президент знает об СССР всё, но не приемлет и об этом вам известно, но вы своим выступлением дурака валяете. Знаете отзыв президента о Союзе по его мнению он только и делал галоши, или вы забыли. И читать ваш трактат он не будет. Не с этого надо начинать, идти в люди и там делать политику. "Наша партия и левопатриотические силы БЛЕСТЯЩЕ провели праздники, посвящённые этой уникальной дате".Но вы совсем потеряли совесть и стыд. На Украине гибнут сотнями, армия топчется почти год не может взять укреплённые города, а вы блестяще проводите праздники, которые никто кроме вас уже не считает праздниками. И он доволен собою продолжает: "Сейчас мы готовимся к 80 - летию Сталинградской битвы и Орловско - Курской битве. Сил нет терпеть это разгильдяйство сознательное. Ваш зам пишет, что направили на войну 400 своих собратьев. Кто то из них конечно погибнет при такой не подготовленной операции и потом плюнет вам в глаза если вернётся домой.