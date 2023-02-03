Сломанная жизни и народа, и государства

Хорошо живётся в нынешних условиях даже рабочему человеку, который не интересуется политикой. Встал утром поел похлёбку из картошки с кусочком мяса из прошлого остатка и на работу, а может и за 20 - 30 километров. Он и не думает о будущем, по его мнению так живёт весь рабочий народ. Правда такие люди до нынешней пенсии не доживают, что и требовалось доказать нашим руководителям. А вот кто интересуется политикой и особенно жизнью больших чиновников иногда хватается за сердце от безысходности. В газете Зюганов публикует протесты во Франции, Великобритании, в африканских странах, а у нас тихо, мирно, можно подумать, что все довольны. Во Франции рабочие бастуют за прибавку 2 - х лет к пенсионному возрасту в 62 года. Бастуют не только в Париже, но и далеко от столицы миллионы граждан. У нас добавил 5 лет и все захлопали в ладоши, выражая удовольствие. Беда ещё в том, что работы на всех не хватает и в связи с санкциями работы стаёт ещё меньше. Что же делает в это время дума и правительство? Они выдумывают новые штрафы, чтобы пополнить казну, потеряв миллиарды долларов и золота за пределами страны.

Как же ведут себя представители СМИ? На первый взгляд очень болезненно. Особенно Скабева, а так же на радио "Вести ФМ". Все без исключения ругают руководителей Европейского Союза, НАТО. США, но не рассказывают о преступной деятельности некоторых наших руководителей.

Сегодня утром послушал В.Соловьёва на радио. Что - то с ним происходит в положительном порядке. Почти час ругал по его мнению предателей, которые ругают Россию и которые уехали за пределы страны, но получают деньги из России. Затронул нашу армию вопросом, почему кадровая армия не воюет на Украине? Ответ не последовал. Думаю, что Владимир ответ знает, но не говорит. В армии нет порядка и армейской дисциплины. Командиры призванные научить воевать занимались просто говорильней и призывная армия оказалась не готова к войне, да и год при современном вооружении не делает из призывников настоящих "Рембо". Владимир усомнился ещё и в том, что нет новой мобилизации. Запад в составе 50 государств, по его мнению, уже давно воюет с Россией и их цель уничтожить Россию. Именно эти страны и помогают Украине. А наши войска, как сказал Владимир, сто метров вперёд, сто метров назад. И он это видит собственными глазами потому что уже несколько раз был на линии соприкосновения и разговаривал с бойцами разных направлений без переводчиков, то есть с глазу на глаз. На передаче Владимир напомнил слушателям, что наши противники убили Захарченко, Моторолу, однако мы убийцам не отомстили. Тоже получилось и с подрывом газопроводов, бомбёжкой смоленского аэропорта, Белгородской области, где погибло 19 человек и более 90 ранено, нанесён значительный материальный ущерб, который сама область восстановить не может, что и привело губернатора в кабинет В.Путина. В.Соловьёв делает вывод, что войска России вообще ни на что не реагируют. Это плохо отражается на дальнейших наших действиях. Враг думает раз Россия не отвечает на террористические акты, то она слаба, ей нечем отвечать и это их воодушевляет на дальнейшие "подвили". В.Соловьёв несколько раз повествуя порядки в России переходил на крик и на не литературную лексику. Ругал думу и Совет Федерации за то, что они не отменяют мораторий на смертную казнь. Идёт война и все законы военного времени должны действовать. Надо бы мс ним согласиться при строжайшем контроле их применения.

И действительно наши войска почти год топчутся на месте , ведь до сих пор не освобождены полностью территории Донецкой и Луганской Республик. Что же в это тяжёлое для страны и войскам время делают наши руководители? Про министра ничего мне не известно, а президент летит в Волгоград возложить цветы на Мамаев Курган в честь знаменательной даты от которой пошёл отчёт побед Советской Армии во время Великой Отечественной Войны. Может надо было войсками заняться вместе с министром, либо с другим министром. Надо бы вернуть Волгограду его настоящее имя Сталинград и президент получил бы гораздо большую поддержку от народа.

Не отстаёт от президента и Зюганов. Возлагает цветы к вечному огню по случаю даты Сталинградской битвы. Его окончательно обуял словесный понос. Неужели толпа слушала его трёп почти час. Начал с того, что они коммунисты отметили столетие образования СССР. Отмечают то, чего в настоящей жизни нет. Я не отмечал и мои земляки тоже. "В 1991 году предательская клика приняла решение о разграблении общенародной собственности и ликвидации великого советского наследия". Он забыл напомнить слушателям, очевидно которые открыв рты слушали его недосказанный бред. Предательская клика - это и есть руководство КПСС, куда входил и наш нынешний говорун. Он был членом ЦК КПСС. И далее рассказывает как они ликвидировали великое государство, заседая в Беловежской пуще Белоруссии. Меня интересует толпа, которая стояла за его спиной при возложении цветочков и часовой лекции. Кто они? Богатые наследники Ельцина или нынешнего руководства? Он сам себе противоречит или сознательно врёт. "Мы росли и мужали, познавали мир, прониклись убеждением, что во имя Родины стоит строить, сражаться и побеждать". Есть хоть одно слово правды. И где вы , гражданин Зюганов, победили? Вы полностью легли под нынешнюю власть и даже запретили своим сотоварищам выходить на митинги. Вот где ваша победа. Получая газету "Правда" обратил внимание , что на первой странице в нижней половине помещаются снимки протестов в Германии, Франции и многих других стран, в которых люди борются за свои права. Почему же Зюганов не действует как в других странах. Сегодня до меня дошло, оказывается он газету не берёт в руки, всё мастерит главный редактор в надежде, что Зюганов посмотрит как борются за бугром и применит в нашей стране.

"Уроки истории учили нас мечтать о справедливости, бороться за правду, не мириться со злом". Не знаю как вас учила история, а меня и моих земляков только не мечтать. Это вы мечтали о богатой жизни и домечтались. Каждый день телевидение показывает нам кадры в которых матери просят народ скинуться на лечение грудных детей. Вы смотрите телевидение? Слёзы пробиваются от такого мечтания. А вы о чём плели почти час. Но ведь в России медицина бесплатная и отражено в Конституции. Объясните этим матерям. Вы сами поняли о чём плели дырявый забор? Вы слушали, что сказал в думе ваш протеже П.Грудинин? Поддержите. До этого выступления шла информация, что все воруют и знают, но ничего не делают. Сейчас пошёл разговор, что все врут и тоже никто ничего не делает, а Грудинин сказал правду. У нас нет того сельского хозяйства о котором говорят наши руководители. Уберите фальсификат и полки окажутся голыми.