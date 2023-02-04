Оформили рабочих в крепостные к богатым

Наш президент Владимир Путин добивается строительства многополярного мира на планете Земля. Стоит ли замахиваться на всю планету. Не лучше ли разобраться, с социальным чудом, которое вырастили в родных краях.

В современной России резко усилилось имущественное неравенство. В СССР в 1980 г. разница между доходами 20% самых обеспеченных граждан и 20% самых неблагополучных составляла только 3,3 раза. А к сегодняшнему дню разрыв между достатком и бедностью вырос в России, в 10, а то и больше раз. Я наблюдал этот процесс с помощью своих друзей, рабкоров, я был руководителем рабселькоровского движения в большой стране. В итоге написал книгу -Блеск и нищета России.

У нас очень высокое неравенство, то есть соотношение бедных к богатым. Это отличает нас от большинства развитых стран. По оценкам исследовательской компании Credit Suisse, 10% наиболее обеспеченных россиян владеют 89% совокупного благосостояния всех российских богатств. Это существенно больше, чем в других больших экономиках: например, в США на долю 10% самых обеспеченных приходится 78% благосостояния страны.

В стране окопались 132 тысячи долларовых миллионеров, а по количеству миллиардеров Россия уступает только Китаю и США, об этом говорит исследовательская компания Credit Suisse. В то же время более 70% взрослого населения России относится к менее обеспеченной половине населения мира. Выше, чем в России, доля бедняков в Индии и некоторых странах Африки. В развитых странах доля такого населения, например, составляет в США около 10%, до 20% в Германии и Швеции. А четверть россиян и вовсе вошли в число 20 процентной доли безнадежно обездоленной части человечества.

В интернете гуляла новость, как мэр Саратова прокатился в автобусе с простым народом. Чиновники до того удалились от народной среды, что общение с простыми людьми, некоторое время побыть в этой среде, считается подвигом, будто побывать в тылу врага. Мне, кажется, что таких народников нужно награждать на полном серьезе орденами. За одну поездку в общем транспорте, или выход в магазин без охраны, медаль, за два таких поступка орден. А за постоянное общение с простолюдинами, присваивать Героя России. Это будут настоящие патриоты страны.

В основном наш президент живет интересами богатых. Не удивительно, что только богатые нами и правят. В Госдуме нет ни одного депутата из рабочей среды, но и в местных органах они не проглядывают. С приходом Путина был принят новый Трудовой кодекс, который в борьбе за свои права работников исключил возможность забастовок. Дал возможность работодателю увольнять работника не только за качество работы, трудовую дисциплину, но и за слова, за высказанную критику не только в отношении руководства предприятия, но и нашей власти. Люди боятся потерять работу и молчат. Во всех семьях есть свои наемные работники, они и приносят домой, своим детям искореженные понятия о нравственности.

C помощью спущенных сверху законов и попустительства властей всех мастей, труженику прививают рабскую психологию. Даже, когда тебе не дают денег на пропитание, или заставляют, при отсутствии охраны труда, рисковать жизнью, ты не должен дергаться, выступать против хозяев, обязан смириться со своей судьбой, своим униженным, почти скотским положением. Может быть, особо терпеливым из нижнего этажа обитания, как прошедшим испытание, пора выдавать уже специальные удостоверения. Реформаторы нашли для подготовки таких людей хорошее средство, из твердого оклада, тарифа, в зарплате оставляют копейки, главное здесь стала премия. Безжалостно режут эти премиальные проценты, наказывают рублем за каждый чих, штрафуют даже, за неприятное слово, сказанное в сторону начальника. Если будешь смелым, непримиримым, домой будет нечего нести, а там ждет семья, дети. По этому поводу я тоже написал книгу – Почему народ безмолвствует.

Не удивительно, что у нас наотрез отказываются принимать прогрессивный налог. Такой налог работает в большинстве стран мира. Он заставляет, богатев скинуться в пользу бедных, в пользу социальных нужд государства. Правда, недавно Путин чуть – чуть пощекотал нервы нашим богатеям. Кто зарабатывает миллионы стали платить не 13 процентов налога со своих доходов, как и простые уборщицы, а целых 15. А в других странах Запада такой налог для богатеев, доходит до 50 процентов.

Я был в Финляндии и там застал удивительный протестный митинг у местного парламента. Это были предприниматели, они держали плакаты: «Долой правительство Робин Гудов». При зарплате до 16 тысяч евро в год финны не платят вообще никакого налога. При доходах до 24 тысяч евро ставка составит 6 процентов, от 24 до 39,6 тысячи - 17 процентов, от 39,6 до 71,3 тысячи - 21,4 процента, от 71,3 до 100 тысяч - 29,7 процента, а если более 100 тысяч - 31,7 процента. Такие ступеньки.

И вот сколько зарабатывают в Финляндии простые работники, можно взять только некоторые ходовые профессии: медсестры 2800 евро, врачи-5440 евро, воспитатели детских садов- 2290 евро, уборщики – 2100 евро, бухгалтеры – 2610 евро. Если перевести на сегодняшний день евро в рубли, то, например, у медсестры получится сказочная цифра в 210 000 рублей.

У финского блогера ПаавоПлатана зашел разговор с друзьями из России про зарплату в Финляндии. Средняя здесь 3500 евро. При курсе евро чуть более 70 рублей, это 245 тысяч наших рублей. Не верят наши люди, о благополучной жизни за рубежом даже при такой зарплате. Продукты, мол, там дороже, налоги берут напрямую из заработка.

Не удивительно, что не верят, рядом Карелия, средняя зарплата здесь официально составляла в 2019 году 38908 рублей, в Петрозаводске – 46231 рубль.

И блогер на живом примере показал, как живет на такую среднюю зарплату знакомая ему финская семья, в которой работает один муж. Жена не работает, сидит с двумя детьми дома. Она получает пособие по уходу за детьми – 500 евро плюс ещё 200 евро за двоих детей – итого 700 евро (около 50 тысяч рублей).

После вычета налогов у мужа остается от 3500 евро 2700 евро (около 190 тысяч рублей).

Из этой суммы, пишет Платан, семья, которая проживает в квартире площадью 80 квадратных метров, тратит на погашение ипотеки 500 евро, плюс оплачивает коммунальные услуги, включая воду на четверых 350 евро. Электричество – 40 евро, интернет и телефоны – 50 евро. Скромное питание на четырех человек – 700 евро. Страховка на автомобиль – 70 евро, налог на авто – 40 евро. Бензин (1.5 евро/литр) – 150 евро. Одежда на четверых, очень скромная – 300 евро. Медицина, витамины, лекарства – 150 евро. Итого у семьи после всех этих трат, которые финский блогер считает обязательными, остается около 1000 евро. Если перевести в рубли, то это порядка 70 тысяч рублей свободных средств, которые можно потратить на непредвиденные нужды, на путешествия и на все, что угодно. При этом, подчеркнем, что в семье работает только один глава.

Это в Финляндия, а вот в газете Bild, опираясь на данные Федерального агентства по труду (BA), подсчитала, что каждый второй из 31 миллиона зарегистрированных в Германии наемных работников зарабатывает свыше 2500 евро в месяц. У 3,5 миллиона человек, то есть у 11 процентов работающих, номинальная зарплата превышает 5000 евро. В то же время, каждый четвертый получает максимум 1600 евро, и в основном это касается работников восточной части страны.

В России промышленный рабочий класс превышал 40 млн человек, половину которых составляли квалифицированные специалисты. Высококвалифицированные рабочие, токари, слесари, настройщики оборудования получали весомые зар¬платы, которые складывались из ставки и премий за квалификацию. При этом зарплаты директоров заводов не могли быть выше, чем зарплаты самых высокооплачиваемых рабочих этих предприятий. Если прибавить к этому разнообразные льготы, возможность санаторно-курорт¬ного лечения, приоритет в очереди на жил-площадь и другие бонусы, то можно утверждать, что жизнь у высококвалифицированных рабочих в СССР была очень даже приемлемая, а зар¬платы были сопоставимыми по суммам с зарплатами учёной номенклатуры - профессоров университетов и директоров научных институтов.

И вот теперь пришла нищета к таким рабочим семьям, особенно многодетных, она стала главной проблемой страны, заявил в эфире журналист Юрий Пронько. По его словам, люди сегодня не уверены в завтрашнем дне, они выживают, а не живут, и отказываются рожать детей, потому что не на что их кормить, - это самая настоящая катастрофа.

По данным НПФ "Сафмар", 84% российских семей вообще не делают накоплений на старость. У 74% нет финансовых возможностей сформировать личную "подушку безопасности". При этом по данным даже официальной статистки, у каждой второй российской семьи ежемесячных доходов хватает только на еду и одежду. Треть расходов уходит на питание. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров, и многодетные.

Пронько отмечает, что расходы на продукты питания в России забирают большую часть заработка. Если сравнивать их с такими расходами граждан в ведущих странах мира, так, в Люксембурге они составляют 8,7%, в Великобритании - 10%, в Нидерландах - порядка 10,5%. В России же - 34,3%. Больше, чем в России, тратят на продукты питания в Молдавии, Казахстане и Украине.

И вот одна из наших семей. Глава семьи Александр многие годы трудился на всемирно известном Машзаводе, который располагается в самом центре Читы. Холодильные установки гиганта всесоюзного масштаба по-прежнему обеспечивают нужную температуру в Мавзолее Ленина. Оборудование, произведённое здесь, раскупали 58 стран мира.

Но сегодня предприятие с такими традициями работает 3 дня в неделю и по факту уже ничего не производит. Некоторые помещения завода распроданы предприимчивым бизнесменам. Александр вынужден был уволиться год назад.

««В нашем городе практически нет вакансий, я один кормлю семью — жену, двоих детей и мать-инвалида», — говорит читинец. — Жена работу найти не может. Есть предложения на должность продавцов, но там невыносимые условия труда — за 15 тыс. руб. нужно работать сутками».

Кто-то соглашается и на такую кабалу — от безысходности, а кто-то ищет другие варианты заработка.

«Я езжу работать по вахтам, а в отпуске гоняю в Китай «челноком», — продолжает Александр. Ещё 10 лет назад он в каждой такой поездке закупался подарками для жены, мамы и детей, но теперь это стало слишком дорогим удовольствием.

«Сыну 12 лет, он постоянно просит купить ему модные игрушки — ведь они в магазинах всегда на самых видных местах выставлены. Приходится отказывать — денег на это просто нет. На хлеб с молоком хватило бы...» — вздыхает отец.

Зарубежные специалисты объясняют катастрофическую разницу в доходах на нашем рынке труда особенностями движения страны к рыночной экономике, это в первую очередь результат преступной приватизации. Почти за даром отдавали большие заводы своим людям. Как произносил с пафосом любитель наших правителей Чубайс – Каждый проданный завод - это гвоздь в крышку гроба коммунизма.

Чубайсовских гвоздей потребовалось много. За 20 лет уничтожено почти 2/3 промышленного потенциала России, уничтожены тысячи крупных промышленных производств. Чубайсовский гвоздь забили и в крышку гроба машиностроительного гиганта в Чите, где работал Александр. Раньше около каждого предприятия в России вырастали жилые поселки, где жили работники этого предприятия. Куда теперь податься этим людям в поисках работы и заработка, чтобы прокормить семью, детей? Их кормильца погубила приватизация. Александр покинул на время семью и отправился на заработки в далекие края. А как быть другим, кто не может расстаться с семьей, с детьми?

А тем временем идет вывод капитала из России.

В докладе Национального бюро экономических исследований США под названием «От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, отмечается, что граждане Российской Федерации вывели в офшорные банки примерно 75% национального дохода. При этом объем резервов составляет всего 25% от валового национального дохода.

Доход казны от ваучерной приватизации составил 2 трлн руб., или 60 млрд долл., что вдвое меньше, чем было получено госбюджетом от приватизации в маленькой Венгрии, где живёт 10 млн человек. По оценке, стоимость приватизированного имущества была занижена в 10 раз и составляла 20 трлн руб., или 600 млрд долл.

В результате приватизации Россия по развитию экономики оказалась отброшена к уровню 1975 г. Вдобавок страна потеряла 1,5 трлн долл.