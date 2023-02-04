Нужен суд не истории, а современный

Возложив цветы к вечному огню Геннадий Андреевич сделал доклад о жизни его партии при бандитски - воровском капитализме основываясь на партию коммунистов Советского Союза. Столько прозвучало лжи, что лично мне не верится, что до такого морального состояния мог опуститься нынешний коммунист, являясь руководителем партии. Вот он говорит. "Нас сделали коммунистами мудрые учителя и сама правда жизни". Но вы предали учителей и народ, который всё таки за вас голосует. Российский капитализм продолжает разваливать Россию и держит народ в нищете и бесправии. А вы при этом будучи политическим бездельником расхваливаете себя.

"Коммунисты не смирились с запретом партии и продолжали действовать. Работали в коллективах, боролись на улицах". И чего добились? Создания партии для себя и себе подобных. Что бы вы делали не будь партии? Пошли бы на завод, или в школу, в институт вас бы не приняли, там запретили читать лекции по марксизму - ленинизму. И жили бы вы сейчас в голоде и холоде, не умея ничего делать, кроме говорильни. Надо было бороться не за создание новой партии коммунистов, а за власть социализма. Вы не за народ действовали, а за себя и для себя.

Мы твёрдо верим суд Истории будет строгим и праведным, он высоко оценит путь нашей партии, её роль в судьбе Родины в защите трудящихся и сбережении народа". Над вами нужен суд не истории , а суд социализма, к которому вы категорически не стремитесь, занимая в думе места оппозиции. Вы перестали быть человеком, может вы им не были. Такое написать даже большевик не мог. Так в чём суть вашей партии? Что вы сделали за 30 лет для народа России и для страны? Над Россией издеваются все кому не лень, даже бывшие республики. а вы всё работаете и работаете . Здорово вы защитили трудящихся позволив увеличить пенсионный возраст на 5 лет. Вы свою газету смотрите? Видите как во Франции бастует народ за прибавку к возрасту всего два года выхода на пенсию. И бастует не только Париж, все крупные города. Выходит более миллиона человек. Вы владеете цифрами и знаете, что в России не более146 миллионов человек и это при том, что посчитали Крым. А куда делись 11 миллионов? И вы смеете говорит о защите народа. Такой наглости народ не ожидал. Геннадий Андреевич, вы что - то думаете о будущих выборах? Народ вас покатит после такого вранья и правильно сделает.

При Ельцине надо было вступаться не за честь коммунистов, а за сохранение Союза. И ведь для этого много не надо было делать. Вы "полковник" должны были пойти в любую воинскую часть и не просить, а настоять на том, чтобы арестовать Горбачёва, который вот - вот прилетит из Фороса. Арестовав Горбачёва у руководства воинской части появилась бы уверенность, что так и надо делать, арестовать и Ельцина. Вы были знакомы с Л.Рохлиным? Вот истинный ленинский коммунист не чета вам. Вы кроме себя никого не знали и любовались своим положение члена ЦК.

"После невиданного предательства, пройдя через судебные разбирательства, мы отстояли право восстановить свою партию. Провели учредительно - восстановительный съезд. Российская коммунистическая партия вступает в борьбу". А с кем вы вступаете в борьбу? Прошло 30 лет а борьбы так и нет. Но с кем вы намеревались бороться? Если вы считаете, что возложение цветочков, пробеги, одиночные пикеты и есть борьба, то вы далеко пойдёте пока вас народ не придаст суду. Геннадий Андреевич, где вы в борьбе опёрлись на народные массы? Покажите. Если вы считаете те голоса, которые народ отдал и отдаёт за вашу партию является поддержкой, то вы глубоко ошибаетесь. За вас голосуют те кто жил в СССР в надежде, что вы исполните то о чём говорите, но их стаёт всё меньще и меньше. Возможно на ваш век их хватит, хотя привольную пенсию вы уже "заработали" на лжи. Продолжаете дурить народ своими лекциями, которые основаны на открытой лжи. За вас стыдно. Коммунисты Зюганова оказывается укрепили свои связи со всеми прогрессивными силами планеты. Кто они и сколько их? Язык без костей, мели, что взбредёт в голову. И что дало народу и стране укрепление связей со всей планетой. Загнул, что разогнуть невозможно. Просто слов для письма не хватит, устно бы и в присутствии самого укрепленщика хватило бы.

Точно Геннадий Андреевич помешался головой. "КПРФ точно определила задачи каждого этапа борьбы за власть и достойную жизнь граждан. Глядя за горизонт, мы анализировали динамику всё более острого кризиса капитализма, оценивали новые угрозы для нашей страны, взвешивали свои возможности и шли в бой". Вы и до горизонта ничего не видите, а за горизонтом простой глаз слеп, нужна специальная техника базирующая в воздухе. Против кого и когда вы шли в бой и что о этого боя поимели сами и народ? Хватит нагло врать тем более коммунисту. Вы не коммунист и очевидно никогда им и не были, просто прикидываетесь. Не может коммунист настоящий говорить о том, чего никогда сами не делали и не будете делать. Страшно слушать тем более читать то, что болтал Зюганов. На него теперь смотришь совершенно по другому. Упоминает Орловский экономический форум якобы на котором рассматривали программу возрождения страны. И где она? Прошло с того форума 7 лет, а вы всё не можете провести эту программу в действие. Почему? Да потому что сами не хотите, для вас это обуза. Вдруг даст сбой. Вы вообще ни в чём не уверены и живёте без веры в себя. За 30 лет вашего существования вы хоть что нибудь для страны и народа сделали? Добились принятия законов и они работают на благо людей и государства. Например, говорите: "Боролись за права граждан на улицах, за честные выборы, за торжество народовластия". Назовите улицы где вы боролись за права граждан. На счёт выборов вас власть кинула и очень далеко, а вы всё боритесь языком и над вами они уже посмеиваются. Что вы сделала с электронным голосованием? Ну что? Ничего. Вы боитесь не только народ, но и власть. С каждыми выборами электронное голосование будет нарастать, чтобы вас выбросить на помойку истории. Вы на это плевали с колокольни. У вас уже всё есть и вы не заботитесь о будущем. А народ это цифра, которая по привычке союзной голосует за вас.

"Все эти 30 лет коммунисты шли в авангарде борьбы трудящихся против разрушительных реформ, обнищания рабочих и крестьян, ветеранов и молодёжи. Мы сражались против монетизации льгот, роста цен и поборов, грабительской пенсионной реформы". И каковы ваши потери? Кто сражается обязательно несёт потери. Теперь обнищания нет и цены не растут, и поборов нет, и пенсионная реформа отменена? Что вы сделали? Ничего, только совесть свою упростили, врут все и коммунисты особенно. Возможно Зюганов настолько далёк от проблем народа, что думает всё что он говорит исполнено. В народе ведь он не бывает, в магазины не ходит, налог по ЖКХ платит дума.