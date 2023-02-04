Украинский министр пообещала "наказывать" проживающих в Крыму россиян

Министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирина Верещук заявила, что, кроме украинцев, крымских татар и других коренных народов, в Крыму находятся некие «колонизаторы из России, которых ждет правовое наказание в случае установления совершенных преступлений». «Мы готовим изменения к стратегии восстановления Крыма после деоккупации» - заявила она. "В лучшем случае россиянам придется уехать. Но если кто-то совершали преступления, то будут отвечать по украинскому законодательству" - пригрозила украинская чиновница. Ранее подобным Верещук пугала жителей Херсонской и Харьковской областей, участвовавших в референдумах, получавших паспорта и автономера РФ.

Киев даже не пытается скрывать своих намерений и маскировать этнический компонент. При том, что исторически русские это большинство населения полуострова.

А. Б.