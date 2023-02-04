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Московский листок

Украинский министр пообещала "наказывать" проживающих в Крыму россиян

Опубликовано 04.02.2023 в разделе комментариев 3

Украинский министр пообещала "наказывать" проживающих в Крыму россиян

Министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирина Верещук заявила, что, кроме украинцев, крымских татар и других коренных народов, в Крыму находятся некие «колонизаторы из России, которых ждет правовое наказание в случае установления совершенных преступлений». «Мы готовим изменения к стратегии восстановления Крыма после деоккупации» - заявила она. "В лучшем случае россиянам придется уехать. Но если кто-то совершали преступления, то будут отвечать по украинскому законодательству" - пригрозила украинская чиновница. Ранее подобным Верещук пугала жителей Херсонской и Харьковской областей, участвовавших в референдумах, получавших паспорта и автономера РФ.

Киев даже не пытается скрывать своих намерений и маскировать этнический компонент. При том, что исторически русские это большинство населения полуострова.

А. Б.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
-и- написал 04.02.2023 00:51
Как показали последние исследования, индейцы это племена из северовосточной сибири.
И что сделали индейцы с коренным населением будущей Америки.?
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(без названия)
гнида написал 04.02.2023 00:20
исторически русские это большинство
.
ну а толку то. индейцев тоже когда то было большинство. как народ русские давно уничтожены, своего национального государства нет, защищать некому.
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.
-к- написал 04.02.2023 00:14
Русских в Крыму перед оккупацией всегда было около половины.
Русские в Крыму появились после операций замещения населения.
Любимое занятие российских оккупантов.
Коренное население высылалось в Сибирь, а русские заселялись на их места.
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