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Грайвороновский 7, 9 и 9 А. Дома, забытые на окраине гигантской стройки.

Опубликовано 05.02.2023 автором Александр Зимбовский в разделе

Грайвороновский 7, 9 и 9 А. Дома, забытые на окраине гигантской стройки.

Здания 7, 9 и 9 А по 1-му Грайвороновскому проезду (Москва) – 3 дома забытые на границе гигантской стройки, Ещё в 2014 году, во время общественных слушаний в кинотеатре «Молодежном», людям обещали, что они будут расселены в первый из построенных домов. К настоящему времени застройщиками «Грани» и ООО «Никoльскoе» полностью построен и заселяется уже четвёртый дом (ещё около десятка в процессе возведения), а расселением так и не пахнет. К настоящему моменту дома находятся в крайне печальном состоянии. Собственно, они уже в 1997 были признаны ветхими с большим процентом износа.

На сегодняшний день мы видим осыпающуюся со стен штукатурку в доме 7. Изношенную проводку, из-за которой постоянно возникают пожары (в доме 7). Отметим, что поскольку перекрытия в доме 7 деревянные – каждый пожар угрожает смертельной опасностью всем жителям дома.

В доме 9 постоянный смрад из-за затопленного канализацией подвала.

Во всех трёх домах постоянные отключения электричества. Во всех трёх домах льющаяся из крана горячая вода похожа на воду в Ниле после египетской казни. Ещё мы периодически видим воду, льющуюся по подъезду. Эта вода почище, потому что дождевая. Ну, и водопроводные трубы тоже текут.

Со времён постройки в домах 7 и 9 не было капитального ремонта. В доме 9 А капитальный ремонт как бы был, вот только крыша после него начала течь ещё сильнее.

В ближайшее время застройщик планирует и вовсе снести котельную, отапливающую дома. Взамен в каждый дом планируется установить специальную миникотельную. Отметим, что специально оборудованных помещений для установки миникотельной в домах нет. Миникотельную планируют разместить, как Гарри Поттера, под лестницей. Жильцы опасаются, что от этого угроза пожара в домах увеличится.

Дорога к новостройкам только одна. Раньше это дорога была тротуаром, проложенным внутри двора. Сейчас жители подъездов, выходящих внутрь двора, в том числе и дети, фактически выходят из дверей на проезжую часть. А без дела дорога не простаивает. Идут легковушки жильцов новостроек. Идут грузовики на стройку. Отметим, что прямо над дорогой на высоте второго этажа проходит газовая труба. У жильцов есть опасения, что не сегодня-завтра какой-нибудь особо высокий грузовик сорвет эту трубу. Последствия понятны.

А муниципальные власти уже не обещают расселить жильцов, обещают капитальный ремонт. К каким последствиям капитальный ремонт привёл в доме 9 А — мы уже писали.

В общем, людям предстоит жить в ветхих домах, забытых на границе гигантской стройки, ещё очень и очень долго. То ли пока дома не развалятся, то ли пока чиновники не поменяются (причём, в массовом порядке). Такие дела.

 

 



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Грайвороновский 7, 9 и 9 А. Дома, забытые на окраине гигантской стройки. Грайвороновский 7, 9 и 9 А. Дома, забытые на окраине гигантской стройки.
Александр Зимбовский 05.02.2023

Здания 7, 9 и 9 А по 1-му Грайвороновскому проезду (Москва) – 3 дома забытые на границе гигантской стройки, Ещё в 2014 году, во время общественных слушаний в кинотеатре «Молодежном», людям обещали, что они будут расселены в первый из построенных домов. К настоящему времени застройщиками «Грани» и ООО «Никoльскoе» полностью построен и заселяется уже четвёртый дом (ещё около десятка в процессе возведения), а расселением так и не пахнет. К настоящему моменту дома находятся в крайне печальном состоянии. Собственно, они уже в 1997 были признаны ветхими с большим процентом износа.

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