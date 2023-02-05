Что есть человек

По обязанности своей должности в институте «Бессмертие жизни» хочу снова обратить внимание на «Новую немецкую медицину» и на её создателя, пять лет назад умершего в возрасте 82 года доктора Райка Герда Хамера. При желании вы можете подробнее узнать суть этой медицины, а кому-то, возможно, и надо о ней узнать. А мне, как научному руководителю института, важно только найденное доктором Хамером «железное правило» его теории: «Тяжелые заболевания возникают в результате шокового события, которое человек воспринимает как очень тяжелое, очень острое, драматичное и изолирующее». То есть причина многих тяжёлых болезней находится внутри нас, а не нападает на нас извне.

Доктор Хамер лечил рак и, судя по всему, не без успеха, если не сказать определённо – успешно. Во всяком случае к 1997 году Хамер владел клиниками в Германии, Бельгии, Италии, Австрии и Нидерландах.

Кроме того, Хамер является новым Игнатием Земмельвейсом. Напомню, что венгерский врач-акушер Земмельвейс в середине XIX века открыл антисептику, и за это озлобленное стадо современных Земмельвейсу (в том числе и реально выдающихся) врачей отправило его в сумасшедший дом и там убило. И Хамер умер от инсульта, что немудрено, поскольку хотя озлобленному стаду современных врачей и не удалось заключить Хамера в сумасшедший дом, но зато по их клевете и «экспертизам» он сидел в тюрьме с 1997 по 1998 год.

Отношение к Хамеру «официально признанных» врачей хорошо видно из вот этого короткого ролика о дискуссии Хамера с ними (вторая половина ролика, кстати, рассказывает о сути «Новой немецкой медицины»):

https://www.youtube.com/watch?v=VpBDIO3HwzE

Понятно, что для дискредитации его теории Хамеру инкриминировали все случаи, когда и его пациенты умирали, но ведь они умирали и у официальной медицины! И поэтому дело не в том, что и у Хамера умирали пациенты, а в том, что они у Хамера выздоравливали в большем числе, чем у официальной медицины! И всем, называющим себя врачами, причину того, почему они выздоравливали, надо было искать и использовать, а не обвинять Хамера в смертях пациентов!

Эту злобу официальной медицины удивительно видеть человеку, реально занимающемуся делом и желающим исполнять своё дело успешно. Ни один инженер, агроном или слесарь не будет вести себя так, как врачи, по отношению к коллеге, который предлагает нечто, пусть и необычное, но такое, от чего получается результат. А судя по рекомендованному ролику, у официальных врачей просто вспенивается злоба к успешному коллеге, который и расширил сеть своих клиник только потому, что имеет реальный результат в лечении рака. Им не интересно, почему у Хамера получается лечение больных, им важно заплевать и запретить это лечение. И эта злоба именно оттого, что Хамер РЕАЛЬНО ЛЕЧИТ неизлечимые болезни, как Земмельвейс когда-то реально спасал рожениц от смерти.

Почему именно врачи столь злобные существа?

Потому что, как и Земмельвейс в своё время, Хамер, даже не желая этого, выносит врачам официальной медицины приговор – они «не лечат, а убивают пациентов»! Врачи такого вынести не могут! В ответ врачи делают и будут делать всё, чтобы уничтожить такого коллегу, и им плевать на успехи Хамера в лечении рака.

Все считают врачей людьми самой гуманной, самой любящей людей профессии. Да, есть и такие врачи, но основная масса этого сообщества в своей сути весьма злобна и будет безжалостно убивать пациентов своим «официальным лечением». Раньше врачи убивали таких «умников» только потому, чтобы их не упрекали в этом родственники ими убитых пациентов, сегодня к этой злобе добавляется ещё и алчность, что мы хорошо увидели по врачам во время пресловутой эпидемии коронавируса.

Напомню, чтобы не быть голословным. Возбудитель – вирус SARS-Cov-2, который, якобы, вызвал эпидемии COVID-19, до сих пор не выделен и не изучен, соответственно, не установлено, что это он вызвал сезонную простуду, названную COVID-19. И до сих не востребованы премии в миллион евро и миллион долларов, назначенные за сообщение о выделении.

Вакцина «Спутник V», которую ввели и вводят гражданам России, неизвестно из чего состоит и никем не испытана, впрыскивание этой «вакцины» в граждан России привело к дополнительной смерти 125 тысяч человек только за вторую половину 2021 года, и только от утяжеления простуд.

И ведь это убийство – это дело рук не марсиан, а врачей!

Об успехах лечения Хамера рассказывает профессионально снятый ещё 40 лет над фильм, который, кстати, можно прокрутить и на повышенной скорости:

https://www.youtube.com/watch?v=JIpByViXJ78

Мне интересно то, что Хамер объясняет рак «программной ошибкой в мозге», хотя то время о персональных компьютерах не то, что врачи, а и инженеры понятия не имели, а о программах к компьютерам тоже знали только узкие специалисты-математики. А Хамер уже видит в мозге компьютер, хотя и не имеет понятия о том, «как это работает».

Надо, всё же, сказать: то, что рак возникает не от пресловутых «канцерогенов», а является психосоматическим заболеванием – болезнью психики, – было известно давно, да и как это не увидеть?

Вот смотрите, успокаивают стрессы, благотворно влияют на психику лекарства-антидепрессанты, а самым удобным лекарством из них (не бросающимся в глаза) является курение. И вот возьмите борьбу с курением, официально начатую в России в 2013 году соответствующим законом о борьбе с курением.

Вопрос: кретины, считающие себя депутатами Думы ума хотя бы раз пробовали оценить результат действия закона – результат их борьбы с курением? Ведь эта борьба продолжается и продолжается акцизами и налогами, и в России по-прежнему полно «борцунов» с этим антидепрессантом.

И вот читаем очередную их страшилку.

«Больше всего сигарет в 2022 году купили жители Магаданской области, на 1 тыс. жителей там приходится 132,7 тыс. пачек табачных изделий, следует из исследования аналитиков Национальной системы маркировки товаров «Честный знак» (есть у РБК). Второе место по количеству проданных пачек сигарет занял Камчатский край – за год жители региона купили 118,9 тыс. упаковок. Чуть меньше пачек приобрели россияне, живущие в Нижегородской области, – там продали 118 тыс. упаковок в течение года. Четвертую и пятую строчки в рейтинге заняли Сахалинская область (108,1 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (102,3 тыс.)».

Заглянем в сборник «Злокачественные новообразования в России в 2021 году» и рассмотрим заболеваемость раком трахеи бронхов и лёгкого в указанных областях. Ведь нас убеждают, что курение – это страшный канцероген, который бьёт в первую очередь именно по органам дыхания. Так вот, стандартизированный показатель смертности от рака трахеи бронхов и лёгкого в среднем по России – 16,86 случая на 100 тысяч жителей.

Дальневосточный федеральный округ, в который входят Магаданская и Сахалинская области по заболеваемости раком трахеи бронхов и лёгкого находится на первом месте в России – в Дальневосточном округе стандартизированный показатель смертности от этих заболеваний – 22,57 на 100 тысяч жителей, однако в самой курящей области России – Магаданской, – этот показатель едва превышает средний по округу – 22,87, хотя в находящейся на четвёртом месте по числу курильщиков Сахалинской области этот показатель действительно превышен – 26,57.

Но борцы с курением рано обрадовались – в находящемся тут же «серебряном призёре» – Камчатском крае – этот показатель – 14,65, а это не только ниже всех остальных областей округа, но и ниже, чем в среднем по всей России!

И этот показатель смертности от рака в находящемся на третьем месте по числу курильщиков Нижегородской области не только сильно ниже среднего по России, но и ниже всех остальных областей Приволжского федерального округа – 13,59. Ну и показатель занимающего пятое место и входящего в Уральский федеральный округ Ямало-Ненецкого автономного округа – 18,00 – хотя и выше среднего по России, но зато ниже среднего по Уральскому федеральному округу.

Ну и как тут соотнести смертность от рака лёгкого с курением? Положим, по данным Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа можно утверждать, что курение вредит здоровью, ну, так ведь смертность в этих «курящих» областях много ниже смертности в «некурящих» Еврейской автономной области – 28,76, Амурской области – 29,90, или Ненецком автономном округе – 31,69. А по данным Камчатского края и Нижегородской области вообще можно уверенно говорить, что чем больше куришь, тем меньше риск заболеть раком лёгкого! И это понятно – курением снимаешь стрессы – уменьшаешь удары по психике.

Кстати, вот ещё пример в доказательство теории рака Хамера и того, что причина рака «внутри» человека. Огромным по своей силе ударом по психике, вызывающим рак, является сам этот диагноз «неизлечимой болезни». Сказать вам, что у вас рак, и как вы себя после этого почувствуете? Вот интересный эпизод, приведенный Хамером в его книге «Наследие новой медицины»:

«Большинство больных раком сегодня умирают от панического страха! Причина этой совершенно излишней и прямо-таки преступной паники – сами врачи! Ятрогенная, т.е. по причине врача, паника от пессимистичного прогноза и т.п. приводит к новому шоковому конфликту и новому раку, т.н. «метастазам» (которых как таковых не существует вообще).

Один случай из Австрии здесь особенно показателен: Из сообщения от 7.10.99 во всех австрийских СМИ стало известно следующее: Секретарь одного врача-гинеколога на протяжении 6 лет в общей сложности от 140 больных женщин «скрывала» гистологический диагноз мазков «злокачественный, рак» и записывала, что «всё в порядке». Если бы пациентам сообщили диагноз и инициировали для них соответствующую (псевдо-) терапию (операцию и химиотерапию), то, согласно официальной статистике, 130-135 пациенток были бы уже мертвы. Но ни одна из пациенток не умерла, у одной единственной снова оказался положительный мазок, все остальные 139 считаются «необъяснимыми спонтанными исцелениями», которых, однако, по предшествующей официальной статистике должна быть только одна на 10000. Теперь их 140 раз подряд одна за другой. Мы видим: всё надувательство, ложь и обман. Само государство обманщик!

Каждый врач должен был бы когда-нибудь заподозрить, что для такого факта нет другого объяснения, кроме одного известного всем, а именно, что у животных почти никогда не бывает вторичного рака. Только в конечной стадии тяжёлого телесного увечья животное может пострадать раком кости, если из-за слабости оно больше не сможет бегать или защищаться.

Также мы знаем, что у всех пациентов, заболевших раком, это я могу подтвердить даже своим собственным опытом болезни, при постановке диагноза рака только у 1% или 2% пациентов – и эти тоже по веским причинам – вообще найдены очаги в лёгких. Через две, три недели, однако, на контрольных снимках уже у 20-40% пациентов видны очаги в лёгких, которые являются признаком ударившего шоковым потрясением страха смерти, который почти регулярно появляется после (жестокого) объявления диагноза. Такой интеллектуальный страх смерти, не являющейся абсолютно неизбежной, если сравнить с животными, вызывает ятрогенный шок, – это самая частая причина смерти при заболевании раком только и единственно благодаря невежеству «неврачей». К этому шоку страха смерти при объявлении диагноза прибавляются бесчисленные «пытки» прогноза. Позже эти «неврачи» будут пожимать плечами и утверждать, что это всё было просто недоразумение», – негодует Хамер, а такое негодование дебилами, управляющими государством, сами понимаете, недопустимо. Кретины не терпят, когда им указывают на их кретинизм.

Не только Хамер видит причину болезни в самом пациенте, есть и в России много врачей, которые видят проблему именно в этом, но эти врачи не продвинулись в лечении рака так далеко, как доктор Хамер.

Формально Хамер и его последователи в России лечат тем, что ищут причину удара по психике человека и ищут способ эту причину устранить. Не буду с ними спорить, но на мой взгляд лечащее воздействие возникает уже в силу того, что за лечение взялись специалисты метода доктора Хамера и пациент в них поверил. Его это должно успокаивать!

Согласно тому, чем является человек, тело человека строит находящийся в теле человека и одновременно в мировом эфире компьютер, которому я даю название Дух человека, и этот Дух строит организм и обеспечивает его правильное функционирование. Источником информации о внешнем мира для Духа человека является ещё один, физически такой же соединённый с телом посредством головного мозга компьютер, которому я дал название Душа. Душа – это, собственно, мы – наше сознание и эмоции – наша психика. И если человек перепуган, не знает что делать, если по его психике нанесён удар и нет возможности закурить и этим попробовать снять напряжение, то Дух, получая информацию о смятении Души, придёт в растерянность – Дух не будет понимать, что ему делать, Дух начнёт лихорадочно искать выход из какого-то непонятного ему угрожающего положения, чтобы спасти человека. Но от этой лихорадки программы Духа начнут (говоря языком работы с персональными компьютерами) «подвисать» – произойдёт то, что что Хамер объясняет «программной ошибкой в мозге», начнётся сбой в программах конструирования тела, и в результате этого сбоя в теле начнут расти опухоли там, где их не должно быть. Дух будет делать попытки защититься этими опухолями, не понимая от чего. И вот тут Душе надо успокоится, и от этого успокоится и Дух, а перестав искать выход из непонятного ему положения, он восстанови действие обычных программ. Дух как бы увидит в организме, что настроенные им опухоли лишние, и он сам начнёт их убирать.

Как видите, я просто пытаюсь объяснить теорию Хамера с позиции точно установленных фактов и законов физики – я в этом отношении продвинулся дальше, нежели Хамер. Но я не ставил те практические цели, что ставит он – не пытался лечить больных. У меня в конечном итоге целью является только установление, на каком принципе работают Дух и Душа человека, и с помощью этих знаний организация связи с Тем Светом – с Душами, которые после смерти их тела остались в активом состоянии – «попали в Рай».

Но что я могу посоветовать тем, кто занят лечением по методу доктора Хамера, по методам Новой немецкой медицины. На мой взгляд, вы упускаете знахарей, а их число катастрофически уменьшается и со временем может не остаться ни одного. А знахари могут подействовать прямо на Дух – могут заставить его «перезагрузиться». Знахари сами не понимают, как они это делают, и это тоже предмет работы с ними – надо помочь им понять, как они лечат, и посредством их понимания, понять это и самим. Дело в том, что сами знахари хотя и не всех, но тех, кто способен быть знахарем, могут научить этому делу.

А в том, что знахари реально могут вылечить, я убеждался не раз. Вот не так давно в Москве дал несколько сеансов А. Кашпировский, а он – реальный феномен, и будет жалко если он умрёт, не передав свои способности. Так вот, на этот сеанс из любопытства пошла одна уже немолодая женщина, посидела посмотрела, с нею ничего не произошло, и она пошла домой. А дома, начав работать по хозяйству, вдруг увидела, что у неё на руках пропали опухоли артрита. Точно так же много лет назад, когда Кашпировский только начинал свою работу, один из моих подчинённых, осетин, уже полностью седой, от скуки посмотрел выступление Кашпировского по телевизору, в утром увидел, что его волосы стали чёрными. Правда, это длилось недолго, и чрез несколько недель он снова поседел. Кстати, у этой женщины опухоли восстановились тоже через неделю. Но дело ведь не в непредсказуемости и скоротечности эффекта – это дело наживное, – а дело в том, что эффект есть! Его надо изучить.

Но, повторю, не поняв, что в физическом смысле представляют из себя Дух и Душа – не поняв, какой вид поля заставляет их работать, – я не буду отвлекаться на лечение того, устройство чего мне не вполне понятно, – не буду тратить на это время.

А закончить хочу тем, что эта Новая немецкая медицина доктора Хамера является очередным фактом в тысяче доказательств того, что человек – это не только тело, но и нечто, что телом управляет, что тело строит, что, запаниковав, может вызвать болезнь тела, а, успокоившись, может и вылечить эту болезнь.