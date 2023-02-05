Атака на Крым будет означать эскалацию конфликта

"Международное право уважает волю народа. Крым - это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта", - написал Медведев в Twitter.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки".
Я всех уважаю, но перестаю понимать. А что не отбили Крым за последние 10 лет? Если всё так просто...
Всего-то пройти с боями сотню километров российской обороны и забрать полуостров с населением в 2,5 миллиона, и размером с Бельгию.
О чем вообще речь?
А. Б.
|
|
Что пьешь? написал 05.02.2023 00:53
Люблю послухать сказки на ночь.
-------------------------
Ну примерно так.
Из твоих снов.
---------------
Зеля на совещании в конце этого года
-Господа,поздравляю,наконец-то нам прислали F-16
Скоро они полетят на Россию
-Пан президент,а можно вопрос?
-Валяйте,генерал
-А они сразу все полетят?
-Нет,сначала полетит первый самолет,а потом второй.
Кущ лучший написал 05.02.2023 00:41
Дмитрий г.Запорожье .4. написал 05.02.2023 00:38
1-Согласовано строительство з-да по фабрикации Я.Т.по технологии "Вестинхауз".
2-США разрешили нам строительство стратегического БПЛА разработанного в ГП Антонова,приравняв нас по уровню сотрудничества к Израилю.Больше этого нам уже ни чего не добиться от слов СОВСЕМ и НИКОГДА.Это самый верхний уровень сотрудничества,а учитывая что мы с США равнопровправные партнеры в мирном освоении космоса,на большее нет смысла рассчитывать.2 СССР в мире ни кто не создаст.Нам осталось по образу и подобию Ю.Кореи скопировать Ф-22,с тем отличием,что Ю.Корея использовала для базы Ф-18,а мы можем взять МиГ-29 и Су- 27.Вот как то так.
Кущ лучший написал 05.02.2023 00:29