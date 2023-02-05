Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Атака на Крым будет означать эскалацию конфликта

Опубликовано 05.02.2023 в разделе комментариев 4

Атака на Крым будет означать эскалацию конфликта

"Международное право уважает волю народа. Крым - это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта", - написал Медведев в Twitter.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки".

Я всех уважаю, но перестаю понимать. А что не отбили Крым за последние 10 лет? Если всё так просто...

Всего-то пройти с боями сотню километров российской обороны и забрать полуостров с населением в 2,5 миллиона, и размером с Бельгию.

О чем вообще речь?

А. Б.

 



Рейтинг:   2.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Привет Кущевка-)
Что пьешь? написал 05.02.2023 00:53
Рассказывай дальше.
Люблю послухать сказки на ночь.
-------------------------
Ну примерно так.
Из твоих снов.
---------------
Зеля на совещании в конце этого года
-Господа,поздравляю,наконец-то нам прислали F-16
Скоро они полетят на Россию
-Пан президент,а можно вопрос?
-Валяйте,генерал
-А они сразу все полетят?
-Нет,сначала полетит первый самолет,а потом второй.
Ответить
Привет, индейцы, давно не виделись
Кущ лучший написал 05.02.2023 00:41
Люблю вас радовать. В этот раз самольотами. Многоцелевой истребитель ф-16 уже на вооружение ВСУ. Вам попа
Ответить
А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4. написал 05.02.2023 00:38
Речь Баранов о том,о чем я тебе говорил с 2014 г.,именно о том,что больше разговоров с Вами не будет.Вас будут добивать.И это уже не обсуждается.Это реализуется,ибо решение о разделе кацапопомойки на бантустаны принято.И о каких боях речь?Я что то о боях за Херсон ни чего не слышал.Вот то нас встречали с цветами-это да.Я тебя уверяю-в Крыму будет то же самое.Ну и специально для тебя сообщаю о том,что мы получили от США последнее на что можем расчитывать.
1-Согласовано строительство з-да по фабрикации Я.Т.по технологии "Вестинхауз".
2-США разрешили нам строительство стратегического БПЛА разработанного в ГП Антонова,приравняв нас по уровню сотрудничества к Израилю.Больше этого нам уже ни чего не добиться от слов СОВСЕМ и НИКОГДА.Это самый верхний уровень сотрудничества,а учитывая что мы с США равнопровправные партнеры в мирном освоении космоса,на большее нет смысла рассчитывать.2 СССР в мире ни кто не создаст.Нам осталось по образу и подобию Ю.Кореи скопировать Ф-22,с тем отличием,что Ю.Корея использовала для базы Ф-18,а мы можем взять МиГ-29 и Су- 27.Вот как то так.
Ответить
Привет, индейцы, давно не виделись
Кущ лучший написал 05.02.2023 00:29
Люблю вас радовать. В этот раз самольотами. Многоцелевой истребитель ф-16 уже на вооружение ВСУ. Вам попа
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
Полный Делягин N 61
Полный Делягин N 61
22.01.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Грайвороновский 7, 9 и 9 А. Дома, забытые на окраине гигантской стройки.
Атака на Крым будет означать эскалацию конфликта (4)
Что есть человек (0)
Украинский министр пообещала "наказывать" проживающих в Крыму россиян (21)
Нужен суд не истории, а современный (5)
Оформили рабочих в крепостные к богатым (6)
А где "ядреная бонба" имени Медведева? (14)
Сломанная жизни и народа, и государства (3)
Возложение цветов, другого нынешним коммунистам не осилить. (7)
ЗиД. То элитное жилье, то проезд к мосту, но оборонный завод снести нужно!
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss