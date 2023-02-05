Атака на Крым будет означать эскалацию конфликта

"Международное право уважает волю народа. Крым - это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта", - написал Медведев в Twitter.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки".

Я всех уважаю, но перестаю понимать. А что не отбили Крым за последние 10 лет? Если всё так просто...

Всего-то пройти с боями сотню километров российской обороны и забрать полуостров с населением в 2,5 миллиона, и размером с Бельгию.

О чем вообще речь?

А. Б.