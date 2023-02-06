Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пригожин увольняет Байдена

Опубликовано 06.02.2023 в разделе комментариев 1

Пригожин увольняет Байдена

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин проинформировал, что советом частной военной компании было решено признать нелегитимными и террористическими правительства США, Канады и Великобритании, сообщает информационный портал "Московский комсомолец".

Теперь США, Канаде и Британии придётся сильно попотеть, чтобы ЧВК Вагнер признала их правительства,

Могут и вообще не признать, и что тогда делать?

Придётся тогда закрывать Белый дом и Даунинг-стрит, увольнять пер, орал без выходного пособия... Страшная вещь!

А. Б.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
kninnytype написал 06.02.2023 00:05

Распродажа! Корейский видеорегистратор 8 в 1 с сверхчувствительным радар-детектором и базой радаров и камер. Покупай по супер цене!------ http://redirect.sk/radarvio
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
Полный Делягин N 61
Полный Делягин N 61
22.01.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мои заметки об СВО (1)
Пригожин увольняет Байдена (1)
Грайвороновский 7, 9 и 9 А. Дома, забытые на окраине гигантской стройки.
Атака на Крым будет означать эскалацию конфликта (33)
Что есть человек (13)
Украинский министр пообещала "наказывать" проживающих в Крыму россиян (32)
Нужен суд не истории, а современный (5)
Оформили рабочих в крепостные к богатым (7)
А где "ядреная бонба" имени Медведева? (14)
Сломанная жизни и народа, и государства (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss