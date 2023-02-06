Пригожин увольняет Байдена

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин проинформировал, что советом частной военной компании было решено признать нелегитимными и террористическими правительства США, Канады и Великобритании, сообщает информационный портал "Московский комсомолец".

Теперь США, Канаде и Британии придётся сильно попотеть, чтобы ЧВК Вагнер признала их правительства,

Могут и вообще не признать, и что тогда делать?

Придётся тогда закрывать Белый дом и Даунинг-стрит, увольнять пер, орал без выходного пособия... Страшная вещь!

А. Б.