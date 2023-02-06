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Московский листок

Мои заметки об СВО

Опубликовано 06.02.2023 автором Виктор Олевич в разделе комментариев 1

Мои заметки об СВО

К приближающейся годовщине, напишу серию коротких заметок о проблематике СВО. Начать стоит с причин провала изначального плана операции. Далеко не все военные конфликты заканчиваются так, как рассчитывали их инициаторы, но редко бывает так, чтобы с самого начала практически все шло вразрез с ожиданиями. Последнее указывает на наличие целого комплекса (более или менее очевидных) причин:

1. Чрезмерная, неоправданная самоуверенность части высшего военно-политического руководства. Отражением таких настроений является до нелепости завышенная планка российского «ультиматума» американцам и натовцам, послужившего своего рода прелюдией к СВО. Требования вроде отвода инфраструктуры НАТО на рубежи 1997 г. могли бы воспринимается всерьёз если бы транслировались ведущей державой слабому и неспособному на активное противодействие актору. Российский же ультиматум адресованный более сильному (в военным плане) игроку, скорее вызвал на Западе недоуменную ухмылку. Конечно, ради демонстрации договороспособности и мирных намерений, США и НАТО формально пошли на переговоры с Россией, но предсказуемо ничего существенного не предложили и комментировали их ход несколько издевательски (достаточно вспомнить слова Байдена о том, что российские дипломаты сами не в курсе целей Путина).

Отсутствие плана Б на случай провала первоначального плана операции также демонстрирует крайний уровень самоуверенности принимающих решения.

2. Нежелание принимать во внимание альтернативные взгляды, проявившееся в том числе на историческом заседании Совбеза РФ, где сторонники более осторожного, прагматического подхода были либо проигнорированы, либо публично унижены. Такой настрой во многом остаётся актуальным и сегодня.

3. Потенциальная компрометация российской агентурной сети на Украине. Много говорится о растрате средств, выделенных на ведение работы на Украине, но вполне возможно, что не в этом основная причина ее провала. С высокой долей вероятности, с противоположной стороны работала сеть двойных агентов, информировавших своё руководство о коммуникациях с Москвой. Расчёт Москвы на сепаратные договорённости с украинскими военными (к ним отдельно обращался Путин в первые дни спецоперации) говорит о том, что данные о настроениях украинских командиров радикально расходились с реальностью. Ловушку выстраивали долго, самоуверенность помогла в неё попасть.

4. Потенциальное наличие в высших эшелонах власти агентов иностранных государств.

5. Потенциальная заинтересованность элементов российского военно-политического истеблишмента в неудачном исходе операции (не в интересах внешних игроков, а исходя из внутриполитических расчётов, и отнюдь не обязательно либеральных)

6. Идеологическая зашоренность и ригидность, игнорирование настроений и национального самосознания украинцев, напористое продвижение устаревших и малопривлекательных идеологических конструктов столетней давности, помешавшее заручиться поддержкой существенной части украинского населения.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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kninnytype написал 06.02.2023 00:04

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